Los primeros días del año vieron a James Blake lanzar su cuarto disco de estudio Assume From. Un álbum que lo vio transformarse en un nuevo ser humano. Uno tocado por la luz y el amor, uno mucho más maduro sin sonrojo de examinar cada centímetro de su ego y cada esquina de la adrenalina e inseguridades que el verdadero amor le hacen sentir al fin.

Desde entonces, Blake se ha emprendido en un viaje de exploración continuando con sus conciertos minimalistas de piano, en los que ha mostrado la faceta más expuesta, cruda y personal de toda su carrera. Una llena de confianza en la que entendió que no necesita nada más que su voz y sus manos para cautivar y seducir a sus fans. En su última presentación en The Tonight Show, el cantante británico apoyado por una sección de cuerdas, cantó “I’ll Come Too” y presentó el nuevo video de la canción.

Esta rola pertenece a Assume Form, álbum nominado al Grammy por Mejor Disco de Música Alternativa, en la que habla acerca de acompañar a su novia y actriz Jameela Jamil en sus viajes de trabajo.

El video presenta imágenes documentales de la naturaleza cortesía de BBC Earth, que muestran un tiernísimo pingüino macaroni viendo albatros volando y cortejando junto al océano. Matt Meech, editor de Planet Earth, juntó los videos. “Recordé algunas imágenes que no usamos en Planet Earth II que pensé que podrían ser útiles”, dijo Meech. “Ambas aves se ven extravagantes, elegantes y hermosas. Los Albatros tienen una danza de apareamiento inusual, que los pingüinos ven desde lejos. Y el misterioso telón de fondo de la isla Snares, frente a la costa del sur de Nueva Zelanda, es un paisaje verdaderamente único”.

En otras noticias, James Blake ha hecho algo más que asombrar a todos los que van a verlo en sus conciertos de piano. También le sacó una que otra risa a todos cuando de la nada empezó a echarse un cover de “Barbie Girl”, canción de la banda Aqua que lanzó en el 97. Esto pasó hace una semana en Los Angeles. A pesar de que el cover empezó con risas, la seriedad de su actuación las trasformó en silencio para que eventualmente finalizaran en aplausos. Vean aquí cómo estuvo:

Watched James Blake put on a solo piano show and it was one of the greatest performances I’ve ever been to. This man even did a Barbie Girl cover 😭 pic.twitter.com/8j9YUy5Lj6

— Barbacoa Joe (@RealJoeSullivan) December 18, 2019