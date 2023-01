Vaya que no todos arrancaron el 2023 con el pie de derecho. Y es que no lo decimos a la ligera, pues mientras muchos estaban recibiendo el Año Nuevo con toda la alegría del mundo, otros no la estaban pasando tan bien que digamos. Tal es el caso de los amigos y familiares de Jeremiah Green, pues lamentablemente, el baterista de Modest Mouse perdió la vida el pasado 31 de diciembre a los 45 años de edad.

Por supuesto que la noticia del fallecimiento de Green impactó a la industria musical, pues tiene poco tiempo que nos enteramos que estaba luchando contra el cáncer (POR ACÁ pueden checar el anuncio) y en cuestión de días se nos adelantó. Como era de esperarse, varios músicos le rindieron tributo a Jeremiah, pero nadie nos conmovió tanto como el mensaje que le envió ni más ni menos que Johnny Marr.

Foto: Getty Images

Johnny Marr le dedicó un emotivo mensaje de despedida a Jeremiah Green

Además de ser reconocido como guitarrista de The Smiths y formar parte de proyectos como The Pretenders, The The y The Electronic, entre 2006 y 2009, Marr fue integrante de Modest Mouse, con quienes lanzó dos álbumes de estudio. Es por eso que Johnny no dudó en usar su cuenta de Instagram para elogiar a Jeremiah Green, de quien dijo que era un “amigo, compañero de banda y el músico más creativo que he conocido”.

“Se puso a descansar y simplemente se apagó. Me gustaría decir un montón de palabras bonitas ahora mismo, pero no es el momento. Vendrán más tarde, y de parte de mucha gente”, escribió Johnny Marr al respecto. Sin embargo, más adelante publicó otro post donde decidió contar algunas anécdotas de Green durante las giras.

Johnny Marr junto a Modest Mouse/Foto: Getty Images

Johnny mencionó que u¶a de las cosas que más le gustaba hacer en Modest Mouse era salir de compras con Jeremiah Green, porque básicamente era un experto y siempre lo sorprendía con todo lo que se llevaba, pues de repente agarraba artículos bastante random que más tarde tenía sentido que las comprara.

“Toda la banda eran las personas más adquisitivas que me había encontrado en mi vida, y cada gasolinera en la que parábamos era una oportunidad para abastecerse de sombreros, gafas de sol 3D y redes de pesca Estar en el Walmart de Mississippi a las 3 de la mañana con Jeremiah era una educación y una delicia, ya que él se paseaba de un lado a otro, escogiendo toda una serie de objetos, desde juguetes para niños hasta herramientas de jardín, con el aire despreocupado de un consumado experto, y yo me maravillaba ante la diversidad estética de aquel hombre”.

Johnny Marr cerró la anécdota diciendo que cuando regresaban al estudio, Jeremiah Green desaparecía con sus compras y regresaba días después con algún objeto fabricado artesanalmente: “Una mañana entré en su habitación y me di cuenta de algo inusual. Todos los muebles estaban pintados de dorado… las alfombras, las pantallas de las lámparas… todo. Todo estaba pintado de oro. Jeremiah vivía en su propio camino. Su propio y hermoso camino”.