Hay artistas que marcaron época y hablando específicamente de la música, cambiaron por completo la historia e influenciaron a toda una nueva generación. Tal es el caso de Joe Strummer, quien junto a The Clash, The 101’ers, The Latino Rockabilly War, The Mescaleros o como solista, se convirtió en una verdadera leyenda e incluso sigue sorprendiéndonos aunque ya no se encuentre entre nosotros.

A pesar de que Strummer murió el 22 de diciembre de 2002 a los 50 años de edad a causa de un ataque al corazón, así como muchos otros músicos, dejó un montón de canciones grabadas que jamás se han escuchado. Afortunadamente para nosotros, sellos como Dark Horse Records encontraron estas verdaderas joyas y las desempolvaron del baúl de los recuerdos para que el mundo tenga chance de conocerlas.

Joe Strummer tocando con The Mescalerosen 2002/Foto: Getty Images

A dos décadas de su muerte, tenemos una nueva rola de Joe Strummer

Resulta que para festejar el que hubiera sido el cumpleaños número 70 del artista británico, el sello discográfico lanzará un mega boxset llamado Joe Strummer 002: The Mescaleros. Este material repasa su trabajo con la banda que formó en 1999 e incluye las ediciones remasterizadas de los tres álbumes de estudio del grupo, pero también 15 canciones inéditas, entre ellas “Fantastic” y por fin podemos disfrutarla.

Esta rola de cinco minutos es uno de los últimos temas que compuso Strummer, pues grabó las voces en diciembre de 2002 en los famosos Rockfield Studios de Monmouthshire, Gales, pocas días antes de que lamentablemente perdiera la vida. Y la verdad es que suena espectacular, pues acompañado de unos cuantos instrumentos podemos escuchar la profunda y rockera voz de Joe. Así que si ustedes son fans de su trabajo, sí o sí tienen qué escuchar lo que nos dejó. A continuación pueden escuchar esta canción.

Para los que tienen ganas de comprar el boxset Joe Strummer 002: The Mescaleros, les contamos que estará disponible el próximo 16 de septiembre con 4 CD’s que incluyen “Fantastic” y otros 14 temas inéditos que abarcan demos la rola “Ocean Of Dreams” con Steve Jones de Sex Pistols en la guitarra, tomas descartadas, un libro de 72 páginas, 7 LP’s con otro libro de 32 páginas, una impresión. Si quieren armarlo, tendrán que desembolsar 156 dólares (algo así como 3 mil 146 pesitos mexicanos) y POR ACÁ pueden preordenarlo.

Eddie Vedder también le entró a los festejos rindiéndole homenaje a Strummer

Por si esto no fuera suficiente, a los festejos por el que habría sido el cumpleaños número 70 de Joe Strummer se sumó otra leyenda del rock, ni más ni menos que Eddie Vedder. Resulta que el frontman de Pearl Jam –quien ha sido un gran fan del músico británico– decidió lanzar su cover a “Long Shadow”, canción que aparece en el álbum póstumo de Joe Strummer and The Mescaleros, Streetcore.

Sentado frente a una fogata y con su guitarra acústica, Eddie cantó esta rola y la verdad es que como siempre, se rifó como los grandes. Sobre esta versión y la banda de Strummer, Vedder declaró lo siguiente: “Creo que lo que Joe hizo con los Mescaleros, esos discos, esas canciones y esas letras, era un sonido muy comunitario. Creo que cuando tienes un sonido comunitario, el oyente siente que puede formar parte de esa comunidad”. Acá abajo les dejamos su cover: