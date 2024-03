Lo que necesitas saber: El show de James tuvo partes chidas y otras que de plano nos malvibraron gacho...

James volvió a México luego de varios años para presentarse en el Vive Latino y la experiencia fue… bastante caótica.

Llegamos al show con muchísima expectativa (vamos, si fueron a sus shows de El Plaza, Auditorio Nacional o Corona Capital saben que son una bandota en vivo), pero la cosa estuvo llena de altibajos: peleas entre el público, bajones fuertes de ánimo con las rolas menos topadas, problemas técnicos y, en contraste, un Tim Booth lleno de energía que siempre es un gustazo ver en concierto.

Foto: David Barajas

El setlist: ¡faltaron Say Something, Tomorrow y Sound!

Híjole pues la verdad James tiene una discografía verdaderamente enorme y es obvio que no pueden tocar todas sus rolas durante sus presentaciones (sobre todo en festivales), pero sí se nos hace casi un pecado que no hayan tocado Say Something, Tomorrow o Sound.

A pesar de esto, sí sonaron otros tremendos rolones como Sit Down, Sometimes, Waltzing Along, Laid, Getting Away With It (All Messed Up) y Ring The Bells (wow con esta última).

También se aventaron los deep cuts Johnny Yen y Five-O, los cuales nunca nos imaginamos que los escucharíamos en esta ocasión (pero que tuvieron una respuesta equis de los fans).

Se sintió brevísimo y nos quedamos pensando que la verdad hubiera estado bueno que les dieran otros 10 minutitos, ¿apoco no?

Foto: David Barajas

Uno que otro problema técnico

Por momentos la banda se notó incómoda con el audio en el escenario. Desde el público no se sintió tanta bronca ya que la verdad el sonido era bastante alto en la parte de adelante (ya saben, con esa batería que se siente en todo el cuerpo), pero sí sentimos a Tim Booth y compañía un poco sacados de onda con su monitoreo.

Foto: David Barajas

Una gran energía que se vio interrumpida por… una pelea

Tim Booth salió con una gran energía y claro que no faltaron sus ya clásicos bailes y una gran interacción con el público.

El cantante bajó a la valla en varias ocasiones y también se aventó hacia sus fans, aunque no lo lograron cargar tan bien ya que muchos estaban grabando con sus celulares (algo que no pasó del todo hace años cuando se presentó en otro festival: el Corona Capital).

La parte de en medio se veía súper prendida y contrastaba bastante con las otras zonas alrededor del escenario que se sentían mucho más relax.

Ya hacia el final del show la energía se sintió a tope con Getting Away With It (All Messed Up) y Sit Down pero rápidamente se medio apagó con una pelea medio gacha que malvibró a todos los que estábamos alrededor. Al grito de “fuera, fuera”, el público intentó que retiraran a la persona que había empezado todo (ojalá que la banda no haya pensado que los abucheos eran para ellos, ay…).

Foto: David Barajas

En conclusión: James es una banda que nos encanta en vivo pero su show en el Vive Latino sólo estuvo “bien”, a secas

Ver a James en México siempre es una bendición. La banda ha venido en varias ocasiones y claro que nos encanta escuchar sus hits en vivo, pero esta vez creemos ha sido la más floja de todas las veces que han estado por acá.

Igual no todo tuvo que ver con el grupo… Las broncas entre el público y los problemas de audio afectaron un poco la experiencia. Mucho mala copa y mucho celular…

En fin, ojalá James regrese pero esta vez en un concierto para ellos solos y que sí aparezcan las infaltables Say Something, Tomorrow y Sound.

NOTA FINAL: ¿QUÉ PASÓ PÚBLICO MEXICANO? ¿POR QUÉ YA NO CANTAMOS EL FINAL DE SOMETIMES CÓMO SIEMPRE LO HACÍAMOS? AHÍ SÍ NOS MEGA FALLÓ, ¿SERÁ LA EDAD? ARGH…

