James Hetfield nunca se ha posicionado abiertamente sobre sus preferencias políticas. Sin embargo, tomó el micrófono para criticar a quienes sí lo hacen.

Lo que necesitas saber: James Hetfield nunca se ha posicionado abiertamente sobre sus preferencias políticas. Sin embargo, tomó el micrófono para criticar a quienes sí lo hacen.

Metallica está en plena residencia en The Sphere, en Las Vegas y, aunque su líder James Hetfield dice que no le gusta hablar de política en los shows, se aventó un comentario que lo hizo meterse de lleno… sobre todo porque parece que fue con dedicatoria especial a Macklemore.

James Hetfield. Foto. David Barajas.

“La agenda de Metallica es amor, energía y música heavy”: James Hetfield

“Sólo tengo que decir que Metallica no está aquí, como otros entretenedores, para influenciarlos con sus tonterías, ¿de acuerdo?”, dijo James Hetfield para recibir el alarido del público. “Estamos aquí… sin tonterías. “Estamos aquí para olvidarnos de toda la mierda de afuera, ¿de acuerdo?”

“¡La agenda de Metallica es amor, energía y música heavy, nena!”, agregó el líder de Metallica en un discurso que más o menos se entendió como la versión metalera de lo que dijo Sheeran una vez que le cayó la funa por haber retirado a Macklemore como abridor del “Loop Tour”…

Bueno, Sheeran aseguró que la decisión de sacar al rapero fue del promotor, pero Macklemore aseveró que fue del propio Sheeran y su equipo, por presión del empresario Robert Kraft.

“Quienes vienen a mis conciertos no esperan un foro político. (…) Yo elijo usar mi fama y mi plataforma para que sea un lugar de seguridad y santuario, para mantener la diplomacia y mantener abiertas las conversaciones, no cerradas. Si solo nos centramos en gritar más fuerte, nada cambiará nunca. Hay diferentes formas de ser un defensor del cambio”, señaló Sheeran.

¿Y a James Hetfield lo criticarán como a Ed Sheeran? Bueno, quizás los fans de Metallica dirán que “es que él lo dice con gracia”. Además de que, abonando a la postura neutral sobre asuntos políticos, ya hizo su aporte U2, aunque sin dejar de criticar tanta tibieza.

“Hay que persuadir a la gente con la razón. No se puede intentar forzar a la gente a adoptar una postura”, comentó Bono en entrevista con Rolling Stone, recordando cómo fue trabajar con Ed Sheeran en una canción que ambos compusieron para dedicar a Ucrania… pero con Sheeran preocupado por si el asunto no lo metería en política (¡obvio!).

“No puedes andar forzando a la gente”, le dijo Bono a Sheeran, un tanto decepcionado por la postura del pelirrojo.

Metallica comenzó residencia en Las Vegas

En fin, durante el segundo fin de semana de la residencia de Metallica en The Sphere de Las Vegas, James Hetfield también agradeció de especial manera a los fans que se tomaron la gran molestia de reservar vuelos y hoteles sólo para asistir a su show.

“A menos que vivas en Las Vegas, has viajado mucho para pasar un rato con Metallica. Estamos agradecidos por ello: por tus viajes, el dinero que gastas, el tiempo que dedicaste. Gracias por venir a celebrar con nosotros”… uhhhh, indirectota a Carín León.