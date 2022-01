Checa el nuevo adelanto de ‘Jeen-Yuhs’, el documental de Kanye West en Netflix

Aunque muchos no les gusten sus canciones, su forma de pensar y hasta las cosas que hace, Kanye West es una de las personas más importantes dentro de la industria musical. Su carrera como rapero y productor la respaldan un montón de hits y discos que son esenciales para comprender lo que escuchamos en la actualidad, pero también ha demostrado que su creatividad va más allá de componer rolas y tocar frente a miles de personas en arenas y festivales.

Y sin duda, a pesar de que tenga detractores –lo cual es completamente entendible–, no pueden pasar de largo de su historia y la manera en que llegó hacia donde está es un verdadero caso que hay que revisar. No solo rompió el estereotipo de las rolas de rap a inicios de los 2000, dejando de lado temas choteados como la idea de ser gangsta por hablar de sus sueños, preocupaciones y hasta temas sociales; pero también decidió innovar e incluir ritmos y sonidos que no eran comunes en el género.

Netflix por fin soltó el primer teaser del documental sobre Kanye West

De Kanye West –o Ye– se pueden decir muchas cosas, pero nadie puede poner en tela de juicio que su talento y creatividad son enormes, y hay quienes les gustaría conocer más sobre él. Es por eso que nos dejó con la boca abierta cuando Netflix anunció en su evento TUDUM, que estaban trabajando en una serie documental sobre Yeezus llamada Jeen-Yuhs. En aquel momento no solo confirmaron esta noticia, también revelaron un pequeño vistazo donde lo podemos ver trabajando en el estudio (ACÁ lo pueden checar).

Pero ahora y luego de algunos meses de espera, el gigante del streaming por fin soltó el primer teaser tráiler de este proyecto y podemos decirles que promete mucho. A pesar de que este avance solo dura unos cuantos segundos, nos damos cuenta de que realmente abarcarán gran parte de la vida de Kanye, desde que era un joven de Chicago que buscaba sobresalir en el rap creando sus propios beats, hasta convertirse en un monstruo que llena prácticamente cada escenario donde se presenta.

En esta serie nos adentraremos a la carrera de 20 años de Ye

Aunque además de su enorme trabajo en el estudio, donde aparece trabajando junto a grandes nombres como Jay-Z, Pharrell Williams y Kid Cudi, parece que en este documental también se adentrarán en temas un tanto más personales para él, como la relación que tenía con su madre Donda y el proceso creativo que lleva a cabo para componer rolas. Si tú eres fan de Kanye West y de su trabajo, te avisamos que no te puedes perder esta producción, porque será algo irrepetible.

Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy, la docuserie sobre Ye se estrenará el próximo 16 de febrero en Netflix, en un evento global que durará tres semanas y en cada una de ellas, veremos un episodio diferente. Pero mientras esperamos a que llegue ese día y para ir calentando motores, a continuación les dejamos el teaser tráiler oficial: