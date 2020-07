¡Jarvis Cocker presentará su nuevo proyecto con un show en línea!

El 2020 no deja de sorprendernos y para bien, pues a pesar de que las cosas no siempre parecen ser las mejores, a nivel musical no podemos quejarnos en absoluto. En estos casi siete meses que van del año, varios músicos han decidido salir para mostrarnos rolas completamente nuevas, las cuales nos ayuden a sobrellevar el encierro, pero sin duda el que más nos emocionó fue el regreso del gran Jarvis Cocker.

Después de casi una década en silencio para dedicarse a otras cosas, tenemos de vuelta al líder y frontman de Pulp con un nuevo proyecto llamado simplemente JARV IS…, el cual cuenta con la participación de grandes músicos como Serafina Steer, Emma Smith, Andrew McKinney, Jason Buckle y Adam Betts.

Fue a principios de marzo cuando anunció que lanzaría un disco bajo este concepto, Beyond The Pale, estrenando la rola “House Music All Night Long”, y conforme fueron pasando las semanas tuvimos más canciones y detalles del álbum. Afortunadamente, el pasado 17 de julio Jarvis Cocker por fin liberó este material discográfico, una colección de siete canciones que nos llevan por toda clase de sensaciones, desde querer bailar como si no hubiera un mañana hasta reflexionar.

Sin embargo, y como ya sabemos, la pandemia no le dio chance de presentar en vivo y a todo color este proyecto frente a todos sus fans, pero a Jarvis se le ocurrió una forma muy creativa de estrenarlo. Resulta que en vista de que el coronavirus obligó a cancelar y posponer conciertos y festivales en todo el mundo, el músico británico grabó un show en un venue bastante peculiar.

¿Jarvis Cocker dando un show en una cueva?

Se trata de la Peak Cavern, la cual se ubica en Derbyshire, Inglaterra y como su nombre indica, es una cueva donde se llevan a cabo espectáculos, incluyendo conciertos. De acuerdo con NME, fue una sesión dirigida por Iain Forsyth y Jane Pollard (quienes estuvieron detrás del documental de Nick Cave, 20,000 Days on Earth) donde Jarvis Cocker se echó todas y cada una de las rolas de Beyond The Pale.

En un comunicado, Jarvis dijo que había escrito y casi grabado este álbum frente a sus fans, por lo que resultaba extraño no presentarlo frente a todos ellos. Sin embargo, surgió la idea de grabar este show: “Afortunadamente, nuestros amigos Iain y Jane sugirieron una forma de solucionar el problema: poner nuestro equipo en una cueva y filmar el resultado. Hemos inventado una nueva forma de dar un concierto”.

También puedes leer: EL PODER DE LA MÚSICA, LA CREATIVIDAD Y EVOLUCIÓN: UNA ENTREVISTA CON JARVIS COCKER

¿Cuándo y dónde podré ver el concierto del buen Jarvis?

Si ya no aguantas las ganas de ver a Jarvis Cocker debutando (aunque sea de manera virtual) este espectacular proyecto, te contamos que el show se transmitirá el próximo 21 de julio a las 2 de la tarde hora del centro de México a través del canal de YouTube del músico.

Y si quieres conocer más detalles sobre este increíble proyecto de Jarvis Cocker, te dejamos la plática que tuvimos con él hace algunos días en #SopitasXAireLibre, donde nos contó qué fue lo que hizo todo este tiempo, la creatividad y crear música en un momento tan complejo como el que estamos enfrentando: