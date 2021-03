¡Están de vuelta! Jungle anuncia nuevo disco estrenando la rola “Keep Moving”

A pesar de todo lo que estamos enfrentando, la industria musical nos sigue dando grandes noticias. En todos estos meses, muchos artistas y bandas han aprovechado el tiempo para componer rolas nuevas para después presentárselas a todos sus fans. Sin embargo, hay quienes están preparando cosas aún más grandes y especiales para este 2021, como el caso de Jungle, que regresan tras casi tres años de silencio con música recién salida del horno.

Como recordarán, en 2018 el dúo británico conformado por Tom McFarland y Josh Lloyd-Watson lanzó su más reciente material discográfico, For Ever. Un álbum que sin duda les dio reconocimiento a nivel mundial, gracias a canciones como “House in LA” o “Casio”, que también les dio la oportunidad de presentarse en los escenarios más importantes del planeta, incluyendo un concierto épico en el Auditorio Blackberry de la CDMX (ACÁ pueden checar cómo se puso).

Jungle regresa anunciando un nuevo disco

Desde entonces, el proyecto de Jungle se la pasó todo este tiempo bastante calladito, mient. Sin embargo, para todos aquellos que estaban esperando música nueva de este grupazo les tenemos buenas noticia, pues en unos cuantos meses lanzarán su cuarto disco de estudio, el cual llevará por nombre Loving in Stereo y estamos casi seguros que será el soundtrack del verano, porque tienen toda la intención de llenarnos de buena vibra.

De acuerdo a un comunicado de prensa, este material discográfico constará de 14 canciones que el dúo grabó el año pasado, mientras se encerraron en el estudio, dando como resultado un álbum para la pista de baile en la era del distanciamiento social, con una celebración de todas las cosas que hacen que la música sea alegre. Además de esto, mencionaron que trabajaron por primera vez con dos vocalistas nuevos, la cantante tamil-suiza Priya Ragu, y el rapero estadounidense, Bas.

Vuelven con todo y rola nueva

Para emocionarnos con su regreso, Jungle estrenó el primer sencillo del álbum, una rola llamada “Keep Moving”. Según lo que mencionan, esta canción habla sobre la aceptación de lo que somos, sobre avanzar positivamente por el mundo, sea lo que sea lo que se te venga encima. Y si ustedes son fanáticos de la música de los westerns de Sergio Leone, justo al final del tema hay un breve homenaje al enorme Ennio Morricone.

Por si esto no fuera suficiente, la banda también presentó el video oficial de la primera rola del álbum, el cual fue dirigido por un colaborador constante del grupo, Charlie Di Placido. En este visual filmado en una sola toma vemos a un grupo de bailarines interpretando pasos de lo que parece ser una mezcla entre West Side Story y Birdman, pero algo interesante es que aparecen los protagonistas de otros videoclips del dúo: “Casio” y “Smile”.

Loving in Stereo, el nuevo disco de Jungle estará disponible en formato físico y en plataformas digitales el próximo 13 de agosto (pueden preordenarlo dando click POR ACÁ). Pero mientras esperamos a que llegue, chequen a continuación el video del primer sencillo de este material, “Keep Moving”: