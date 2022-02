10 festivales mexicanos que ya no existen y que quizá no recordabas

Si algo nos queda muy claro es que en México nos encanta la música. No importa si eres rockero, metalero o prefieres las rancheras, en este país no podemos vivir sin escuchar nuestras canciones favoritas, pero si tú eres un melómano de verdad y prefieres la maravillosa experiencia de checar a tus bandas y artistas preferidos en vivo y a todo color, estamos seguros que tu vida estaría vacía sin los conciertos o festivales que se organizan por todos lados.

Desde hace ya un buen rato, varias empresas importantes han organizado eventos en donde en un solo lugar y a un precio accesible, puedes ver a un montón de actos nacionales e internacionales sobre diversos escenarios. Hay un montón de ejemplos de éxito como el Vive Latino, Corona Capital, Tecate Pa’l Norte y muchos más, pero también hay casos que de plano no corrieron con la misma suerte y tuvieron que desaparecer.

Estamos seguros que estos 10 festivales desaparecidos rifaron y mucho

Sobre todo en la Ciudad de México y algunas de las ciudades más grandes de nuestro país, hemos visto cómo han aparecido un montón de festivales con carteles grandiosos pero que por diversas razones, su tiempo de vida fue sumamente corto. Ya sea por problemas monetarios, de logística o lo que sea, simplemente después de sorprendernos con sus carteles, se fueron sin despedirse de nosotros y claro que los extrañamos.

Es por eso que en esta ocasión queremos recordar a esos festivales que alguna vez estuvieron entre nosotros pero un día, de repente desaparecieron. Cabe aclarar que esta lista no tiene una numeración en específico y la armamos con la ayuda de todos ustedes, queridos sopilectores. Así que es momento de abrocharse los cinturones y prepararse, porque nos aventaremos un verdadero clavado a la nostalgia musical, ¿están listos?

Motorokr Fest CDMX

A mediados de los 2000, Motorola era una de las marcas de telefonía más importantes de todo el mundo, y eso se podía notar porque sus celulares eran muy populares. Es por eso que aprovechando la fama que tenía en México, entre 2007 y 2008 decidieron organizar un festival en el Foro Sol de la capital chilanga, y durante dos ediciones nos presentaron un lineup excepcional mezclando a un montón de bandas extranjeras con talento nacional.

Para que se den una idea, la marca trajo a artistas como Nine Inch Nails, The Killers, Stone Temple Pilots, The Flaming Lips, Incubus, The Dandy Warhols, The Bravery, Paramore, The Kooks y MGMT. A pesar de que dejaron la vara muy alta y muchos esperábamos a que se estableciera como uno de los eventos musicales más importantes de la CDMX, inexplicablemente no regresaron pero recordamos con cariño sus carteles.

Zero Fest

Continuando con las marcas que se animaron a hacer festivales en México, tenemos a una de las más grandes de esta planeta, Coca-Cola. En 2008 y aprovechando que acababan de sacar una nueva presentación de refresco, nos presentaron el Zero Fest, un eventazo que se llevó a cabo el 12 de abril de aquel año en la famosa Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con un cartel que simplemente nos dejó con el ojo cuadrado.

Chequen el dato, porque en un solo lugar tuvimos chance de ver a The Smashing Pumpkins, My Chemical Romance, The Mars Volta, My Morning Jacket y Bright Eyes. Además, contaron con la participación de Kinky, Austin TV, Chetes, Ely Guerra y hasta actos pop como Miranda! o Belanova. El show fue un completo éxito e incluso armaron dos ediciones más ese mismo año en Guadalajara y Monterrey, pero después de eso no volvimos a saber del festival.

Manifest

A diferencias de algunos otros dentro de esta lista, el Manifest es de los pocos casos que si tuvieron varias ediciones durante cierto tiempo. Fue en 2004 cuando apareció su primer lineup encabezado por artistas nacionales, pero fue hasta 2006 cuando juntaron a The Delays, Dagger, Morning Runner, Pretty Girls Make Graves, Chetes, Instituto Mexicano del Sonido, Hello Seahorse! y más, quienes tocaron en el Toreo de Cuatro Caminos.

Sin embargo, el siguiente año nos sorprenderían por completo. Para 2007 se mudaron al Parque Alameda Poniente donde lograron juntar a bandas del tamaño de Interpol, The Horrors, The Rapture, The Whitest Boy Alive, Yo La Tengo y más. En 2008 se rifaron una vez más con el cartel, que incluía a nombres como The Prodigy, 30 Seconds to Mars, Travis y Broken Social Scene, aunque luego de esta edición desaparecieron para siempre.

MXBeat

Marlboro fue otra de las marcas que se atrevió a entrarle al mundo de los festivales en nuestro país y lo hizo con el MXBeat. Y la verdad es que no importaba si fumabas o no, porque lo importante era la música y durante 2005 y 2009 organizaron varios eventos en distintos estados, siendo el más grande el que armaban en el Parque Alameda Poniente, que más tarde se movió al Centro Dinámico Pegaso y donde lograron armar carteles que nos volaron la cabeza.

Para que se den un quemón de qué tan cañones estaban, trajeron a México por primera y única vez a los Beastie Boys, junto a actos como Vampire Weekend, Phoenix, The Hives, Jarvis Cocker Cut Copy, M.I.A., The Cribs, Cold War Kids, Spoon, The Whitest Boy Alive, Cat Power, N.E.R.D., Primal Scream y Black Kids. A pesar de que hubo rumores de que volvería en 2015, lamentablemente nos quedamos con las ganas.

