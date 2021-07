¡A headbanguear! Iron Maiden confirma los detalles de ‘Senjutsu’, su nuevo álbum

El 2021 pinta para ser uno de los mejores en mucho tiempo para la industria musical. No solo lo decimos porque afortunadamente y gracias a que la situación de la pandemia está cambiando, un montón de festivales y conciertos se llevarán a cabo en los próximos meses, también porque muchas bandas han decidido volver tras un buen rato en silencio. Como el caso de Iron Maiden, quienes regresan con todo y un nuevo álbum.

En 2015, la legendaria banda de heavy metal comandada por Bruce Dickinson y Steve Harris estrenó su más reciente material discográfico, The Book of Souls. Sin embargo, después de la enorme gira que armaron para promocionarlo y hasta lanzaron un disco en vivo grabado en el Palacio de los Deportes de la CDMX, el grupo mantuvo el perfil bajo y por un buen rato no estaba claro cuál sería su futuro, dejando a muchos fans con incertidumbre.

Iron Maiden vuelve oficialmente con un nuevo disco

Sin embargo, todo eso cambió el pasado 15 de julio cuando Iron Maiden estrenó “The Writing on the Wall”, su primera rola en más de seis años. En aquel momento no sabíamos si era un sencillo que decidieron compartir con los miles de fanáticos que tienen en todo el mundo y así, darles una alegría luego de un año caótico. Pero tras varios rumores y pistas que dejaron en sus redes sociales, por fin confirmaron sus próximos planes.

Resulta que la banda anunció oficialmente que este 2021 verá la luz el material discográfico número 17 de toda su carrera, el cual llevará por nombre Senjutsu. De acuerdo con NME, este álbum de estudio contará con 10 canciones totalmente nuevas que fueron producidas por Kevin Shirley –un gran colaborador de Maiden– junto a Steve Harris y que como ya se había informado antes, grabaron en el Guillaume Tell Studio de París.

Este álbum tendrá rolas con un sonido diferente

Según la misma fuente el vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson comentó cómo fue el proceso de grabación del disco y unos cuantos detalles más: “Todos estamos muy emocionados con este álbum. Lo grabamos a principios de 2019 durante una pausa en la gira de Legacy para poder maximizar nuestras giras y a la vez tener un largo período de preparación antes del lanzamiento para preparar un gran arte del álbum y algo especial como un video”.

Dickinson también declaró que en este álbum escucharemos una nueva faceta de la banda que no conocíamos, demostrando que a pesar de ser unas leyendas y tener una carrera enorme, quieren seguir evolucionando: “Las canciones son muy variadas, y algunas son bastante largas. También hay una o dos canciones que suenan bastante diferentes a nuestro estilo habitual, y creo que los fans de Maiden se sorprenderán –¡en el buen sentido, espero!–”.

Senjutsu, el nuevo material discográfico de Iron Maiden estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 3 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escucharlo completito y armar un moshpit en nuestras casas, chequen a continuación el tracklist oficial y escuchen “The Writing on the Wall”, la rola que hace unos días lanzaron para anunciar oficialmente su regreso tras seis años sin música nueva: