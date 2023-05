The Voidz le entra al synth pop distorsionado en su nueva rola "Prophecy of the Dragon"

Si algo no nos ha faltado este 2023 es la buena música, pues prácticamente cada semana tenemos canciones y discos muy rifados. Sin embargo, este año también nos ha traído regresos bastante emocionantes, como el de The Voidz, que están de vuelta con una nueva rola que segurito les volará la cabeza.

Como recordarán, fue en 2018 cuando la banda comandada por Julian Casablancas estrenó su más reciente álbum de estudio, Virtue. Desde entonces, The Voidz han lanzado algunos sencillos e incluso aparecieron en la reedición del décimo aniversario de Random Access Memories de Daft Punk. Pero ahora confirman su regresó con un temazo espectacular.

Julian Casablancas tocando con The Voidz en 2018/Foto: Getty Images

The Voidz está de vuelta después de dos años con la rola “Prophecy of the Dragon”

Resulta que este 26 de mayo y después de casi dos años sin música nueva, The Voidz nos sorprendió estrenando una rola llamada “Prophecy of the Dragon”. Y vaya que nos sacudió por completo este lanzamiento, pues la canción es una verdadera montaña rusa de sonido que te lleva por diferentes pasajes, de la calma al caos en cuestión de segundos.

Para que se den una idea de lo que estamos hablando, la nueva rola de The Voidz abre con una base rítmica típica del synth pop, pero de la nada se le suma un riff mega ponchado y distorsionado que fácilmente pudo crear alguna banda de metal. Más tarde se les une Julian Casablancas, cuyas voz por momentos suena super procesada y nos da vibras de lo último que hizo con The Strokes.

The Voidz tocando en 2019/Foto: Getty Images

De acuerdo con Consequence of Sound, The Voidz explicó en un comunicado cuál fue la inspiración para componer “Prophecy of the Dragon”. Y a resumidas cuentas, la banda mencionó que se inspiraron en una idea sobre Dios y a partir de eso, desarrollaron la rola.

“La canción comenzó con una pregunta muy simple: ¿cómo se sentiría si Dios te susurrara al oído: ‘Eres mi criatura más magnífica?’ ¿Cómo sonaría ese sentimiento? ¿Cuál sería su línea de bajo? Con eso, [el guitarrista, Jeramy] Beardo hizo sonar la caracola de The Voidz y nos reunimos donde habíamos sido convocados para misiones anteriores. ¿La respuesta? Desde los huesos ardientes de la eternidad, la voz del dragón, despertada después de milenios de espera, arrojó un puño sónico de impertinencia en forma de un nuevo himno pirata donde nada es lo que parece, ni es de otra manera: ‘Prophecy of the Dragon'”.

The Voidz regresará a los escenarios este 2023 para tocar en el Primavera Sound, además armarán una residencia de conciertos en San Francisco, pero como que ya se antoja que regresen a México, ¿no creen? Bueno, pues mientras tanto, a continuación les dejamos “Prophecy of the Dragon”, la nueva rola de la banda: