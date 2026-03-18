Lo que necesitas saber: Pocas bandas dan el salto que han dado Interpol, The Killers y The Strokes de convertirse en grupos que convocan de manera masiva. Estas tres bandas, "algo" tenían desde el inicio (al menos aquí en México).

Hoy las vemos llenando estadios pero, como cualquier artista en sus inicios, bandas como The Strokes, Interpol y The Killers, comenzaron dando shows en lugares de cupo reducido. Sin embargo, estos tres casos particulares, desde el inicio daban señales de que iban a convertirse en grandes… quienes recuerden sus primeras presentaciones en México, no lo podrán negar.

Después de escuchar a unos mariachis tocando “Evil” y a Water From Your Eyes, llegó el turno de Interpol/Foto: David Durán

The Strokes, desde el inicio, un fenómeno en México

En el caso de The Strokes e Interpol, llegaron a nuestro país cuando estaban recién salidos del horno y el “hype” por verlos era, inexplicablemente, demasiado… sobre todo si hablamos de la banda de Julian Casablancas, que llegó a nuestro país a los pocos meses de sacar su disco debut, Is this It.

Mucho se llegó a decir en su momento (y todavía en algunas ocasiones sale el tema) sobre el gran apoyo que The Strokes tuvieron para destacar. Casablancas, siendo hijo del empresario fundador de Elite Model Management, mientras que el guitarrista Albert Hammond Jr del reconocido compositor de temas interpretados por Céline Dion, Aretha Franklin y Whitney Houston…

Sin embargo, por muchos favores que pudieran tener estos “nepo babies”, nada podrían haber logrado si no hubiera “algo” más. Y ese “algo” era su sonido potente y bastante renovador, en un panorama que, en inicios de los 2000, estaba repleto de boy bands, cantantes pop y nu metal.

Desde mediados de 2001, los sencillos “Hard to Explain” , “Last Nite”, “The Modern Age” sonaron en las estaciones de radio. Y era inevitable: escuchabas las canciones y no podías quitártelas de la cabeza. Luego, en octubre de ese año, salió completito el Is This It… y el éxito explotó por completo.

Portada del disco ‘Is This It’. Foto: RCA Records/Rough Trade

En esa época, en México ya toda la chaviza era fan de The Strokes (o había oído hablar de ellos). Y, como pocas veces pasa, la promotora de confianza se puso las pilas y trajo a la banda en el mero inicio de su apogeo. La fecha quedó marcada para el 26 de enero del 2022 en el ya desaparecido Salón 21.

Como Christina Aguilera: sólo una hora de concierto…

No diremos que los boletos volaron de inmediato. Algunos, semanas después de la fecha todavía alcanzaron los que no acudieron inmediatamente a taquillas, peeeeeero, conforme se acercaba la fecha del concierto, se fue creando un raro furor por verlos. Ya, cuando faltaban días para el show, medio mundo suplicaba por un boleto (250 pesitos costó verlos por primera vez).

El día del concierto, en la no tan larga fila en calle Lago Andrómaco, había gente rogando boletos. ¿Cuánto ofrecían? Quién se acuerda… el lugar se atascó. Abrió Volován ,que habrá tocado poco más de 30 minutos. Otro poco después, salieron Casablanca, Nick Valensi, Albert Hammond Jr, Nikolai Fraiture y Fabrizzio Moretti. Sonó “Meet Me in the Bathroom” y luego todo pasó muy rápido… ¿una hora a lo mucho?

No podía ser de otra forma: con sólo un disco que dura menos de 40 minutos y un EP, no había para tocar más.

Ni Christina Aguilera se atrevió a tanto… pero no hubo quejas. Las pocas personas que presenciaron ese legendario show salieron extasiadas, sabiendo que habían visto algo especial. Y así fue: ya los shows de The Strokes poco se parecen a aquel tan íntimo en el Salón 21. La última vez que vinieron a México, fue en 2022 para llenar el entonces Foro Sol, con Mac DeMarco y The War on Drugs como invitados.

Interpol: pasó de un caótico show a llenar el Zócalo

Un caso similar fue el de Interpol. Con su primer disco, Turn on the Bright Lights, rápido se hicieron de una base de fans en México. Y cómo no, si su sonido evocaba a una de las bandas consentidas del público mexa (aunque ellos una y otra vez digan que no… ahí está el disco).

“Obstacle 1” y “PDA” se hicieron clásicos inmediatos y el interés por el grupo se hizo mayor al correrse el rumor de que Paul Banks había estudiado en nuestro país (dato curioso, pero que a muchos hizo sentir “más nuestra” a la banda). Y, cuando se lanzó un segundo disco (el Antics de 2004), se confirmó la devoción.

Fue entonces que Noiselab se aventó el detallazo de traer a Paul Banks y compañía a nuestro país… aunque quizás sin dimensionar el poder de convocatoria que ya tenía la banda. Ahí sí, apenas unos se estaban enterando de su visita, cuando ya no había boletos.

Volaron… cosa no tan rara, ya que Interpol ya era Interpol (o sea, bastante conocidos) y el lugar elegido para su primera presentación en México fue un muy reducido Salón Mexica… en el WTC.

Este fue el póster del primer concierto de Interpol en México/Foto: Especial

Quienes fueron a esa histórico primer show (el 5 de septiembre de 2005), aseguran que parecía que el recinto no iba a aguantar. Tal cual: el piso se movía de manera aterradora. Había una segunda fecha programada para el mismo lugar, pero los organizadores no le quisieron jugar al… y dejaron de lado lo “independiente” y movieron el show para el Palacio de los Deportes.

Y ya, de ahí pa’ real: Interpol se ha presentado un sinfín de ocasiones en nuestro país y su popularidad ha quedado más que demostrado. ¿Qué mayor prueba que llenar el Zócalo de la Ciudad de México? El 24 de septiembre de 2024, 19 años después de su primera visita, la banda convocó a más de 160,000 personas en la plancha capitalina… quizás el show más grande en la historia del grupo.

The Killers, una banda que llegó ya como los grandes

Y bueno, la triada de grupos consentidos en México la completa The Killers, una banda que llegó por primera vez a nuestro país en condiciones muy similares a las de Interpol: con dos discos bajo el brazo, un muy abultada legión de fans… aunque ya directo a un recinto acorde a su muy súbita popularidad: el Palacio de los Deportes.

La conexión con la fanaticada de México fue inmediata. Desde grabar videoclips en pueblos mágicos, hasta crear momentos inolvidables en sus conciertos… los cuales revientan en cada ocasión. Ya sea en festivales, estadios y hasta en “ferias” estatales. Donde quiera son “sold out”.

Muy rápido Brandon Flowers y compañía despegaron. Lejos se ve esa muy conocida imagen de ellos tocando “Mr Brightside” en un lugarcito llamado Castle 3, en su natal Nevada. Nada de la parafernalia que ahora ya tienen en sus shows masivos… y eso pasó en septiembre de 2002, cuando apenas llevaban un añito tocando.