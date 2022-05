Interpol reventó el Palacio de los Deportes con todo y la ausencia de Sam Fogarino

Interpol hace suyo el 2022 en todos los sentidos. Están celebrando los 20 años de su aclamado Turn On The Bright Lights, están en la antesala del lanzamiento de lo que será su séptimo disco de estudio y claro, andan girando por el mundo… Y como no podía ser de otra forma, México es nuevamente una de sus paradas infaltables.

El pasado sábado 28 de mayo, la banda comandada por Paul Bank le cayó al Palacio de los Deportes de la CDMX para traernos lo mejor de su repertorio de antaño y algunas cosillas de lo que se viene con el disco The Other Side of Make-Believe que llega el próximo 15 de julio.

Y bueno, aunque uno de sus miembros principales no pudo presentarse en esta ocasión, el grupo montó un show vibrante para un público que no se cansó de alentar y que se entregó a sus ídolos de principio a fin.

Foto: Stephania Carmona.

Interpol tocó… pero sin su baterista

Se sabe, pero es justo recalcarlo: Interpol es una de esas bandas que saben ponerle atmósfera a todo lo que adornan con su música. Luego del fascinante acto de apertura que significó Dry Cleaning, los neoyorquinos liderados por Banks abrieron su presentación con esa piezota fascinante llamada “Untitled”.

Luego, vino “Evil” y ya desde la segunda rola el ambiente estaba en otro nivel. Sin embargo, era de llamar la atención que Sam Fogarino no estaba en el escenario haciéndose cargo de la batería.

El vocalista reveló que su baterista no pudo presentarse por temas de salud, así que sustituyeron a Fogarino por un amigo de la banda que dicho sea de paso, lo hizo de maravilla. “Muchas gracias, es increíble estar con ustedes”, dijo Paul con su español casi perfect antes de continuar su set y complementarlo con “Fables”, uno de los nuevos temas que incluirán en el nuevo disco.

Foto: Stephania Carmona.

Tras “If You Really Love Nothing”, se vino un compilado de temas de la vieja escuela de la banda con “Take You On a Cruise”, “Pioner to the Falls” y “Narc”, siendo esta última una de las más coreadas de la noche. Banks, cuando toca y canta, mantiene la mirada seria, pero en la transición entre canciones no disimula la sonrisa de ver a un público tan intenso

Daniel Kessler, cuando pisa un escenario, monta su propia fiesta. El guitarrista le pone un toque especial al show con su curioso baile que es muy frenético que al mismo tiempo, se ve que intenta contener tanto como puede. De vez en cuando, la enorme esfera de música disco que hay detrás de ellos se ilumina, dándole aún más sentido a la intensa movedera del guitarro.

Foto: Stephania Carmona.

Cariño para México

Entre la comunidad de melómanos mexicano existe un broma muy local de que parece que Interpol casi casi ya vive aquí en nuestro país. Todo ello viene del hecho de que la banda, incluso antes del parón por la pandemia, estuvo viniendo a tierra mexa casi cada año. Y para nada es queja.

Paul Banks y compañía quieren mucho a nuestro país, lo demuestran y en la noche del Palacio de los Deportes, el cantante aprovechó algunas ocasiones para agradecer el apoyo incondicional a la banda. Así, vinieron “Toni” y “Something Changed”, otro par de adelantos de lo que será su próximo álbum.

Foto: Stephania Carmona.

Y de nuevo, el grupo soltó otros trancazos de antaño como “Obstacle 1” y “All The Rage Back Home”, que tienen un encanto especial por su intensa instrumental y la inevitable melancolía que es el sello distintivo de la banda.

Y si algo más faltaba, “Rest My Chemistry” llegó para elevar la emotividad otro tanto más, con la gente iluminando gradas y pista con las linternas de sus celulares. En este punto, resultó notorio el gran cariño que Interpol despierta en la gente, pues los poderosos coros que hacía la gente opacaban un poco la música de repente. Por ahí, se vio a lejos que alguien aventó algo al escenario, posiblemente un peluche del Dr. Smi que ya se está haciendo costumbre en cada concierto o festival.

Claro, esto último también se puede deber a la acústica del Palacio, pero nos les mentimos cuando les decimos que pocos fans aman tanto a su banda así. Lo que siguió fue otra avalancha espectacular de rolotas como “The Heinrich Maneuver”, “The Rover”, “The New”… y sí, la favorita de todos: “C’mere”.

Si hay un clásico definitivo para la banda, seguro debe ser esta última canción. La banda salió del escenario tras esa canción, Paul mandaba gesto de cariño a la gente, agradecieron nuevamente todo y en el fondo, ya se escuchaba a un coro de gente gritando el nombre de la banda sin parar.

Foto: Stephania Carmona.

Doble encore pa’ gozarlo en grande

Fiel a esa costumbre de casi todas las bandas y artistas de ‘despedirse’ y después regresar a la tarima (cosa que ya no resulta sorpresiva y ya es más un mero trámite para que las personas levanten el ánimo), Interpol se echó el infalible encore con tres temazos de la talla “Lights”, tan siniestra como genial, seguida de “PDA” y “Slow Hands”.

¿Y ahora sí ya era tiempo de cerrar? Pues no. La agrupación se volvió a bajar del escenario, parecía que definitivamente todo había terminado y las personas que ya iban de salida del Palacio de los Deportes, regresaron corriendo cuando la banda se trepó de nuevo a la tarima.

Muy linda sorpresa escuchar de nuevo “Not Even Jail”, que sonó poderosa en todos los sentidos. El cierre del show se concretó definitivamente, no sin que Paul Banks tomara una bandera de México y la extendiera con una sonrisa en la cara. Y pues nada más qué agregar, el regreso de Interpol fue una joya.

Foto: Stephania Carmona.

Setlist

1. Untitled

2. Evil

3. Fables

4. If You Really Love Nothing

5 Take You on a Cruise

6. Pioneer to the Falls

7. Narc

8. Toni

9. Something Changed

10. Obstacle 1

11. All The Rage Back Home

12. Rest My Chemistry

13. Leif Eriksson

14. The Heinrich Maneuver

15. The Rover

16. The New

17. C’mere

18. Lights

19. PDA

20. Slow Hands

21. Not Even Jail

Y como siempre, aquí les traemos su hilo de confianza con videos de conciertos… ahora, algo de lo mejor del show de Interpol (@Interpol) en el Palacio de los Deportes. Arrancamos el hilo con “Obstacle 1”. ?? pic.twitter.com/o7O4a4HTYu — SopitasFM (@sopitasfm) May 29, 2022