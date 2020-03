No podemos negarlo, el tema del momento es el coronavirus. Desde que la Organización Mundial de la Salud lo calificó como una pandemia, afectó no solo a la población mundial, sino también a otros aspectos como la música, pues se han pospuesto varios de los conciertos más esperados del año. Muchas personas han entrado en pánico al ver algunas imágenes del mundo y al parecer están musicalizando estos días extraños con una de las rolas clásicas de R.E.M.

Resulta que “It’s The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine)”, el sencillo que Michael Stipe y compañía estrenaron en 1987 junto al disco Document volvió a las listas de popularidad tras desatarse en todo el mundo el coronavirus. Para ser exactos, se encuentra en el lugar número 64 –superando a artistas pop del momento como Billie Eilish o Sam Smith– y curiosamente cuando se lanzó hace casi 33 años llegó hasta la posición 67 de la lista.

Aunque muchos están escuchando esta rola gracias a los casos que se han registrado por COVID-19 y al caos que hay en el mundo, evidentemente les tenemos que decir que Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck y Mike Mills no se inspiraron en este virus para componerla. La historia de “It’s The End Of The World As We Know It” es un poco compleja, pues según el vocalista de R.E.M. nació a partir de un sueño en el que estaba en una fiesta donde todos los invitados tenían las iniciales L.B. De ahí el verso de la canción que menciona a personajes como Leonard Bernstein, Leonid Brézhnev, Lenny Bruce y Lester Bangs.

A pesar de esta idea, sí habla de algunos hechos caóticos que sucedieron en aquel entonces cuando Ronald Reagan y su positivismo gobernaban los Estados Unidos. A lo largo de la rola, Stipe canta sobre la Guerra Fría y menciona algunas otras cosas com los evangelistas que aparecían en televisión en los 80, al Irangate y a algunos conflictos medioambientales.

Es por eso que R.E.M. decidió que la mejor manera de plantear el fin del mundo era a través de huracanes, terremotos, aviones de bajo vuelo y más con una corriente de entrega de conciencia.Puede que no tenga nada que ver con el coronavirus, pero es un gusto que este rolón de la banda esté de nuevo en boca de todos.