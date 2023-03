Siempre que está a punto de anunciarse un festival en México, es normal leer en redes sociales que “seguro” estará Interpol o que ahora sí será una sorpresa que la banda de Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino formará parte de un lineup. Nos acostumbramos a leer que “ya pagan predial” o que “declaran ante el SAT”, pero ¿realmente han venido tantas veces?

La conexión entre Interpol y los fans mexicanos es increíble, pues no importa que vengan tan seguido, el público jamás les falla y siempre llenan el venue donde se presenten. De igual manera, la banda siempre da lo mejor en el escenario y nos entrega conciertos memorables. Pero ahora, es momento de darle una respuesta la pregunta anterior repasando sus visitas a México.

Sam Fogarino, Paul Banks y Daniel Kessler de Interpol/Foto: Ebru Yildiz

¿Interpol realmente ha venido tantas veces a México?

Ok, la primera vez que Interpol visitó México fue el 5 de septiembre de 2005, cuando se presentaron en el Salón Mexica del WTC de la CDMX con su segundo álbum de estudio, Antics. Este concierto fue un verdadero caos, porque el venue donde tocaron les quedó chico, tanto así que tuvieron que mover la segunda fecha al Palacio de los Deportes…

Después de la CDMX, Interpol se pasó al Foro Alterno de Zapopan, Jalisco y así, cerraron su debut en México. A partir de ahí, los fans de Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler se aguantaron un ratito para verlos de nuevo nuestro país, aunque siendo muy honestos, no fue taaaanta la espera.

Este fue el póster del primer concierto de Interpol en México/Foto: Especial

Interpol estuvo presente en la primera edición del Corona Capital

Para aquellos que los extrañaban, Interpol volvió hasta 2007 a la capital chilanga como parte del lineup del Manifest, un festival que ya no existe, pero se armó en el Parque Alameda Poniente de la CDMX y contó con un cartelazo donde estaban nombres como The Horrors, The Whitest Boy Alive, Los Concorde, Titán, Chikita Violenta y muchos más.

La siguiente vez de Interpol en la CDMX también fue en un festival, para ser exactos, en la primera edición del Corona Capital en 2010, en el que compartieron cartel con Pixies, James, Echo & The Bunnymen, Regina Spektor, Foals, Two Door Cinema Club y muchos más. Así que como verán, la banda ha estado en momentos importantes de la música en México.

Cómo olvidar cuando Interpol tocó en el Vive Latino

Al año siguiente, Interpol reapareció en el Palacio de los Deportes, como parte de la gira de su álbum homónimo, pero además de la CDMX y regresar a Jalisco para tocar en el Auditorio Telmex, también hicieron su debut en Monterrey con un concierto en el Auditorio Banamex. Sin embargo, después de ese entonces, dejaron descansar a sus fans mexas.

Fue hasta 2015 cuando Interpol regresó a los mismos venues de Monterrey y Jalisco con el tour de promoción de El Pintor. Pero tampoco se olvidaron de la CDMX, ya que también formaron parte del Vive Latino 2015 junto a Caifanes, Robert Plant, The Specials, Garbage, Dave Matthews Band, Happy Mondays y más.

Interpol hasta presentó un disco en México

Luego de esas canciones, pasaron dos años sin que Interpol visitara México. Pero afortunadamente, volvieron en 2017 para dar dos conciertos en el Pepsi Center WTC, así como un par de presentaciones en Tecate Coordenada y Live Out (en Guadalajara y Monterrey respectivamente) para festejar los 15 años de su álbum debut y uno de los mejores de su carrera: Turn on the Bright Lights.

En 2018, Interpol sorprendió a sus fans en la CDMX, pues de este lado del charco armaron la conferencia de prensa para anunciar su disco Marauder. Y ya aprovechando que estaban por acá, aprovecharon la oportunidad para aventarse dos conciertos en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Al año siguiente y todavía como parte de la gira del mismo material discográfico, Interpol regresó con todo a México. Para que se den una idea, arrancaron con un show en el Pulso GNP en Querétaro, pero cerraron con todo tocando en el Auditorio Telmex de Guadalajara y Banamex de Monterrey, así como el set que se echaron en el Corona Capital 2019.

Y entonces, ¿cuántas veces ha venido Interpol a México?

Por último pero no menos importante, Interpol volvió para tocar en el Palacio de los Deportes de la CDMX, con Dry Cleaning como invitados especiales y que muchos recordarán porque Sam Fogarino se enfermó y no pudo tocar con Paul Banks y Daniel Kessler. Sin embargo, encontraron un reemplazo y como siempre, se rifaron dando un conciertazo de aquellos.

En resumen y después de hacer cuentas, podemos decirles que Interpol ha tocado en México 22 de veces en México… una verdadera locura (con decirles que nos han visitado más que otros países como Japón o Brasil). No importa que “paguen predial” o que “ya renten en La Condesa”, siempre vamos a estar contentos de ver que vuelven y nos consideren dentro de sus planes, ¿no creen?