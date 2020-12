Entre el #BlackLivesMatter, el COVID-19 y el sentido de nuestra existencia: Lo que hay detrás de ‘Soul’

Este 25 de diciembre Disney llevó a las pantallas de su plataforma de streaming la cinta ‘Soul’, la más reciente producción de Pixar que cuenta la historia de Joe Gardner, un maestro de música que un día ve la oportunidad de su vida al ser invitado a formar parte de una exclusiva banda de jazz. Un sueño que no cumple gracias a un accidente que lo deja en coma.

Esta cinta no sólo ha captado la atención de los fans de Disney por tener una especie de relación con ‘Inside Out’ (Intensamente), su película de 2015 donde exploraron a su manera el cómo funcionan las emociones y los recuerdos. También, porque ‘Soul’ es la primera película del estudio cinematográfico que tiene como protagonista a un hombre de raza negra.

Previo al estreno de la cinta, tuvimos la oportunidad de platicar con Pete Docter (Director), Dana Murray (Productora), y Kemp Powers (Co-director y guionista) sobre lo que hay detrás de la creación de esta cinta, donde destacan las creencias e influencias del ‘más allá’, los movimientos de #BlackLivesMatter de este año y hasta la pandemia de COVID-19.

El trabajo en equipo para crear la vida de Joe Gardner

Como lo mencionamos al principio, ‘Soul’ nos relata la historia de un profesor de música llamado Joe Gardner, quien vive en la ciudad de Nueva York. Su vida parece bastante aburrida y rutinaria hasta que un día conoce a una famosa cantante de jazz que lo invita a ser su pianista. Lastimosamente, Joe cae a una coladera y queda en coma.

Es ahí donde comienza su aventura. El alma de Joe es enviada al Más Allá y el Mundo de Origen, un lugar donde habitan las almas de las personas que aún no han nacido o que ya murieron. Ahí Joe se convierte en el mentor de un alma a la que debe de enseñarle el propósito de existir. De esa manera se le permitirá regresar a su cuerpo y eliminar la aburrida rutina en la que se enfrascó durante años.

Un trabajo de investigación para el equipo de Pixar

Sin duda, la historia de ‘Soul’ es una que nos hace conscientes de vivir en el aquí y el ahora. Pero el significado de la vida y cómo la disfrutamos fue quizá uno de los muchos aspectos con los que Peter, Dana, Kemp y todo el equipo de Pixar se enfrentaron al momento de llevar la vida animada de Joe Gardner a la pantalla grande.

Y es que al tener a un personaje afroamericano liderando la trama, el director y su equipo hicieron una larga investigación interna y externa para crear la vida y carácter de Joe Gardner sin caer en la apropiación cultural. Además, querían estar seguros de que Joe representara la herencia cultural que ha dejado la raza de piel negra en el mundo.

“En mi caso yo crecí sintiendo que debía ser un animador, pero luego comencé a cuestionarme si eso era realmente lo que quería o si cumplir eso se trataba de todo en la vida”, nos dijo Pete Docter sobre cómo pensó el concepto de la cinta. “Comenzamos a buscar alrededor y vaya, cuando tú miras a un músico, son como magos. La manera en la que tocan es algo fascinante, es hipnótico”, detalló.

Docter se inspiró en lo que le provocaba escuchar a músicos de jazz como Fats Waller o Duke Ellington, quienes le erizan la piel. Una vez que aterrizaron la idea de que fueran un personaje que gustaba de dicho género musical, supieron que debían resaltar la gran aportación de la cultura afroamericana en él. “Sentimos que lo correcto era hacer un personaje que representara toda esa herencia”, indicó.

Consultores y experiencias personales de gente afroamericana para Pixar

El equipo de Pixar tuvo cientos de consultores afroamericanos que, con base en su experiencia, ayudaron a que la cinta mostrara la vida de un hombre afroamericano promedio. Uno de los consultores fue el propio Kemp, quien reflejó en Gardner varias vivencias personales que él tuvo al crecer en una ciudad como Nueva York.

“Joe era de la ciudad de Nueva York, básicamente de mi edad, lo cual fue un poco más fácil al principio porque pude basarme un poco en mi historia personal y cómo fue crecer ahí. Fue casi como formar el contexto de Joe basándome en mi propio contexto y viendo cómo pudo ser casi el mismo”, nos dijo el guionista.

“Además escucho música de ese tipo y tengo varios amigos que son músicos de jazz, así que conozco un poco lo que pasa dentro y fuera al trabajar de eso. Muchos de mis compañeros de clase son músicos de jazz de tiempo completo y sé cómo fue en su vida el encontrar la llave que los llevó a ser descubiertos y tener éxito”, agregó al afirmar que Joe Gardner incluso tiene las mismas pláticas con su madre, que él tuvo en la vida real.

Para Kemp, además de crear el carácter de Joe, otro elemento que consideró llevar a la pantalla grande fue el cómo es ser un artista negro y la estabilidad que viene con ello. En sus propias palabras, “el cómo tus padres de la clase trabajadora trabajan muy duro y cómo quieren apoyarte, pero a la vez no saben si realmente vas a tener éxito en ello”.

La vida después de la muerte

Además de tener a un protagonista afroamericano, ‘Soul’ expresa a su manera cómo ve la vida después de la muerte. Un tema religioso y hasta metafísico que ha levantado muchos debates al respecto que incluyen temas como la reencarnación, el ‘más allá’ y hasta la forma que adaptan las almas de las personas cuando dejan el plano terrenal.

“Esa fue una de las primeras preocupaciones en torno a la película que exploramos. Fue de “¿Cómo podemos asegurarnos de que no vamos a invalidar o contradecir las creencias de alguien más?”. expresó Pete Docter al mencionar que el equipo de Pixar tuvo que recurrir a expertos en el tema. “Esta no es una película teológica, no tratamos de responder todas las preguntas religiosas del mundo, sólo tratamos de hacer una caricatura”, agregó.

