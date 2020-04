La música ha sido una de las respuestas para alegrarnos los días y olvidarnos de todo lo que está pasando en el mundo. Desde que un montón de conciertos y festivales se cancelaron o pospusieron, varios artistas han decidido dar shows desde la comodidad de sus casas –la mayoría diario– con el fin de mantenerse activos y regalarle un momento de distracción a sus fans, pero ahora toca ver un mega show con causa que contará con varias estrellas invitadas.

Siguiendo el ejemplo de artistas como Elton John –quien armó un concierto benéfico desde casa con invitados como Billie Joe Armstrong de Green Day, Dave Grohl, Backstreet Boys y Billie Eilish entre otros–, la disquera independiente Light In The Attic ha decidido hacer lo propio, solo que ahora no ayudarán directamente a la lucha contra el coronavirus o a la Organización Mundial de la Salud, sino a todas esas personas que por ahora no tienen ingresos para poder vivir gracias a la pandemia.

En esta ocasión, varios músicos tocarán para apoyarse entre ellos, donando todas las ganancias que se obtengan de este show para el fondo de ayuda de MusiCare COVID-19, el cuál está ayudando a todos esos artistas que en estos momentos se las están viendo negras para sobrevivir mientras regresan las presentaciones en vivo. Así que no hay mejor manera de ayudar a todos aquellos que nos hacen felices con sus canciones que con música.

Y para eso contarán con un lineup de verdadero lujo, pues habrá shows de algunos músicos que amamos como Jarvis Cocker (quien recientemente tuvo que mover el lanzamiento del disco de su nuevo proyecto, JARV IS…), Ben Gibbard de Death For Cutie –que desde que empezó toda esta situación a tocado a diario casi religiosamente– así como otros grandes artistas del tamaño de Devendra Banhart, Julie Byrne, Gruff Rhys, Michael Chapman, Barbara Lynn, Jim James y miembros de bandas como My Morning Jacket o Superfurry Animals.

Si no tienen plan para mañana y quieren ver un concierto donde además de divertirse y pasar un rato escuchando sets bastante interesantes, podrán echarle una mano a esos artistas independientes que nos necesitan en estos momentos, les contamos que el show benéfico de Light In The Attic lo podrán ver completito este viernes 3 de abril a partir de las 5 de la tarde (hora del centro de México) a través de su canal de YouTube o por Twitch.