Lo que necesitas saber: Por años, John Fogerty no pudo tocar las canciones que compuso con Creedence Clearwater Revival. Hace poco volvió a tomar control de su obra y, sólo por eso, fue un lujo tenerlo en el Vive Latino.

John Fogerty, el que escuchabas de niño (o chavo), el pionero del sonido bayou, el que encabezó a los Creedence y le dio batalla en México a The Beatles (mucho fan, si señor), el que se peleó con sus compañeros y después no pudo tocar sus rolas, hasta no hace mucho. Ese mero se presentó en el Vive Latino.

John Fogerty, Vive Latino 2026 / Foto: OCESA (Lulu Urdapilleta

Un set completo de canciones de los Creedence… de sus canciones

Una leyenda. ¿Quizás le hubiera quedado mejor un escenario más grande? Bueno, si hubiera estado solito a esa hora, sí…pero se repartió público entre él y Cypress Hill… y hasta Chetes tocando todo el Blanco Fácil se la pusieron dura al público. Una difícil decisión a quién ver.

Los que optaron por el rock y blues en lugar del hip hop y el pop, presenciaron cómo, después de reventar un Auditorio Nacional hace sólo unos meses, Fogerty cumplió su promesa de no tardar en regresar para echar las perlas que creó hace décadas y siguen sonando increíbles.

John Fogerty, Vive Latino 2026 / Foto: OCESA (Lulu Urdapilleta

Desde la abridora “Bad Moon Rising”, pasando por “Green River”, “Born on the Bayou”, “Proud Mary” , “Down on the Corner”, “Have You Ever Seen the Rain?”, rolones sesenteros y todos tocados con una energía que hizo bailar a tímidos señores ya entrados en años, quienes se veían que nomás fueron al Vive Latino para ver al ídolo de su juventud.

Padre e hijos unidos para oír a John Fogerty

Enternecedoras imágenes de los padres con sus hijos. Uno de ellos, volteando a ver su vástago de por ahí de 40 años, más entretenido en su celular que en apreciar cómo Fogerty se lucía con “Keep On Choogling'”.

No hubo reclamo directo, pero el ademán del señor lo dijo todo: “Vales pa’ pura…”, aunque el pequeño enojo no duró mucho y cuando sonó “Cotton Fields” llegó el abrazo de una emoción compartida. De lágrima para los que ya no tenemos a esa persona querida…

john fogerty vive latino 2026 2

Y también de lagrima oir a Fogerty decir que, cuando toca cierta canción, se acuerdo del público de México… “Porque los llevo en el corazón”. ¿La canción? Aquella a la que Juanga le hizo cover en español: “Have You Ever Seen the Rain?”

Y, luego, presumiendo su Rickenbacker en la que compuso. “Who’ll Stop the Rain?”… Mientras iba de regreso a casa, después de tocar en Woodstock. Así de leyenda es John Fogerty.

Y viene nueva gira en septiembre, ¿repetirá en México?

Como siempre ocurre en un festival, el show apenas si fue una probadita. Y más en este caso, que parece que es un adelanto de lo que Fogerty prepara para su Celebration Tour, en el que compartirá escenario con Steve Winwood.

¿Regresará el líder de los Creedence con esa gira a nuestro país? Esperemos que sí. La potencia que los años se han llevado la tiene su increíble banda. La voz, sigue casi igual (y qué manera de tocar la guitarra y la armónica. Bárbaro Mr Fogerty).

John Fogerty, setlist Vive Latino 2026