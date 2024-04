Interpol en el Zócalo: Una noche histórica llena de amor en el corazón de la CDMX

Overview: Interpol hizo historia con el concierto que dieron para cerca de 160 mil personas en el Zócalo de la CDMX, confirmando el amor que existe entre la banda y sus fans mexicanos.

Sí, sabemos que existe el tren del meme sobre Interpol en México. Chistes como que “ya deben declarar al SAT o pagar predial” son el pan de cada día cuando hablamos de la banda y nuestro país. Y aunque de repente esos chistes nos dan risa, en el fondo sabemos que la agrupación viene seguido porque siente amor y cariño hacia nosotros. O al menos eso lo confirmamos con su concierto en el Zócalo de la CDMX.

Por supuesto que desde que Paul Banks y compañía anunciaron que tocarían en la Plaza de la Constitución con un show completamente gratuito, muchos dijeron en redes que era lo único que les faltaba para considerarlos “una banda mexa más” (a manera de broma, claro). Sin embargo, estamos seguros que a los fans from hell de la agrupación neoyorquina les emocionó durísimo esta noticia.

Foto: GOB CDMX // Fecha y hora del concierto de Interpol en el Zócalo.

Y es que no es para menos, pues a pesar de que Interpol ha tocado en los venues más importantes y chonchos de la CDMX (desde el Palacio de los Deportes y el Pepsi Center WTC hasta las veces que se han presentado en el Foro Sol y la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez con sus shows en Vive Latino y Corona Capital respectivamente) todavía no pisaban uno de los escenarios más grandes y significativos de nuestro país: el Zócalo capitalino.

Por si esto no fuera suficiente como para tener el hype por los cielos con este concierto, la agrupación estadounidense volvió a la capital chilanga luego de un año de su show en el festival The World Is A Vampire para festejar las 20 primaveras de su segundo álbum de estudio, Antics. En pocas palabras, todo estaba puesto para una noche inolvidable en corazón de la capital y así fue, pero vamos por partes.

Interpol y sus fans mexas se entregaron por completo en el Zócalo de la CDMX/Foto: David Durán

La fiebre por Interpol se apoderó por completo del Zócalo

Desde temprano, los fans de Interpol le cayeron al Zócalo para tener un buen lugar y estar cerca de la banda. Y sin importar que llovió por ratitos, que tuvieron que esperar varias horas parados, apretados y sin chance de salir al baño o a comprar algo para comer/hidratarse. Sin embargo, al menos por lo que vimos, eso poco importó luego de todo lo que vivimos el 20 de abril en la Plaza de la Constitución.

Antes de que siquiera aparecieran los teloneros en el escenario, hubo una sorpresa muy especial. Un grupo de mariachis se subió a tocar algunas rolas clásicas como “El son de la negra” y “El Rey (según a petición de la banda neoyorquina). Sin embargo, prepararon algo épico para la ocasión: una versión mariachi de “Evil” que, a pesar de que el cantante no se sabía al 100 la rola, sonó increíble y fue un detallazo que estuvo increíble.

Antes de que iniciara el concierto de Interpol en el Zócalo, se aventaron una versión de Evil con mariachi.



Lo de Paul Banks con México es intenso. pic.twitter.com/UqNRGvE55m — Naca y bellaka ??? (@almarazkari) April 21, 2024

Luego de un rato de espera, escuchando de fondo clásicos del rock alternativo, Water From Your Eyes apareció en el escenario del Zócalo para, ahora sí, arrancar de manera oficial con el concierto de Interpol. Y vaya que calentaron muy bien al público, pues el dúo estadounidense conformado por Rachel Brown y Nate Amos se subió para volarnos la cabeza con su pop experimental, que nos llevó desde las melodías más dulces a otras súper frenéticas en cuestión de rolas.

Una verdadera montaña rusa musical fue la presentación de este grupazo en la Plaza de la Constitución, la cual nos dejó con ganas de más (así que esperamos que pronto vuelvan para apreciar su show en solitario). Pero bueno, una vez más la música amenizó el ambiente mientras el staff de Paul Banks y compañía preparaba todo para el show y la plancha del Zócalo poco a poco se iba llenando.

Después de escuchar a unos mariachis tocando “Evil” y a Water From Your Eyes, llegó el turno de Interpol/Foto: David Durán

Con un regalo para sus fans, la banda inició una noche histórica en el corazón de la CDMX

Después de checar un video musicalizado con “Evil” y acompañado por imágenes que los fans mandaron con sus recuerdos de las visitas anteriores de Interpol a nuestro país (que por cierto, fue un regalo muy lindo de la banda para su público mexa que siempre ha estado con ellos), las luces se apagaron y poco a poco, todos fueron tomando sus lugares en el escenario.

Tras saludar de lejitos al público, Paul Banks y Daniel Kessler hicieron sonar el riff de “C’mere” y así, con ese temazo que nos llega directo en el cora, comenzó una noche llena de nostalgia y amor en el Zócalo de la CDMX. A partir de ahí el ritmo no bajó, pues se siguieron con “Say Hello to the Angels” y “Narc”, que sonaron macizo.

Seguimos procesando lo increíble que estuvo el concierto de @Interpol en el Zócalo de la CDMX, sin duda uno de los mejores shows que han dado en México ????



