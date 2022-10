Jungle convirtió el Palacio de los Deportes en una gigantesca pista de baile

Ayer recibimos a Jungle para su primer show solitos en la CDMX después de cuatro años y vaya que, a pesar de todo el caos que se vivió en la ciudad por la tarde, los músicos cumplieron con las expectativas que teníamos. No, más bien las sobrepasaron y cañón.

Después de que tocaran en Ceremonia y Vaivén, los londinenses habían anunciado un show en el Pepsi Center que les quedó chico. Por eso, los acabaron moviendo al Palacio de los Deportes para dar lugar a que más fans los presenciaran en vivo.

Foto: Luis Victoria

A pesar de la lluvia, Jungle reventó el Palacio de los Deportes

En una CDMX en pleno diluvio, el ‘Domo de cobre’ se llenaba de gente que se cambiaba las chamarras mojadas o de plano se secaba con lo que podía. Neil Frances hicieron los honores para abrirle a Jungle, bajo un QR enorme que mandaba al sitio del acto principal.

Los teloneros calentaron las piernas de los asistentes con rolas como “Music Sounds Better With You” y “Dumb Love” en un Palacio que pintaba para llenarse a pesar de la lluvia.

No saben que chulada de show el de ayer abrió @Neil_Frances_ todo el palacio de los deportes bailó en una de las mejores fiestas del año! ?????????? #neilfrances pic.twitter.com/sXAefbmnDQ — lucila zetina (@lucilazetina) October 18, 2022

Develando detrás del QR gigante el clásico logo de Jungle, la producción comenzó a elevar la expectativa del público, que se calmó cuando en punto de las 9:40 de la noche, salió la banda inglesa entre gritos y aplausos.

Con el intro de “Dry Your Tears”, sabíamos que venía y la banda empezó al máximo con “Keep Moving” para poner a brincar a todos. La gente en gradas no

esperó y desde la primera rola dejó sus asientos para ponerse a bailar con el ritmo de Neo Soul de la banda londinense.

Foto: Luis Victoria

Tom McFarland y Josh Lloyd derrocharon amor a México

“¡Buenas noches México!” dijo Tom McFarland ante un público totalmente entregado. Con pocas pausas al inicio para hablar, la banda iba directamente a lo suyo y pasaron a “All of the Time” con una transición mezclada con “Talk About It”, con unos visuales elegantes pero imponentes, que complementan su música, con ondas distorsionadas.

Mientras, cada miembro sobre el escenario bailaba detrás de su instrumento, en un acto que contagia las ganas de no quedarse quieto un solo segundo.

Tom McFarland. Foto: Luis Victoria.

Tom tiene el control de la audiencia y previo a la siguiente rola, se aventó un “¡Qué onda wey!” que fue la introducción ideal para “The Heat”, abridora del disco homónimo de 2014.

Entre samples vocales y la ejecución en vivo de sus instrumentos, la banda hizo sonar muy bien al Palacio, con más volumen que los abridores y mucho más bajo, necesario para escuchar a Jungle.

El bailazo se armó en el Palacio de los Deportes cortesía de Jungle

Los fans bailaban como podían, ya que en verdad no cabía un alma más en el Palacio de los Deportes la noche de ayer, y la sección General era muestra clara de que la banda inglesa no podía tocar una sola fecha en un foro más pequeño y cambiarlos de venue fue la mejor de las decisiones.

Como si no hubiéramos ya bailado lo suficiente, la banda nos informó que había llegado el momento de bailar las caderas, soltando “Beat 54 (All Good Now)” seguida del tema de este año “Problemz”, con un Tom que toca y baila con la misma intensidad en cada rola.

El Palacio de los Deportes estuvo a reventar. Foto: Luis Avilés.

Curiosamente, vimos un par de drones volando dentro del Palacio con cámaras, por lo que hay que estar atentos a ver si no sacan algún material especial de su presentación de ayer, que además marcó el cierre de gira de la banda.

