Inhaler comparte “Who’s Your Money On? (Plastic House)”, un adelanto más de su álbum debut

Inhaler lleva haciendo ruido desde hace rato con algunos sencillos que han despertado la curiosidad de la escena musical. La banda comenzó a liberar sus canciones entre 2017 y 2018, lo que les ha permitido cosechar una buena base de seguidores y salir de gira alrededor del mundo (en México, los tuvimos en la edición 2019 de Corona Capital) aún cuando ni siquiera han lanzado un material de larga duración.

Por esto último, la expectativa crece rumbo al lanzamiento de su álbum debut en julio próximo. Para ir calentando motores rumbo a la fecha, Elijah Hewson y compañía comparten un nuevo adelanto titulado “Who’s Your Money On? (Plastic House)”.

Inhaler rumbo a su álbum debut

Luego del fatídico 2020 que la industria musical y de los eventos en vivo tuvo que aguantar por aquello de la pandemia, varios artistas y bandas se preparan para hacerse presentes este año. Y hemos visto todo tipo de lanzamientos en los últimos meses, con grupos legendarios liberando nuevos discos y más.

Sin embargo, hay otros como Inhaler que están en la antesala de su debut en grande. Tras algunos años compartiendo tracks por doquier, el combo irlandés liberará su álbum debut It Won’t Always Be Like This el próximo 16 de julio.

“Comenzamos como una banda de guitarras indie-rock-pop y siempre quisimos ser algo más grande que eso. Siempre quisimos tener un mayor alcance y una de nuestras fortalezas es que podemos incursionar en diferentes géneros, así que lo hemos demostrado en este álbum”, dijo el vocalista de la banda en una entrevista para NME.

También puedes leer: INHALER: LA BANDA DE ELIJAH HEWSON, EL HIJO DE 19 AÑOS DE BONO, QUE VALE LA PENA ESCUCHAR

Aquí está el nuevo adelanto con “Who’s Your Money On? (Plastic House)”

Hace poco más de un mes, los chicos oriundos de Dublín liberaron el sencillo “Cheer Up Baby” y los adelanto continúan con una nueva rolita bastante pegajosa y bailable. Inhaler compartió este viernes la canción “Who’s Your Money On? (Plastic House)” con la que no pararás de moverte.

Con una vibra dance rock bastante marcada y un coro enérgico para que los fans canten a todo pulmón, la banda irlandesa demuestra, como lo han comentado, que su álbum debut tendrá todo tipo de texturas musicales. Dale una escuchada a la nueva rola a continuación.