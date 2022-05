¿Por? James Hetfield de Metallica rompe en llanto durante concierto en Brasil

Que alguien le de más abrazos, por favor… James Hetfield, el mítico frontman de Metallica, se convirtió en noticia mundial gracias a un momento emotivo que vivió durante una presentación que la banda tuvo en Brasil, país donde el músico rompió en llanto frente a miles de fans. ¿Y eso?

El pasado 12 de mayo la agrupación se presentó en el Estadio Mineirão, recinto ubicado en la ciudad brasileña de Belo Horizonte y el cual formó parte de la gira por Sudamérica que Heltfield y compañía tuvieron después de que la pandemia de COVID-19 les hiciera reprogramar un par de shows.

Foto: Getty Images

James Hetfield se sinceró con sus fans de Brasil sobre la inseguridad que le provoca la edad

Total que durante su presentación en Brasil, James Hetfield se tomó un momento para compartir con los más de 45 mil fanáticos que se encontraban en ese lugar, sus sentimientos sobre cómo el paso del tiempo y la edad le ha causado una gran inseguridad acerca de su trayectoria musical.

“Tengo que decirles que, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía un poco inseguro, como que ya estoy viejo, no puedo tocar esta mierda“, dijo el líder de Metallica durante el concierto donde se sinceró con sus seguidores sobre sus sentimientos.

James Hetfield tocando en el Chase Center de San Francisco/ Foto: Getty

El líder de Metallica se echó a llorar mientras sus amigos lo abrazaban

“Eso es lo que me decía en la cabeza. Así que le hablé a estos chicos (sus compañeros de banda) y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron ‘Si te sientes mal en el escenario, cuidaremos tu espalda‘”, afirmó el músico de 58 años.

Si la escena ya era bastante emotiva, en ese momento los demás integrantes de Metallica se acercaron a Hetfield para abrazarlo. La emoción que el músico sintió fue tanta que se soltó a llorar mientras sus compañeros y amigos, con quienes ha estado durante casi 40 años, lo consolaban.

“Ahora, viéndolos a todos ustedes allí afuera, sé que no estoy solo y tampoco ninguno de ustedes”, finalizó el buen James Hetfield en este momento que fue captado por varios fans, quienes se encargaron de subir y viralizar el clip en redes sociales.

Ni hablar, bien dicen por ahí que cada uno pelea contra sus inseguridades y eso no tiene nada de malo. Nosotros sólo esperamos que James Hetfield sepa que aún rifa sobre el escenario y aquí habrá muchos y muchas que estaremos hasta que él así lo quiera.

James Hetfield en Belo Horizonte se mostró vulnerable, admitiendo a veces sentirse muy viejo, inseguro de sus habilidades. A la larga todos luchamos con nuestros propios demonios, pero nunca estamos solos. Te amamos James! Has salvado muchas vidas incluyendo la mía. ♥️ pic.twitter.com/LtkGjzHI2p — Leslie (@MegaAddict11) May 15, 2022