P0r su parte, Dana Murray agregó que un aspecto muy importante dentro de ‘Soul’ fue contar una aventura que fuera para todos y todas.

“Era muy importante para nosotros hacer una historia que fuera universal y no muy específica en sí. Una cosa que sentimos es que es muy universal, pues todos tenemos un alma y pienso que todos nos preguntamos de donde viene nuestra personalidad”, agregó.

‘Soul’ e ‘Intensamente’ si tienen algunas cosas en común (más allá del director).

Además de la animación, ‘Soul’ ha sido relacionada con la historia de ‘Intensamente’, una donde Pixar exploró las emociones del ser humano, el cómo éstas se regulan y hasta conviven entre sí. Para Pete Docter, el director de ambas cintas animadas, siempre ha sido importante imaginar cómo es que funcionan esos aspectos de nuestra vida.

En el caso de ‘Soul’, el plantear el significado de nuestra existencia o lo que encontraremos después de que ésta termine es algo que a la mayoría debería de llamarnos la atención, pues reflexionando sobre ellas podríamos incluso tener un cambio en nuestra manera de ver el mundo y lo que le rodea.

Me gusta pensar que son cosas cruciales para todos, que todos estamos curiosos de escuchar y conocer más sobre nosotros. Existen estas revistas que dicen cosas como “¿Qué color de otoño te describe? Descubre lo que las respuestas dicen sobre ti?” y es algo que intriga a las personas, así que mi esperanza es que esta película quizá no resuelva preguntas para la gente, porque hay mucho que preguntar como cuál es el significado de la vida, pero al menos hará pensar y analizar un poco más sobre eso. Incluso para algunos, eso los llevará a pensar diferente.

‘Soul’ en la era del #BlackLivesMatter y la pandemia de COVID-19

‘Soul’ fue un proyecto que comenzó a crearse hace cinco años, sin embargo, este 2020 se vio modificado por culpa de la pandemia de coronavirus. Y es que además de retrasar su estreno y llevarla a ser proyectada a través de la plataforma de Disney+, el equipo involucrado en la cinta tuvo que terminar la película haciendo una especie de ‘home office’.

“Tuvimos que terminar la película de manera remota, ni siquiera tuvimos una fiesta después de finalizarla, como acostumbramos. La mayoría del equipo que trabajó en la cinta vimos la película completa, lo cual es algo inusual en una producción de Pixar”, declaró Kemp Powers sobre la nueva normalidad en el estudio. Una donde se siente afortunado.

“Es de esas ocasiones en donde a pesar de todo nos sentimos afortunados de poder terminar la cinta, porque tengo amigos en la industria que trabajan en películas que no saben cuándo podrán terminar, si se cancelarán o tendrán que reescribirse. A mí me enseñó que este estilo de vida, lo que hacemos por vivir, es una especie de regalo”, explicó el guionista.

Pero además de la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo este año, ‘Soul’ también se vio involucrada (de alguna manera) con los movimientos estadounidenses del #BlackLivesMatter que este 2020 le dieron la vuelta al mundo. Una realidad que, de acuerdo a Docter, puede ser más entendible con películas como ésta.

“George Floyd fue un gran llamado despertador para el país, pero creo que esta cinta nos permite adentrarnos un poco en eso. Creo que de alguna manera nunca sabremos cómo es la realidad, pero una de las grandes cosas de contar historias en general es permitirnos estar en los zapatos de otras personas por una hora y media o dos horas; experimentar ese personaje, por lo que atraviesan. Así que este fue un gran regalo”, indicó.

La visión de la comunidad afroamericana fue muy importante para la realización de ‘Soul’

Para Pete Docter, Dana Murray, Kemp Powers y todos los involucrados en ‘Soul’, fue muy importante conocer el punto de vista sobre la comunidad afroamericana de Estados Unidos en torno a la historia de Joe Gardner. De hecho, muchos de ellos vieron la cinta antes que nadie para darle sus comentarios al equipo de Pixar.

“Una de las partes que más nerviosos nos puso fue el mostrar nuestro proceso a la audiencia, porque queríamos asegurarnos de que lo teníamos bien. Y nos sentimos muy orgullosos de que la gente hablara bastante bien de ello. Sabíamos que había algunas cosas que trabajar en cuanto al desarrollo de la historia”, afirmó Docter sobre la historia que tuvo algunos cambios por motivos no culturales.

Pero para Pixar es importante escuchar la opinión de los demás

“No fue tan diferente como los cambios que hacemos después de cada proyección. Una de las preocupaciones que tengamos era que la comunidad afroamericana invalidara varias de las decisiones que creíamos correctas y que habíamos tomado con ayuda de nuestros consultores, de quienes recibimos un feedback”, dijo Kemp Powers sobre el tema.

“Es doloroso y a veces estás como ‘¿por qué estoy haciendo esto?’, porque a nadie le gusta ser criticado. Pero es mejor escuchar eso antes de que la cinta salga que hacerlo y el resto del mundo de grite. Aunque quién sabe, el resto del mundo quizá nos grite de todos modos”, agregó Docter acerca de la disposición que Pixar siempre tiene de cambiar sus historias si lo cree necesario.

Con música de Trent Reznor y Atticus Ross, una historia que nos hace replantearnos el sentido de nuestra existencia y una animación como las que sólo Pixar sabe hacer, ‘Soul’ es una de las cintas que sin duda necesitábamos este 2020. Recuerden que ya está disponible a través de Disney+ y que aún hay tiempo para verla antes de que termine el año.