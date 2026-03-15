Lo que necesitas saber: Te contamos cómo se puso la celebración de los 20 años del 'Blanco Fácil' de Chetes en la Carpa Intolerante del Vive Latino 2026.

Uno de los actos que más nostalgia nos ofrecía en el sábado de este Vive Latino 2026 era la celebración de los 20 años del Blanco Fácil de Chetes Garza en la Carpa Intolerante. Chetes se subió al escenario con algunas referencias visuales del disco y desde entonces, supimos que se venía un recorrido por puro rolón de ese discazo.

Para empezar con todo, Chetes se aventó “Poco a Poco” y “Otra Vez”, dos rolas que fueron coreadas por todos los que estábamos en la Carpa Intolerante puntuales desde el inicio de su concierto. El viaje al pasado

Chetes Garza nos regaló una noche de nostalgia agridulce con muchos invitados. Foto: Freddy Sáinz para sopitas.com.

Una noche dedicada a uno de los discos imprescindibles del rock mexicano

– “Han pasado 20 años del Blanco Fácil. No lo puedo creer.”- dijo Chetes antes de “Sobreviví”, en la que reveló imágenes de notas periodísticas del lanzamiento de su primer disco solista de hace dos décadas, que definitivamente nos hicieron volar al 2006.

Escuchamos a la gente decir cosas como “es que ese disco yo lo tenía en CD” o “ojalá se lo eche completo”, y es que el ‘Blanco Fácil’ fue el soundtrack de varias etapas de nuestras vidas.

Chetes y su banda recorrieron varias etapas de su discografia. Foto: Freddy Sáinz para sopitas.com.

Empezamos luego luego con las sorpresas de la noche, y pidió un aplauso para Vivir Quintana para “Que Me Maten”, con la potencia de la cantante y luciendo chello en vivo.

Chetes reordenó el Blanco Fácil de una forma magistral con “Camino a Casa”, seguida de “Regresa”, así, canciones de rock intensas eran la previa de baladas que nos hicieron cantar como si no hubiera pasado el tiempo. No nos aburrimos ni un minuto.

Un set con sorpresas, más allá del ‘Blanco Fácil’

La Intolerante gritó cuándo Meme del Real se subió para cantar “16 de febrero” con Chetes en una de las muchas sorpresas de la noche, quizás la más esperada. Nuestro tacubo favorito le regresó el gesto a Chetes, que se subió el mes pasado con Meme al Metropolitan a cantar la misma rola.

⁠En “Completamente”, Natalia Jiménez de La Quinta Estación cantó junto a él y se siguieron con “Si Tú No Vuelves”, en lo que fue el primer Vive de la cantante de La Quinta Estación: “¡México, es mi primer Vive!”.

Chetes Garza es un acto clásico del Vive Latino, y esperamos verlo pronto en el Pabellon Oeste. Foto: Freddy Sáinz para sopitas.com.

Ya para cerrar, Chetes ⁠desempolvó las de Zurdok con “Abre Los Ojos”, una de las que gritamos más. “¿Hay fans de Zurdok?”, dijo Chetes antes de tocar un himno de la banda. Acabando, las pantallas anunciaron su show en el Pabellón Oeste el 25 de septiembre, al que seguramente asistiremos en su gira del ‘Blanco Fácil’.

Setlist: