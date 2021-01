Que no era él: Jay Kay de Jamiroquai habla sobre el disfrazado de búfalo en el Capitolio

En medio de las protestas y la toma del Capitolio en los Estados Unidos del pasado 6 de enero por parte de simpatizantes del aún presidente Donald Trump, surgió un personaje muy curioso. Un tipo vestido como búfalo se robó la atención de todo el mundo por el peculiar atuendo que usó para entrar a uno de los lugares más importantes del gabacho, y que desde el primer momento en que lo vimos nos recordó a Jay Kay, frontman de Jamiroquai.

Sin embargo, y conforme fueron avanzando las noticias sobre lo que estaba ocurriendo en Washington, dieron con la identidad de esta persona, toda una fichita, por cierto. Aunque ya era demasiado tarde, porque las redes sociales se llenaron con memes sobre el parecido que tenía este hombre con el cantante del grupo británico, pues al parecer a los dos les encanta usar sombreros extravagantes, jiar jiar.

Por supuesto que Jay Kay habló al respecto

Inevitablemente, este tipo disfrazado estuvo por todos lados y se convirtió en uno de los rostros de la toma del Capitolio. Por supuesto que el mismísimo Jay Kay se enteró de lo sucedido en el Congreso de los Estados Unidos, es por eso que después de ver que su nombre estaba en tendencias y lo peor de todo, lo estaban comparando con ese sujeto, decidió hablar al respecto y dejar muy claro que él no tuvo “vela en el entierro”.

De acuerdo con NME, a través de su cuenta de Twitter, el líder de Jamiroquai publicó un video al que simplemente tituló: “Buenos días Washington, me encanta el tocado, pero no estoy seguro de que esa sea mi gente. Manténganse a salvo todo”. En él, saludó a todos sus fans e inició su mensaje siendo contundente y mencionando el tema que al menos a nosotros nos interesaba tocar: qué onda con los memes del hombre búfalo.

El líder de Jamiroquai dejó claro que él no tenía nada que ver

Jay Kay, con toda la actitud del mundo, dijo tal cual que: “Buenos días mundo. Algunos de ustedes pueden pensar que me vieron en Washington anoche, pero me temo que no estuve con todos esos fenómenos (en el Capitolio)”. Aunque esto por supuesto no le causó gracias, él se lo tomó con buen humor y aprovechó el momento para recordarle a todos sus fans que se cuiden porque aún está presente el COVID-19.