Lo que necesitas saber: Tuvimos que aguanta dos años para que Jungle sacara un nuevo disco. Sin embargo, la espera valió la pena porque 'Volcano' es un álbum que celebra por completo a esta bandota.

En la primera década de existencia del proyecto de Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland, llamado simplemente Jungle, se han colocado como uno de los actos del neo-soul y funk más relevantes en el mundo. Una mezcla de vocales generalmente agudos, con beats, líneas de bajo magníficas y una producción de primer nivel, han sido algunos de los elementos con los que nos han conquistado este par de amigos.

Sus presentaciones en vivo, que recientemente pudimos ver en nuestro país, los han convertido en auténticas leyendas del género. Esto, porque los ingleses transmiten muchísima energía y tienen setlists atascado de rolotas, lo que pone a bailar a cualquiera que los vea. Ahora, con tres álbumes como antesala, traen Volcano, su disco más equilibrado, y que muestra un poco de todo lo que se trata Jungle.

Jungle está de vuelta con ‘Volcano’, su nuevo disco/Foto: Getty Images

Para su nuevo LP, el dúo repite en la coproducción a la excelente Lydia Kitto (Ezra Williams, Club Kuru, Maverick Sabre) que logra equilibrar los sonidos que presenta Jungle en sus canciones, y sin importar la complejidad o el tono de la rola, siempre destaca una producción impecable que hace brillar el material existente de la banda.

Un disco que engloba lo que es Jungle

En su disco homónimo, Josh y Tom se presentaron al mundo con una serie de canciones que se convertirían en clásicos instantáneos, como “Busy Earnin’” y “Time”. Apenas una docena de rolas nos hicieron mantenernos al pendiente de todo lo que hiciera Jungle. For Ever (2018) fue un disco mucho más vocal y sensible, con joyitas no tan aceleradas como “Cherry” o “Pray”, pero que aún contenía clasicazos del tamaño de “Casio”.

Apenas hace un par de años, les escuchamos el Loving in Stereo (2021), lo que seguramente se verá como su consagración como banda. Un disco mucho más hilado, con un manejo excepcional de tonos, que solo nos mantuvo con muchas expectativas para su siguiente entrega.

Foto: cortesía Lydia Kitto

Para Volcano, Josh y Tom nos enseñan todos los lados de Jungle, en su disco con más colaboraciones hasta el momento. Erick the Architect, Channel Tres, Roots Manuva y Bas son un cuarteto de vocales asombroso, y el dúo se muestra como un proyecto que selecciona muy bien a sus features.

Desde “Us Against The World”, comienzan con una de las especialidades de Jungle: una línea de bajo sencilla, profunda, y que planea apoderarse de ti para bailar. La voz es también un elemento icónico de la banda, que canta sobre la libertad y es apoyada por un coro más grande.

Jungle nos lleva del baile a la calma con ‘Volcano’

Este disco tiene rolas muy tranquilas que invitan a relajarse, y absolutos bangers que piden ser tocados en algún club. De alguna forma Jungle logra que convivan, y no sabemos si es coincidencia o no, pero a una década de existir, Volcano es la mejor celebración pensable.

“Holding On” sube los beats por minuto, en un track destinado a las pistas de baile, y quizás una de las rolas más intensas de la discografía de Jungle. Las más clásicas, o puramente que suenan a esta bandota, son rolas como “Dominoes”, “Coming Back”, “Every Night” y “Palm Trees”.

Notamos que para este disco especialmente, Jungle trae una idea muy clara respecto del sample, y sus rolas resultan material para quien quiera adentrarse en este arte. La guitarra de “Dominoes” y quizás la parte vocal y el lead synth de “Coming Back” sean los ejemplos más claros de esto, y es que basta escucharlas para querer hacer algo con ellas, llámese remix o sample.

Abriendo completamente el camino de las colaboraciones

Aunque ya habían colaborado con Bas y Priya Ragu en su disco anterior, ahora sí Jungle se dejó ir con cuatro rolas colaborativas en Volcano. Esto nos emociona, ya que el dúo es fiesta, y qué mejor que tener distintas voces y texturas que podamos apreciar sobre los elementos sonoros de Tom y Josh.

En “Candle Flame”, Jungle nos regala una maravilla que va perfecto para el verano, con su clásico uso de cuerdas desde el incio y vocales sencillos y repetitivos que se encuentran con un invitado. Con Erik the Architect (Flatbush Zombies) en los versos, se siente pleno el neo-soul con un rapero que tiene rimas aceleradas sobre una base bastante funkera. Y el video es, una vez más, fascinante:

“I’ve Been in Love” con Channel Tres comienza como una balada retro que cuando revienta es cursi y bailable. Se juntaron dos de los representantes de neo-soul contemporáneos más importantes para regalarnos una celebración al amor. Sheldon Young tiene una presencia identificable y ya ha colaborado con actos de la talla de Disclosure y Jamie Jones, pero escucharlo en algo menos electrónico resulta refrescante.

Sacando los invitados de lujo, justo en la mitad del disco se escucha a Roots Manuva con unos versos que van con una canción tranquila, pero llena de groove . El rapero es una leyenda viva del rap británico, y Jungle lo presenta como un invitadazo en este disco, aunque no ha lanzado mucho recientemente.

En esta rola el protagonismo es absolutamente de Roots y sus versos, en una canción downtempo que no enloquece en momento alguno, pero cuando entra el rapero, la línea de bajo juega con su voz en un gran momento del nuevo álbum de Jungle.

Las incursiones de Justice y clásicos bien repartidos

Con un sonido bien definido, es difícil que Jungle logre darle dinámica a un disco, y que reparta las canciones que lo componen de tal manera que no nos parezca monótono y encontremos nuevos elementos en casi cada rola. En los 14 temas encontramos momentos intensos, relajados, y por supuesto que las colaboraciones, que tienen un espacio distinto.

No pueden faltar los beats, las voces agudas y las cuerdas, que junto con el típico bajo de Jungle forman la identidad del dúo, pero el humor de cada rola cambia, y de algo tranquilo y rico como “Problemz”, podemos pasar a la relajación absoluta de “Good At Breaking Hearts” y de vuelta al groove en “Palm Trees” sin que algún cambio suene brusco.

Quizás destaca “Holding On” por intensa, pero en ningún momento la sentimos ajena a Jungle. Por el contrario, esta nueva dirección es algo de lo que nos gustaría escuchar más en un futuro. Volcano es un clásico más de Jungle, que merece escucharse durante todo este verano, como un soundtrack que celebra el amor, la libertad y por supuesto que el baile.

Para celebrar la salida de Volcano, el dúo lanzó bastantes ediciones físicas y además ropa, que pueden encontrar en su sitio oficial. Recordemos que veremos a la banda tocar en el Corona Capital este año, y este es un gran disco que escucharemos seguramente el sábado 18 de noviembre. Jungle es un show en vivo que resulta imperdible de los actos que están en esta edición del festival.

