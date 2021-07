Checa la nueva versión que J Balvin armó a “Wherever I May Roam” de Metallica

Ya nos quedó muy claro que las sorpresas por parte de la industria musical no parará. Mientras esperamos a que vuelvan los festivales y conciertos a nuestras vidas por todo el mundo, un montón de bandas y artistas andan haciendo cosas sumamente especiales y ejemplos hay muchísimos. Sin embargo, para los amantes del mosh pit y los solos poderosos, Metallica tiene una sorpresa que causó una enorme controversia entre sus fans.

Auque no lo crean, este 2021 The Black Album de la banda de thrash metal –uno de sus materiales discográficos más importantes– cumple 30 añotes desde su lanzamiento. Es por eso que James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo anunciaron sus planes para festejarlo, y además de estrenar el típico boxset con rarezas y lados B que se agradece escuchar, revelaron que también vendrá un álbum muy particular.

J Balvin estrena su versión de “Wherever May I Roam” de Metallica

Resulta que Metallica reclutó a varios artistas de todo el mundo para entrarle a The Metallica Blacklist, un disco donde todos estos músicos nos presentarán covers y nuevas versiones de rolas de esta bandota (POR ACÁ pueden checar los detalles). Por supuesto que esto armó un enorme debate porque entre los nombres que estarán presentes en este proyecto se encontraban actos de México, Latinoamérica y sobre todo, de géneros muy distintos al metal.

Y quizá J Balvin fue uno de los artistas que llamó la atención con este anuncio, porque lo anunciaron con bombo y platillo para presentar su visión de un rolón del Black Album, “Wherever I May Roam”. Por supuesto que los comentarios al respecto no se hicieron esperar, pues muchos fans from hell pegaron el grito en el cielo porque no podían concebir la idea de que una figura del género urbano reimaginara una canción de su grupo favorito.

Una rola interesante y que dará de qué hablar

Sin embargo, y para ser honestos, la nueva versión que se armó Balvin no suena nada mal y es muy interesante porque no es un cover como tal. A diferencia de la rola original, el cantante colombiano le metió todo su sello componiendo una base rítmica típica de trap con el riff principal de la canción de Metallica y creando una letra totalmente nueva. Eso sí, por ahí casi al final suena la voz de James Hetfield y un fragmento del tema de 1991.

Y sí, es probable que alrededor de esta rola se arme una enorme conversación al respecto pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustó no?Recuerden que The Metallica Blacklist, el disco donde varios artistas reinterpretan las rolas de The Black Album de la banda de thrash metal estará disponible en formato físico y plataformas digitales el próximo 10 de septiembre.

Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, escuchen a continuación la nueva versión de “Wherever I May Roam” que se armó J Balvin.