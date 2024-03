Mark Ronson revela por qué "I'm Just Ken" estuvo a punto de no aparecer en la película 'Barbie'

Lo que necesitas saber: Aunque "I'm Just Ken" está nominada a los premios Oscar, Mark Ronson indicó que la canción estuvo a punto de no salir en la película de 'Barbie'.

‘Barbie’ se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más grandes que se han visto en los últimos años. En conjunto con ‘Oppenheimer’, la cinta de Greta Gerwig no sólo tuvo un desempeño increíble en las taquillas, sino que además se convirtió en una de las cintas con más nominaciones para los premios Oscar.

Muchas cosas destacan de ‘Barbie’: el vestuario, la caracterización de Margot Robbie para darle vida a la famosa muñeca de Mattel y también, el papel de Ryan Gosling como ‘Ken’, quien además nos brinda uno de los mejores números musicales con “I’m Just Ken”.

Ken (Ryan Gosling) en la película de ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures.

“I’m Just Ken” es una de las canciones más sobresalientes en ‘Barbie’

En la película, “I’m Just Ken” es el momento vulnerable donde el muñeco habla sobre sentirse un accesorio y no poder vivir sin ‘Barbie’, pues es ella quien le da un sentido y valor a su existencia ante la sociedad. Pero a la vez, sabe su valor y desea que los demás lo noten.

La canción para esta cinta fue escrita por Mark Ronson (junto con Andrew Wyatt), quien la realizó sin imaginar el impacto y la fama que alcanzaría. De hecho, “I’m Just Ken” está nominada a Mejor Canción Original en los premios Oscar de este año, junto a ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish.

Aunque estuvo a nada de que la cortaran de la película de Greta Gerwig

Aunque la rola de Mark Ronson, interpretada por Ryan Gosling, es bastante popular, en otro universo quizá nos hubiéramos perdido de esta pieza musical en ‘Barbie’. Y es que en una reciente entrevista, el músico aseguró que estuvieron a nada de cortar la rola en la película de Gerwig.

Fue en una reciente entrevista con The Sunday Times Culture, donde Ronson contó que en la primera proyección de ‘Barbie’ la canción no funcionaba. “Entré en pánico. El humor no se traducía y Greta tuvo que luchar”, aseguró el productor y compositor.

Gracias a Greta Gerwig tuvimos a “I’m Just Ken” en la película de ‘Barbie’. Foto: Getty Images

Greta Gerwig luchó para que “I’m Just Ken” se quedara en su película

La situación al parecer era tan preocupante que el estudio le preguntó a la directora si realmente necesitaba tener el número musical de “I’m Just Ken” en la trama. “Ella dijo: ‘Con cada centímetro de mi cuerpo’. Y luego hubo un gran cambio”, detalló Ronson durante la charla.

Pero más allá de cómo se mantuvo la canción en la cinta, Mark Ronson también dijo que la canción es importante, pues en el punto de vista de Greta Gerwig justo era que nadie debía de reírse de un personaje como Ken a pesar de su apariencia.

Mark Ronson tuvo que cambiar la rola y al final resultó ser todo un éxito. Foto: Getty Images

La pieza musical se convirtió en todo un éxito y ayudó a varias personas

“Sé que sonaré como David Brent, pero la canción ayudó a los niños pequeños. El hijo de ocho años de mi amigo tuvo una ruptura y dijo: “Está bien, porque Barbie rompió con Ken”, agregó Mark Ronson sobre escribir la canción de “I’m Just Ken”.

“La canción les dice a los niños que está bien quedar en segundo lugar. Internet ha provocado un nivel de aislamiento en los niños y esta idea de camaradería masculina y de compartir tus sentimientos es algo agradable e inesperado que surge de ello”, puntualizó el productor.

Parte de “I’m Just Ken” en la película ‘Barbie’. Foto: Warner Bros. Pictures

Por su parte, Andrew Wyatt mencionó que “I’m Just Ken” es una canción como las de “Total Eclipse of the Heart”. “Son canciones en las que alguien se toma sus emociones tan en serio que se siente cómodo ocupando una gran cantidad de espacio para asegurarse de que todos sepan que está molesto”, añadió.

Este 10 de marzo, Ryan Gosling se unirá a Mark Ronson para interpretar “I’m Just Ken” en la ceremonia de los premios Oscar, por lo que seguramente será uno de los momentos musicales más épicos durante la premiación. ¡Ya queremos ver este show!

Te puede interesar