La interminable transformación de la música: Una entrevista con Jack White

Jack White es una de las figuras más interesantes que existen en la historia de la música, y sin las que difícilmente podríamos explicarnos la evolución que ha tenido el rock y la escena independiente en el presente milenio.

Guitarrista, compositor, productor, motor y mente creativa de una amplia gama de proyectos que van desde The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather, hasta sus colaboraciones con Loretta Lynn, Alicia Keys, Beyonce y Danger Mouse, sin olvidar a Los Muppets, se ha convertido una fuerza creativa, que ilumina y transforma el horizonte musical desde diversos frentes.

Jack White es un sujeto que tiene una noción general de las cosas muy interesante, que suele dar una dirección a todos sus proyectos con una estética excepcional que se vuelve imposible de ignorar. Es fanático de los colores y pareciera que los utiliza con una disciplina no negociable. De alguna forma, hizo que el blanco, rojo y negro los asociáramos irremediablemente a sus canciones pero no solo eso, ha utilizado la psicología del color para el sonido de sus melodías, sus instrumentos y hasta el tinte que utiliza en su pelo.

Con el paso de los años, hemos aprendido que Jack White es un personaje que no deja de pensar e imaginar. Esos colores hoy son amarillos cuando se quiere hablar de Third Man Records o azules cuando se relacionan a su propio nombre. Esas máscaras y cambios constantes, son los experimentos con los que batalla diariamente para sacar todo lo que vive en su cabeza y sentirse en paz consigo mismo. Nos lo ha dicho en la siguiente conversación ocurrida durante la primavera de este 2022, un año en el que la decisión que ha tomado es solo una: mostrar las dos caras de su propia moneda.

Una entrevista con Jack White

¿Cuál fue la inspiración de Fear of the Dawn y Entering Heaven Alive?

“Todas estas canciones fueron escritas al mismo tiempo. No comencé uno ni después otro para llevarlos por caminos distintos. Afortunadamente para mí, cada uno salió por sí mismo; realmente no fue algo que yo haya elegido. Me gustaría poder decir que yo tuve todo el control sobre ello pero no fue así. Lo único que hice fue tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo y dejé que saliera todo lo que tenía dentro del estudio, así como con los músicos que participaron. No controlar todos los factores en la música es algo bueno. Estos discos prácticamente se hicieron solitos de muchas maneras…”.

Entiendo que regularmente grabas los discos prácticamente como llegan, pero me gustaría preguntarte… ¿Cómo es tu acercamiento a la idea de dos discos? Dos sonidos distintos, dos paisajes distintos… Al final cuando tienes todas estas canciones ¿cómo concibes separarlas?

“Yo tengo la noción que a la gente ya no le gustan tanto los discos dobles, pero es difícil saberlo. Yo siempre utilizo el ejemplo del Álbum Blanco de los Beatles porque pienso que muchos consideran que este tipo de discos tienen muchas canciones de relleno, lo cual de entrada, me parece una locura pero además de eso, la otra queja es que muchas canciones “suenan muy distintas una de la otra” y eso es algo que yo amo. Creo que una de las grandes formas de hacer discos es tener variedad y que cada canción tenga una personalidad… y eso si puedes hacerlo… Yo nunca he tenido problema con eso pero sé que muchas personas sí. Yo no sabía que haría un disco doble pero es interesante partirlo como dos componentes distintos; las personas tienen mucho más por absorber. Las canciones de coro o más suaves están en uno y las más pesadas o rasposas están en otro, así que para mi todo siento que funcionará dependiendo del humor de cada quien y estará limitado a si te gusta la izquierda o la derecha. Al menos así ha sido mi relación con la música por años…”.

Sí, porque primero lanzaste ‘Taking me Back’ de Fear of the Dawn luego otro de Entering Heaven Alive… Quiero decir, este estira y afloja entre uno y otro no es algo tradicional pero sí innovador… Escribes todas las canciones pero además tocas cada instrumento, diriges lo visual, etc. Así que me gustaría preguntarte precisamente sobre tu visión como artista… Cuando comienzas a trabajar en un proyecto ¿La idea de hacer todo la tienes desde el principio o es algo que evoluciona y se va dando con la producción de las canciones?

