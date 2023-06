Le va a dar algo a tu amigo que dice que ‘el rock es cultura’… Ah, no se crean, jeje. Pero sí, así como lo leyeron arribita, Julian Casablancas elogió a Rosalía durante la reciente edición del Primavera Sound en Barcelona.

Tanto The Voidz (donde Casablancas la arma de vocalista) como la cantante catalana se presentaron el pasado domingo 4 de junio en el festival. Y tal parece que el también frontman de The Strokes quedó cautivado con el performance de la Motomami.

Imagen ilustrativa de Rosalía. Foto: Getty

The Voidz tocaron una canción (improvisada) a Rosalía

Como les decíamos, The Voidz (que recién lanzaron una rola nueva en mayo) eran una de las bandas que se presentó en el Primavera Sound 2023, solo que en el caso de este grupo, ellos fueron a Barcelona para romper tres años de ausencia de los escenarios.

Claro que los fans estaban esperando alguna sorpresa, pero quizá no veían venir cómo Julian Casablancas elogió a Rosalía. Primero, a mitad del set, el vocalista y la banda improvisaron un tema en el que Julian al inicio felicitó a la española por su futuro matrimonio (con Rauw Alejandro)…

La canción fue nombrada por The Voidz como “Cheeseburguer Teriyaki (Don’t Marry Him)”, esto de acuerdo con el título del video que la banda compartió en YouTube recientemente. Aquí abajo se los dejamos.

Julian Casablancas elogió a Rosalía en redes sociales

Y bueeeno, también el buen Julian especificó que esta canción improvisada era una broma (por aquello de que le pide que no se case con su prometido). Pero más allá del cotorreo y toda esa onda, el vocalista de The Voidz y The Strokes sí le dedicó un mensaje buena onda a la española.

Julian Casablancas elogió a Rosalía a través de una publicación en su cuenta de Instagram (@minorbutmajor). “Por su seguridad, ella tenía a varios Storm Troopers caminando en formación de V en el backstage”, escribió en Casablancas en su post hasta sacando las referencias de Star Wars. Y continuó…

“Honestamente, después de ver su show –con toda razón– es una reina. Es el mejor show que he visto, es la mejor artista de nuestro tiempo…”, remató Julian en su publicación donde además compartió el video de la canción que improvisó para ella en el set de The Voidz. Y sí, Rosalía contestó en los comentarios.

Posteo de Julian Casablancas en Instagram. Foto: Captura de pantalla.

¿Qué les pareció esto de que Julian Casablancas elogió a Rosalía? Sin duda, la catalana sigue reafirmando por qué es una estrella de talla mundial (a ver si a tu amigo rockero no se le cae un ídolo, jejeje, puro coto).