Interpol incluirá un concierto en México en la reedición del 20 aniversario de 'Antics'

Lo que necesitas saber: Interpol celebrará a lo grande los 20 años de 'Antics', con una reedición que viene con uno de los primeros shows grandes que dieron en México.

Este 2024, Interpol anda de manteles largos. Y no, no lo decimos por el conciertazo que se aventaron en el Zócalo de la CDMX que estuvo a reventar (acá les contamos cómo estuvo). No, lo mencionamos porque este año cumple 20 primaveras uno de los mejores álbumes de toda su carrera. Así es, nos referimos al increíble Antics.

Fue el 27 de septiembre de 2004 cuando la agrupación neoyorquina estrenó su segundo material discográfico, el cual los terminó de consolidar como una de las bandas más importantes de su generación y de paso, nos entregó clásicos y temazos que nos encantan como “Evil”, “Slow Hands”, “Narc”, “C’Mere”, “Not Even Jail” o “Take You on a Cruise”.

‘Antics’ fue un disco clave en la carrera de Interpol/Foto: Getty Images

Interpol festejará con todo los 20 años de ‘Antics’

En lo que resta del 2024, Interpol se embarcará en una gira por Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Europa para festejar los 20 años del Antics. Sin embargo, no se podían quedar con estos shows en vivo, también tenían que sacar algo físico y especial para que sus fans tuvieran el recuerdo de este aniversario tan importante. Y agárrense, porque estamos seguros que querrán tenerlo en la colección.

Resulta que Paul Banks, Sam Fogarino y Daniel Kessler lanzarán una reedición de este discazo en un paquete con tres LP’s que de entrará incluirán el álbum que todos conocemos. Sin embargo, también le agregaron más cosas interesantes, entre ellas el lado b “Direction”, el cual podremos escuchar exclusivamente en las versiones digitales del disco, y un libreto de 30 páginas

Así se verá el libro que vendrá con la reedición de este disco de Interpol/Foto: Matador Records

Pero quizá lo más rifado de esta versión por el 20 aniversario de Antics es que vendrá con la grabación completa en vivo y video la presentación que Interpol dio el 22 de septiembre de 2005 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, la cual nunca antes había sido escuchada ni vista de manera oficial. Aunque eso sí, también tendrán chance de checar el concierto en línea a partir del 27 de septiembre.

Por si esto no fuera suficiente y para recordarnos –una vez más– el amor que la banda le tiene a nuestro país, también se rifarán lanzando una edición limitada en LP tricolor (verde, blanco y rojo) exclusivo para sus seguidores mexicanos. Así que si ustedes son verdaderos fans from hell o coleccionistas, esto es algo que de plano no pueden dejar pasar.

Así se ve la edición tricolor del vinilo que únicamente lanzarán en Mèxico/Foto: Matador Records

Cómo, cuándo y dónde comprar estas ediciones especiales de ‘Antics’

Estamos seguros que después de leer esto, muchos querrán armarse la reedición del 20 aniversario de Antics con todo y el concierto que Interpol se aventó en 2005 en el Palacio de los Deportes de la CDMX, les contamos que tienen hasta el 14 de noviembre para preordenarlo, costará 67.98 dólares (o sea, unos 1331 pesitos mexicanos) y les estaría llegando aproximadamente a inicios del 2025 (acá les dejamos el link para que lo vayan apartando).

Ahora que si ustedes buscan quedarse con la versión tricolor del disco, deben saber que estará a la venta en un pop-up especial que se armará e Vavava Shop en la capital chilanga del 9 al 14 de noviembre. Así que estén atentos y pónganse las pilas, porque lo más probable es que esos vinilos vuelen como pan caliente.

Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar la reedición por los 20 años del Antics y para calentar motores, a continuación les dejamos la versión de “Slow Hands” que Interpol se aventó en 2005 en el Palacio de los Deportes y el tracklist oficial.

Interpol Antics:20th Anniversary Edition



1. Next Exit

2. Evil

3. Narc

4. Take You on a Cruise

5. Slow Hands

6. Not Even Jail

7. Public Pervert

8. C’mere

9. Length of Love

10. A Time to Be Small

11. Direction (Exclusivamente en la versión digital)



Interpol en vivo @ Palacio de los Deportes 2005



1. Next Exit

2. Say Hello to the Angels

3. Narc

4. A Time to Be Small

5. Slow Hands

6. Public Pervert

7. Not Even Jail

8. Leif Erikson

9. Evil

10. Obstacle 1

11. Take You on a Cruise

12. PDA

13. NYC

14. Stella Was a Diver and She Was Always Down

15. Roland