“Al principio fue un problema derivado de la pandemia, para mi era mucho más fácil grabar todo en lugar de reunir 5 personas en un cuarto. Las personas estaban cansadas y con miedo de hacerlo, en Nashville, por ejemplo, escuchamos muchas historias de gente queriendo grabar y nadie estaba interesado en hacerlo. Todos tenían que portar las mascarillas y se entiende porque es muy difícil hacerlo cuando cantas, así que eso, al principio estos problemas daban miedo a todo mundo y creo que después de un tiempo todos nos dimos cuenta cómo resolverlo para regresar a un estudio. Fue muy muy duro al inicio del disco pero tampoco teníamos prisa. Tuve la posibilidad de hacer unas canciones donde yo toco todo y no me sentí mal, pudo haber sido más rápido si hubieran participado más músicos tocando sus partes pero así estuvo bien. No teníamos idea de cuánto iba a durar todo aquello, me siento a gusto habiendo grabado bajos, baterías y guitarras en los primeros tracks… y bueno, ¡eso tampoco lo había hecho antes! quizá por ahí una o dos veces en alguna grabación que ya no recuerde pero hacerlo en varias canciones para un disco fue algo nuevo y padre para poder arrancar…”.

Tuve la oportunidad de estar en Third Man Records y es como el cielo… El vinilo es una opción muy bella para escuchar música y por eso me gustaría preguntarte ¿Cuál es el rol que las plataformas de streaming deberían jugar en el desarrollo de la música y los artistas?

“Es muy difícil saberlo. De muchas maneras las plataformas son también es una (gigantesca) tienda de discos. Son la biblioteca más grande de música que existe porque cada canción que ha sido grabada en la historia, está disponible con solo teclear su nombre. Para los nuevos artistas es una ventaja porque pueden albergar sus canciones en el mismo lugar que artistas importantes y consagrados, eso es muy padre y útil… pero el negocio de la música siempre es un campo minado donde tienes que darte cuenta cuales son los movimientos correctos o como tratar bien a un artista. Yo poseo un sello discográfico y lo he tenido ya desde hace muchos años y es difícil. Es casi como cuando dices de niño “cuando yo sea presidente voy a desaparecer todas las bombas nucleares…”, bueno, pues no es tan fácil. Si fuera así de fácil muchos ya lo habrían hecho. Todo es muy complicado. Lo mismo pasa cuando alguien dice “voy a tratar a los artistas increíblemente bien y haré que toda su obra esté disponible, etc. etc.”…

“Por momentos es muy difícil porque hay muchas cosas involucradas: distribuidoras, tiendas gigantes, minoristas, ajustes de tarifas, derechos de autor y bueno, todo lo que engloba un sello discográfico en relación con una plataforma de streaming o una tienda física no es solo un 2×2 es igual a 4, es muy complicado. Todos tratamos de hacer lo mejor que podemos y ayudar a los jóvenes artistas. Al menos es lo que hacemos en Third Man Records, es una herramienta que les damos para que sean creativos…”.

Estamos viendo un mundo que se sumerge más en las criptomonedas, metaversos, NFTs que todo mundo vende y algunos apuestan como el futuro del entretenimiento… ¿Qué piensas de todo ello? ¿Estarías dispuesto a general algún NFT en algún momento, o es algo que no te interesa?

“Es interesante. He leído al respecto y sí creo que es interesante pero si fuera un apostador, sería algo aterrador para mí invertir en algo así porque no puedes tocarlo. Supongo que yo siempre aprecio mucho lo que puedo sostener con mis manos, ya sea un bajo, un disco, un pedazo de cinta, una fotografía o una pintura que al menos tienes frente a tus ojos en un museo. No lo sé, reverencio las cosas desde un lado más romántico porque creo que para tener un romance (en distintas formas) debes tener un objeto o persona que de hecho, exista. Una relación entre personas obvio no la ves pero aún así es real…”.