Para “Bonnie Hill”, la banda comenzó con unos visuales detrás de ellos que asimilaban a un atardecer, muy parecido al fondo que tenía Daft Punk en el video de “Get Lucky”, en un manejo y diseño inmejorable de visuales que sin robarse la atención complementan la música tropical y elegante de Jungle.

Foto: Luis Victoria

Hubo hasta cover de los Bee Gees y los de Jungle demostraron sus dotes musicales

Aquí, Lydia Kitto se lució con el solo en la flauta transversal, lo que provocó un grito masivo del público. Ella misma mostró una combinación de sorpresa y alegría en respuesta, ante un público que no paró de mostrarle amor a la anda.

Un detalle sonoro muy impresionante es el manejo de los arreglos sinfónicos que la banda hace desde sus sintetizadores y con samplers, porque pareciera que tenemos en el escenario, al menos, a un cuarteto de cuerdas.

Los de Jungle se rifaron con sus habilidades musicales. Foto: Luis Victoria

“¡Se está poniendo más caliente!” gritó Tom previo a entrar a la inmensa “Casio”, para la que nos sorprendieron con el final, covereando “Stayin’ Alive” de los Bee Gees, aunque fue solo por unos minutos.

La armonía entre las voces de Josh y Tom en vivo es una locura, y es que llevan haciendo esto por años, pero en ningún momento se salen de concentración, aunque cada uno esté en su instrumento, las voces parecen una sola.

Jungle terminó su gira mundial con un conciertazo en México

Si Jungle comenzó durísimo su concierto, el encore no iba a ser distinto. Una banda visiblemente cansada salió por unos minutos del escenario para tomar aire y recuperarse un poco, todos estaban sudando mientras interpretaban sus rolas.

Tras su regreso, pedido por la gente con las luces de sus celulares, Tom se dirigió una vez más a los fans mexicanos: “Gracias desde el fondo de nuestros corazones, los amamos mucho. Vamos a subirlo.” “Fire” y “What’D You Know About Me” eran la pista de baile más grande que hemos visto en bastante tiempo, y más para ser lunes, algo que a nadie le importó para dejarlo todo en el baile.

Hasta crowdsurfing hubo en el concierto de Jungle. Foto: Luis Avilés.

El mero cierre contenía dos de las rolas más icónicas de la banda, y “Time” preparó a todos para el inevitable final. “Es la noche final de nuestro tour mundial, hemos estado haciendo esto por catorce meses. No podemos pensar de un mejor lugar para terminarlo. ¡Viva México!”.

Después de pedir aplausos para toda la banda, y para la producción en general, Josh se movió a la consola para unirse a los aplausos. En particular, Tom agradeció al Palacio de los Deportes por llevarle al público sus bebidas y garantizar la seguridad.

Foto: Luis Avilés

Y no podemos esperar para verlos de nueva cuenta

La energía que transmitían para el cierre era un preámbulo merecido después de que los esperamos por tanto tiempo para un show solos. “Ustedes son la razón por la que nos levantamos, sé que desde hace cuatro años no veníamos (a la CDMX). Pero no será tanto, ¿Ok?”. Con las caras en la mano de la incredulidad, Tom y Josh se fundieron en un abrazo de celebración, sin duda lo de ayer fue un logro enorme para la banda.

Ahora sí, con cada quien de regreso a sus posiciones, empezó el sintetizador climático de “Busy Earnin’” y nadie pudo permanecer quieto. Lo que la banda inglesa logra con su público solo puede definirse como un baile y canto sin límites. Imitando las voces agudas de sus canciones, sus fans mexicanos corearon cada rola hasta el final.

Foto: Luis Victoria

Para ese entonces de plano la gente brincaba a más no poder para celebrar el regreso de Jungle en grande a nuestro país. Esperamos ansiosos el regreso de la banda con un nuevo álbum, lo que no se ve tan lejano, ya que tienen un par de rolas totalmente nuevas que acaban de estrenar y no se ve que planeen detenerse pronto.