Corona Music Fest

Ok, probablemente el Corona Music Fest sea quien dio pie al Corona Capital, pero es importante recordar las espectaculares ediciones que organizaron. La idea –así como la gran mayoría de los festivales de esta lista– era crear un lugar en el que estuvieran las bandas nacionales más importantes del momento combinados con un par de actos internacionales grandes dentro de la Explanada del Estadio Azteca, y vaya que lo consiguieron.

Durante sus dos ediciones, juntaron a artistas como Porter, Austin TV y División Minúscula con nombres importantes en la industria musical como Iggy Pop & The Stooges, Incubus, The Mars Volta, Clap Your Hands Say Yeah, Of Montreal, NOFX y más. Lamentablemente la logística hizo que dejaran de traer artistas de otras partes del mundo para enfocarse en el talento local, pero años más tarde crearon uno de los festivales más importantes del país.

Sonofilia

Dejando un poco la Ciudad de México y la zona metropolitana, en Jalisco también hay varios festivales que lamentablemente desaparecieron con el paso del tiempo. Uno de ellos es Sonofilia, organizado en Zapotlanejo y que a pesar de solamente contar con dos ediciones (y que prácticamente no tenían difusión), en 2007 lograron reunir a 18 mil asistentes en su primer año, todo gracias a que ellos trajeron a Björk por primera vez a nuestro país.

Para el 2008 le apostaron y un montón al cartel, ya que contaron con artistas del calibre de DJ Shadow, Röyksopp, Grace Jones, Fischerspooner, PNAU, Hercules & Love Affair, The Whip, Æther, Grafton Primary y Kavinsky. A pesar que iban en ascenso, presenfando lineups envidiables que quisiéramos ver en estos momentos, parece que las cosas no les estaban saliendo bien y simplemente se fueron para siempre.

One Music & Arts Festival

Parece increíble, pero aunque no lo crean, ya pasaron diez años desde que se llevó a cabo la primera edición del One Music & Arts Festival. Este festival estaba planeado para 2011 dentro del Teatro Chino de Six Flags, pero por la alta demanda tuvieron que moverlo a uno de los pabellones del Palacio de los Deportes. Y cómo no estaría emocionado el público si en el cartel estaban artistas como Crystal Castles, Chromeo y Holy Ghost!.

Para 2012, los organizadores mudaron al festival hasta el Infield del Hipódromo de Las Américas, donde una vez armaron un lineup poderoso encabezado por ni más ni menos que Justice, Avicii, Miami Horror, Breakbot, Martin Solveig y Dimitri Vegas & Like Mike. Sin embargo, a pesar de que causaron un montón de expectativa entre los fans from hell de la electrónica y el pop, después de este año jamás volvió a nuestras vidas.

Festival 72810

Puebla también es uno de los estados de nuestro país que ha demostrado que le encantan los conciertos y festivales. Actualmente cuentan con varios eventos que siempre la rompen presentando lineups sensacionales, pero en 2012 y por única ocasión, apareció un festival llamado 72810 que irrumpió para llevar la música hasta uno de los lugares más espectaculares de aquel estado: las pirámides de Cholula con un cartel que tenía de todo un poco.

Public Enemy, Modest Mouse, Peter Murphy, Blonde Redhead, Datarock y Z-Trip fueron solo algunos de los actos internacionales que se presentaron en aquella edición junto a Bengala, Austin TV, Vicente Gayo, Technicolor Fabrics y muchos más en un día de mucho baile y grandes rolas. A pesar de que tenían un montón de talento para atraer a muchísimo público, nos dejaron con este único intento y las ganas de ver más ediciones.

Maquinaria

Por supuesto que en este listado no podía faltar el toque metalero, porque han habido un montón de festivales para headbanguear que de plano desaparecieron. Uno de ellos fue Maquinaria, que en 2012 y durante un fin de semana, presentó a varias bandas espectaculares en la Arena Ciudad de México y la Explanada López Mateos de Guadalajara, uno de esos lineups que no le piden nada a cualquier otro de los festivales grandes de metal.

Marilyn Manson, Deftones, The Prodigy, Slayer, Stone Sour, Mastodon, Gogol Bordello y Cavalera Conspiracy fueron solo algunos de los actos que se presentaron en aquel año. Por supuesto que dejaron un montón de expectativa para lo que podría ser una segunda edición, pero así como todos los demás que les hemos platicado, se fue sin decir adiós, dejando el camino libre a otros eventos de este tipo en nuestro país.

Festival Goliath

Por último pero no menos importante, tenemos un festival que ya ni siquiera nosotros nos acordábamos, el Goliath. Una vez más, la Alameda Poniente recibió un evento musical masivo en 2009 que además de incorporar áreas especiales y crear activaciones para los asistentes, presentó un cartel sumamente grande que incluía de todo un poco con la idea de que en este lugar pudieras ver a los artistas que básicamente podías reunir en una playlist.

Imagínense que Black Eyed Peas, Pitbull, Calle 13, Justice, Fischerspooner, Crystal Castles, Chromeo y Perry Farrell compartieron escenario en este esssstraño festival. A pesar de lo raro que fue este cartel, reunieron a un montón de personas que le cayeron para echar el baile sabroso con todos estos artistas. Sin embargo, a pesar de que tuvieron una gran recibimiento y se ganaron a un público, tristemente nunca regresó.

¿Qué otro festival desaparecido agregarían a la lista?