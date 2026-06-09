Lo que necesitas saber: Aunque Sam Fogarino no ha estado presente en los más recientes conciertos de Interpol, sí participó en la composición de las canciones de este nuevo disco.

Desde hace tiempo se sabía que Interpol estaba preparando este disco, pero nomás no se veía cuándo iba a estar listo. Pero eso ya quedó atrás, porque ya tenemos fecha para el lanzamiento del octavo disco de la banda de Nueva York.

Interpol estuvo en el Tecate Light de Pa’l Norte 206.

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Interpol?

Por medio de sus redes, Interpol confirma que su nuevo disco llevará por nombre This Mirror Weighs a Ton y ser estrenará el próximo 28 de agosto. Este nuevo disco –conformado por 12 tracks– es el debut de Interpol con Partisan Records.

This Mirror Weighs a Ton es el primer disco que Interpol saca en los últimos cuatro años. El predecesor fue The Other Side of Make-Belive, lanzado en 2022… no luce tan lejano, pero lleva un Mundial de distancia.

Interpol / Foto: facebook.com/interpol

Aunque el baterista Sam Fogarino no ha estado presente en las presentaciones que Interpol ha realizado en los últimos meses, sí colaboró en la composición de las canciones del nuevo álbum.

Ya pueden escucharse los sencillos “This Mirror Weighs a Ton” y “See Out Loud”

El nuevo disco de la banda estará disponible hasta dentro de unos meses, mientras tanto ya pueden escucharse los dos primeros sencillos: “This Mirror Weighs a Ton” y “See Out Loud”.

Ambas canciones están en todas las plataformas y van con video. La canción que le da título al álbum, con un videoclip a color, mientras que el segundo sencillo con imágenes en blanco y negro.

Ambas canciones con el sonido inconfundible de Interpol… pero “This Mirror Weighs a Ton” entrando en terrenos de lo onírico. Quizás será una de las favoritas de los fans.

This Mirror Weighs a Ton podrá adquirirse en formato vinilo y CD… incluso habrá una edición española. Todo ya puede ordenarse en preventa.