Muchos pensamos que esto jamás pasaría pero después de casi dos años, los conciertos y festivales forman parte de nuestra nueva normalidad y eso nos tiene muy contentos pues para ser honestos, extrañábamos ver a nuestras bandas favoritas sobre un escenario. Y si a ustedes les late el metal, seguramente andan contando los días para el regreso de una de las agrupaciones más importantes de este género: ni más ni menos que Iron Maiden.

Como recordarán, fue en 2019 cuando la banda comandada por Bruce Dickinson regresó a nuestro país luego de un buen rato de espera para presentar su gira Legacy of the Beast durante tres noches en el Palacio de los Deportes de la CDMX (ACÁ les contamos cómo se pusieron esos shows). Sin embargo, este 2022 los tendremos de vuelta con un disco completamente nuevo que en vivo sonará brutal.

Foto: Reuters

Iron Maiden regresará a la CDMX con un nuevo disco

En 2021 y para sorpresa de todos, Iron Maiden lanzó su decimoséptimo material discográfico llamado Senjutsu. Por supuesto que está fue una gran noticia para los fans de esta bandota, ya que tenían casi seis años sin sacar un álbum. Pero eso no fue todo, ya que confirmaron que para presentarlo visitarían gran parte del mundo y por supuesto que entre todos esos países estaba contemplado México.

Este 7 de septiembre, Bruce Dickinson, Eddie y todos los integrantes de la legendaria agrupación británica regresarán a la CDMX para tocar en el Foro Sol junto a un invitado especial: Mastodon. Y sin duda, este será un showsazo donde además de calar qué tal se escuchan en concierto las nuevas rolas, seguramente sonarán un montón de clásicos que los convirtieron en una de las bandas más importantes en la historia del metal.

Foto: OCESA

Este es el setlist que se podrían aventar en el Foro Sol

Ahora bien, el setlist es una parte importante siempre que vamos a un concierto, porque son las rolas que se aventarán nuestras bandas y artistas favoritos. En el caso de Iron Maiden, la lista de canciones que están tocando durante el Legacy of the Beast Tour 2022 no ha cambiado mucho, pero en general andan aventándose un repertorio bastante balanceado y para todos los gustos.

Por supuesto que hay varios temas de Senjutsu, pero también de otros discos importantes como Piece of Mind, The Number of the Beast, Fear of the Dark y Powerslave, entre otros. Pero en fin, a continuación les dejamos el setlist que posiblemente sonará durante su show en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“Senjutsu” “Stratego” “The Writting on the Wall” “Revelations” “Blood Brothers” “Sign of the Cross” “Flight of Icarus” “Fear of the Dark” “Hallowed Be Thy Name” “The Number of the Beast” “Iron Maiden” “The Trooper” “The Clansman” Run to the Hills” “Aces High”

¿Qué tal? ¿Les latió las rolas que Iron Maiden tocaría en la CDMX? Por ahora, es momento de ir calentando motores repasando estas canciones y preparándonos, porque seguramente será un conciertazo el que se aventarán en la capital chilanga, ¿están listos?