Y si no nos creen, abrimos hilo con algunos de los mejores momentos del concierto. Arrancamos con “C’Mere” ?#Interpol pic.twitter.com/FxMWkP0ch2 — SopitasFM (@sopitasfm) April 21, 2024

Paul no tardó mucho en hablar con el público que se lanzó a verlos, pues antes de chutarse “My Desire” dijo lo siguiente en un español casi perfecto: “Esta canción es de nuestro quinto álbum, Daniel dice que es correcto y él lo sabe. Y esta canción dice así”. Aunque fueron pocas las intervenciones del frontman, se notó contento y emocionado por interactuar a su manera con el mar de gente que se dio cita en el corazón de la CDMX.

Algo que nos encantó del setlist que Interpol tocó en el Zócalo capitalino fue la variedad de rolas que tocaron y hasta cómo las ordenaron, pues hicieron un recorrido muy rifado por toda su discografía. El ejemplo perfecto fue cuando se aventaron un combo épico conformado por temazos como “Obstacle 1”, “Lights”, “Pioneer to the Falls”, “The Rover” y “All the Rage Back Home”.

Por supuesto que “Obstacle 1” tenía que sonar en el concierto más grande en la historia de @interpol ???#Interpol pic.twitter.com/Im3NFhUUTv — SopitasFM (@sopitasfm) April 21, 2024

La noche siguió con “Rest My Chemistry” (que sin duda, fue de las más coreadas de todo el concierto), “PDA” y “Toni”. Sin embargo, después de estas rolas llegó una de las grandes sorpresas en la Plaza de la Constitución, pues los neoyorquinos tocaron “Not Even Jail”, una joyita para verdaderos fans from hell y conocedores de la agrupación.

Pero tras esta “rareza”, vino uno de los momentos más mágicos del concierto de Interpol en el Zócalo, pues mientras la banda tocaba “NYC”, el público los acompañó con las luces de los celulares, haciendo que todo el lugar se iluminara e incluso sobresaliera la bandera de nuestro país. No les vamos a mentir, este instante nos puso la piel chinita y definitivamente, fue algo mágico que no podremos superar en un buen rato.

Con “Evil” –una de las canciones más esperadas de la noche–, “Public Pervert” (otra de las sorpresas del show porque casi no se la echan en vivo) y “Slow Hands”, la agrupación estadounidense agradeció a todos los que hicieron posible este concierto tan especial y cerraron la primera parte de su presentación. Sin embargo, todavía faltaban unas cuantas rolas más para despedirse como tal.

Con “Slow Hands”, la plancha del Zócalo se movió macizo por los brincos del público que saltó durísimo con este clásico de @interpol ???#Interpol pic.twitter.com/8hMXO6gUeE — SopitasFM (@sopitasfm) April 21, 2024

Paul Banks y Daniel Kessler terminaron su show con un combo para fans from hell

Interpol regresó para cerrar con broche de oro su presentación en Zócalo capitalino con otras tres canciones de esas que de plano no esperábamos escuchar. Lo decimos porque sonaron “Untitled”, “No I In Threesome” y “Stella Was A Diver And She Was Always Down”, un combo poderoso que nos recordó por qué nos gusta tanto este grupazo, con esa vibra melancólica y oscura que solo ellos transmiten.

Así, luego de hora y media de presentación donde tocaron 20 rolas para todos los gustos, Paul Banks y Daniel Kessler se despidieron y dijeron adiós a las cerca de 160 mil personas que se dieron cita en el Zócalo de la CDMX para verlos en vivo y a todo color, terminando de esta manera el concierto más grande que han dado en su ya larga carrera.

El concierto de @interpol en el Zócalo de la CDMX terminó con “Stella Was A Diver And She Was Always Down”, un rolón que nos conmovió macizo ??#Interpol pic.twitter.com/YGLvuUqaHB — SopitasFM (@sopitasfm) April 21, 2024

Como lo mencionábamos al inicio de esta reseña, tenemos claro que la banda viene muy seguido a México. Sin embargo, más allá de que seamos su mercado número 1, está claro que nos visitan con frecuencia por el amor que sienten hacia las miles de personas de nuestro país que con el paso del tiempo los han acompañado desde sus inicios y los que se han ido sumando en el camino.

Aunque también el público sigue llenando los shows de Interpol en tierra azteca por la enorme entrega de la banda en cada presentación, procurando tocar rolas que dejen contentos a la mayoría y de pasada, sumarle a sus setlists una que otra rareza para satisfacer a sus fans de antaño. Pero de plano, las palabras que dio Paul Banks en el Zócalo definen muy bien la relación que tienen con su público mexa.

“Ya llevamos 20 años viniendo a México y siempre ha sido, en nuestro corazón, nuestro segundo hogar. Son tantos sentimientos en nuestros corazones que no alcanzan a comunicar cómo nos sentimos por estar con ustedes. Pero gracias por venir y por apoyarnos todos estos años, los amamos”.

Setlist de Interpol en el Zócalo de la CDMX

“C’mere” “Say Hello to the Angels” “Narc” “My Desire” “Obstacle 1” “Lights” “Pioneer to the Falls” “The Rover” “All The Rage Back Home” “Rest My Chemistry” “PDA” “Toni” “Not Even Jail” “NYC” “Evil” “Public Pervert” “Slow Hands” “Untitled” “No I In Threesome” “Stella Was A Diver And She Was Always Down”

