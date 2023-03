La agenda de lanzamientos musicales para lo que se vienen en este año se actualiza, y de qué manera, eh. Este lunes 27 de marzo, para arrancar bien la semana, Jungle nos regresa a la pista de baile con su canción “Candle Flame”, en colaboración con el rapero Erick The Architect.

Con esta rola, el proyecto encabezado por Josh Lloyd-Watson y Tom McFarland anuncia su nuevo disco Volcano, que lanzarán a mediados del próximo agosto. Además, ya anunciaron un montón de fechas para su gira mundial, ¿será que los veamos de nuevo por acá en México?

Jungle nos trae su canción “Candle Flame” y anuncian su nuevo disco ‘Volcano’. Foto: Getty

Jungle nos trae su canción “Candle Flame” junto a Erick The Architect

Han pasado prácticamente dos años desde que nos trajeron su disco Loving In Stereo y aunque relativamente no ha pasado mucho tiempo, Jungle abre oficialmente una nueva etapa con esa canción llamada “Candle Flame”.

Sí, esta rolita es justo lo que muchos estarían esperando: mucha vibra bailable junto con melodías soul cautivadoras. Y sí, para complementar todo, le pusieron unos buenos versos de rap de los que se encargó Erich The Architect, quien le pone bastante flow al track.

Imagen del video “Candle Flame” de Jungle. Foto: Captura de YouTube.

Jungle nos trae para “Candle Flame” un video oficial donde nuevamente, vemos al distintivo equipo de bailarines que desde ya un tiempo han colaborado con ellos. Las coreografías enérgicas vuelven a ser parte esencial del clip, y de acuerdo con lo que la banda menciona, habrá un importante componente cinematográfico para la videografía del nuevo disco que tienen en camino.

“Sin revelarlo todo, escribimos un guión… Tenemos un guión real y estamos contando la historia esencialmente de Will West, quien es la estrella de ‘Casio’ que desapareció un tiempo en Loving in Stereo”, dijo Josh Lloyd-Watson en una entrevista con la NME. Pasen a ver el video acá abajito.

Jungle anuncia su nuevo disco ‘Volcano’ y prepara una gira mundial

Como dijimos arriba, Jungle nos trae “Candle Flame” como el sencillo con el que anuncian su nuevo disco Volcano. Y anoten la fecha en su agenda: el álbum se lanzará el 11 de agosto.

La banda también reveló la lista de canciones que compondrán esta nueva entrega. Y además de Erick The Architect, veremos al dúo colaborando con otros artistas como Channel Tres, Roots Manuva, Mood Talk, Bas, entre otros. Incluso podemos ver que la rola “Problemz” que sacaron en 2022 será parte del disco. Les dejamos el tracklist y la portada de Volcano:

“Us Against The World”

“Holding On”

“Candle Flame” con Erick the Architect

“Dominoes”

“I’ve Been In Love” con Channel Tres

“Back On 74”

You Ain’t No Celebrity” con Roots Manuva

“Coming Back”

“Don’t Play” con Mood Talk

“Every Night”

“Problemz”

“Good At Breaking Hearts” con JNR Williams & 33.3

“Palm Trees”

“Pretty Little Thing” con Bas

Portada de ‘Volcano’, el cuarto disco de Jungle. Foto: Especial.

Jungle nos trae “Candle Flame” y el anuncio de su nuevo disco, acompañado de nuevas fechas de su gira mundial, ahora con Estados Unidos, Canadá y Europa como principales destinos para el periodo de septiembre a noviembre próximos. Y bueno, como sabemos, a la banda ya sabe que acá en México tienen fanaticada a tope.

¿Será que los veamos de nuevo por acá? Recordemos que vinieron en el 2022 un par de veces, una para tocar en el festival Vaivén en mayo, y una más en el Palacio de los Deportes de la CDMX en octubre pasado. Estaría bueno verlos de regreso, ¿no lo creen?