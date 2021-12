Ojo aquí, metaleros: Iron Maiden anuncia su regreso a México en 2022

Veíamos muy lejano esto, pero después de mucha incertidumbre y tras casi año y medio sin actividad, los conciertos y festivales por fin regresaron a nuestras vidas. A pesar de que ya tuvimos varios eventos grandes, parece que el 2022 será el bueno para ver de vuelta en México a todas esas bandas y artistas que nos encantan, porque muchos ya andan anunciando fechas por acá. Tal es el caso de Iron Maiden, quienes luego de un buen rato inactivos, regresan por la puerta grande.

Como recordarán, fue en diciembre de 2019 cuando la legendaria banda de heavy metal se presentó durante tres noches en el Palacio de los Deportes de la CDMX como parte de su gira Legacy of the Beast, e incluso esos shows los grabaron para un álbum en vivo. Sin embargo, cuando el coronavirus llegó a nuestras vidas, tuvieron que posponer todos los planes que tenían para el futuro, aunque este 2021 regresaron con un nuevo material discográfico llamado Senjutsu, su decimoséptimo disco.

Iron Maiden volverá a México en 2022

Pero contra todo pronóstico, este 1 de diciembre y de la nada, Iron Maiden le dio una enorme sorpresa a los miles de fans que tienen en México. A través de su página web, la agrupación comandada por Bruce Dickinson y Steve Harris anunció con bombo y platillo que volverán a nuestro país para dar un concierto de proporciones épicas en la Ciudad de México y que seguramente, si eres fan from hell de esta bandota o nunca los has visto en vivo, no lo puedes dejar pasar.

El próximo 7 de septiembre de 2022, Bruce Dickinson y compañía regresarán a la capital chilanga para tocar en el Foro Sol. Por si esto no fuera suficiente, también revelaron que vendrán con invitados especiales aunque todavía no mencionan quiénes serán los artistas que los acompañaran en esta presentación. Y sin duda, además de echarse las rolas de Senjutsu, su setlist estará repleto de clásicos y un espectáculo audiovisual que seguramente nos volará la cabeza.

Ahora bien, pongan mucha atención que si ustedes quieren ver a Iron Maiden en vivo, les contamos que la preventa de boletos para fans iniciará el 3 de diciembre, mientras que la venta general arrancará el 8 de diciembre a través del sitio de Ticketmaster (POR ACÁ les dejamos el sitio para fans). Pero mientras esperamos a que suelten más información sobre este showsazo, escuchemos “The Writting on the Wall”, una de las canciones de su más reciente material discográfico: