¡Interpol está de vuelta con el impresionante video de “Toni”!

Vaya que el 2022 está siendo un gran año para la música. No solo lo decimos porque regresaron a nuestras vidas los conciertos y festivales (que por cierto, todavía se vienen shows buenísimos). También lo mencionamos porque muchos artistas y bandas que nos encantan estrenarán música nueva en los próximos meses. Sin embargo, hay quienes nos emocionan un poquito más porque regresan después de un buen rato en silencio, como el caso de Interpol, que está de vuelta y al parecer en plan grande.

Como recordarán, fue en 2019 cuando Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler estrenaron su más reciente material discográfico, el EP A Fine Mess. Con estas rolas visitaron nuestro país en un par de ocasiones, para tocar en el Pulso GNP de Querétaro y cerraron con broche de oro la décima edición del Corona Capital. Pero desde entonces, la agrupación neoyorquina ha estado un tanto callada, aunque surgieron rumores de que ya habían terminado su siguiente álbum los cuales no habían confirmado.

Interpol regresa con el videoclip de “Toni”

Sin embargo, mientras esperamos a que revelen detalles sobre su nuevo disco, Interpol tiene una sorpresa por nosotros. Hace unos días a través de sus redes sociales mencionaron que muy pronto estrenarían una canción recién salida del horno, más tarde anunciaron que este tema se llama “Toni” y lo mejor de todo es que estábamos a horas de que estrenaran el video oficial de este sencillo. Pero como dicen por ahí, no hay plazo que no se cumpla y por fin tenemos música nuevecita de esta bandota.

El videoclip de la rola contó con la dirección de Van Alpert, quien ha trabajado con artistas bastante famosos en la actualidad como Post Malone, Machine Gun Kelly y Local Natives. En este visual aparece una pareja huyendo de un grupo de pandilleros que quieren hacerles daño y separarlos, pero mientras todo esto pasa, el mismísimo Paul Banks observa desde su carro todo lo que pasa. Y sin duda, lo más espectacular son las coreografías de las peleas que armaron para esta historia que continuará.

Por si esto no fuera suficiente, Interpol confirmó los detalles sobre su séptimo material discográfico, el cual llevará por nombre The Other Side of Make-Believe y estará disponible en formato físico y digital el próximo 15 de julio. Además, el próximo 28 de mayo los veremos de nuevo en la Ciudad de México cuando regresen para tocar en el Palacio de los Deportes junto a Dry Cleaning, en un show que no se pueden perder. Pero mientras esperamos la fecha para tenerlos de vuelta y que llegue su nuevo disco, chequen a continuación el video de “Toni”: