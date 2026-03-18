Lo que necesitas saber: Además de documental, Iron Maiden realizará una gran gira mundial... aunque ya sin Nicko McBrain en la batería.

Iron Maiden se suma a la lista de bandas y artistas que cuentan con un documental… pues para que los fans se enteren de toda la historia sabida y por saber. En el caso de “La Dama de Hierro”, su película es para celebrar 50 años de vida.

Iron Maiden en México, 2026 / Imagen: Ocesa

¿Cuándo se estrena el documental de Iron Maiden?

“Es un emotivo viaje a través de los 50 años de historia de Iron Maiden, contado desde la perspectiva de la banda y de algunos de sus seguidores más fieles”, señala la banda en un mensaje en redes.

La banda británica estrenará su documental oficial el próximo 7 de mayo. Éste será producido en colaboración con Universal Pictures Content Group y contará con participación de personalidades como el actor Javier Bardem, Lars Ulrich de Metallica y Gene Simmons de KISS.

Foto: Iron Maiden

También habrá gira de 50 aniversario

“El documental también incluirá entrevistas exclusivas con miembros clave de la banda, incluyendo la entrevista final con el vocalista original, Paul Di’Anno, quien lamentablemente falleció el año pasado“.

El documental lleva por nombre Iron Maiden: Burning Ambition, está elaborado con imágenes inéditas de la banda… y, claro, habrá muchas animaciones especiales de Eddie.

Foto: @undercoverfanny

Con todos estos ingredientes, el documental tratará de explicar cómo Iron Maiden ha ayudado a dar forma a un movimiento cultural, desafiando las visiones convencionales de la música rock”.

Además de Paul Di’Anno, otra persona a la que los fans de Iron Maiden le han tenido que decir adiós es a Nicko McBrain… afortunadamente, no fue un adiós definitivo, ya que sólo fue aceptar su salida de la banda. Aún así, le dolió a los seguidores.

En fin, con nuevo baterista, Iron Maiden realizará un tour en el que prometen trancazos por montones. No podría ser diferente… es para celebrar 50 añotes de heavy metal!!!! Aquí el primer gran adelanto de lo que se podrá ver, el trailer oficial.