Que siempre no: Jason Newsted no será el nuevo bajista de Megadeth

Las últimas semanas han sido muy intensas para Megadeth. Luego de que se filtraran en internet las conversaciones que el bajista y cofundador de la banda, David Ellefson donde supuestamente lo acusaban por acoso sexual, Dave Mustaine y compañía decidieron cortar toda relación con él. Y por supuesto que desde ese instante comenzaron a aparecer nombres para reemplazarlo, siendo el más fuerte el del mismísimo Jason Newsted.

Como recordarán, Newsted tiene un enorme historial dentro de este género. A inicios de los 80 formó la banda Flotsam and Jetsam con quienes se hizo de cierto renombre en la escena musical de Phoenix, Arizona, pero todo el mundo lo recuerda por haber tomado las riendas del bajo en Metallica tras la muerte de Cliff Burton. Junto a ellos grabó grandes álbumes como …And Justice For All y el que todos conocemos como The Black Album.

Jason Newsted no se unirá a Megadeth

Luego de su salida de una de las bandas más importantes de thrash metal, Jason Newsted tocó con otras agrupaciones como Voivod o Papa Wheelie, trabajó con Gilby Clarke, Tommy Lee, Ian Gillian y Tony Iommi e incluso armó su propio proyecto solista. Sin embargo, con el despido de David Elllefson de Megadeth, su nombre sonó fuerte para tomar el bajo eléctrico en esta bandota, pero está lejos de tocar junto a Dave Mustaine.

Resulta que hace unos días y de acuerdo con NME, la esposa de Jason, Nicole, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje que le rompió las esperanzas a todos los fans que soñaban con verlo junto a otro exintegrante de Metallica. En él mencionaba que su marido no tenía redes sociales, es por eso que hablaba en su nombre y de entrada declaró que lo dejen en paz porque Newsted no se unirá a la banda de Mustaine.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por nicole (@nicolenewsted)

A pesar de que Jason Newsted no será el nuevo bajista de Megadeth, cabe aclarar que hay grandes planes para esta banda. Resulta que desde hace un buen rato, el líder y guitarrista del grupo declaró que muy pronto lanzarían música nueva y en verano volverán a los escenarios en un tour muy esperado junto a Lamb Of God. Así que solo queda esperar a que anuncien quien tomará el lugar de David Ellefson dentro de esta nueva etapa.

Y para pasarnos este trago tan amargo, recordemos cuando Jason compartió escenario con Dave Mustaine en 2013, pues tocaron mano a mano un clásico de la banda de thrash metal, “Phantom Lord”. Chequen este momentazo a continuación: