Le cayó la voladora: Justice acusa a Justin Bieber por plagiar su famoso logo

Dentro de la industria musical, es común que los artistas se demanden entre sí. Casi siempre todo estos casos son por plagio, aunque todo depende de la situación, pues hay quienes dicen que les robaron desde una rola hasta la imagen completa. Pero en esta ocasión, Justice se le fue a la yugular a Justin Bieber, pues los franceses lo acusaron porque supuestamente se fusiló descaradamente y está usando el icónico logo del grupo.

Sí, así como lo leyeron. Resulta que hace algunas semanas, el cantante pop anunció que el próximo 19 de marzo verá la luz su sexto álbum de estudio, Justice. Hasta aquí las cosas estaban tranquilas, pero todo dio un giro de 180 grados cuando la estrella canadiense reveló la portada de este material discográfico, pues muchos fans del dúo de música electrónica se dieron cuenta de que en el título se veía la famosa cruz que siempre usan Gaspard Augé y Xavier de Rosnay.

Justice se le fue a la yugular a Justin Bieber

En un inicio, Justice amenazó con demandar a Justin Bieber y la verdad es que nadie esperaba que tomaran medidas tan drásticas. Sin embargo, de acuerdo con The Guardian, este 18 de marzo se confirmó que el grupo francés tiene en la mira al cantante de “Baby”, pues es evidente que hay muchas similitudes entre el logo de la banda y la tipografía que se puede apreciar en el arte del disco del canadiense, e incluso podrían llegar hasta las últimas consecuencias.

Según la misma fuente, los abogados del dúo mandaron una carta a la gente de Bieber donde mencionaban que no tenía derecho para usar el crucifijo: “Tu uso de la marca es ilegal. No has recibido permiso de Justice para utilizar la marca. Además, el trabajo de Bieber no está afiliado, apoyado o patrocinado por Justice. Este uso de la marca no sólo es ilegal, sino que puede engañar y confundir a los consumidores”, y le ordenaron a Justin que deje de usarlo.

El grupo está considerando demandar a Bieber

El manager de los franceses, Tyler Goldberg, dijo que dentro del grupo están sacados de onda con el nombre y la portada del próximo álbum del cantante: “Los chicos han recibido una tonelada de mensajes, no sólo obligados a señalar las similitudes entre el álbum de Justin Bieber, sino también confundidos, (preguntándose): ‘¿Es esto una colaboración de Justice?'”. Y al parecer, toda esta situación no los tiene tan contentos.

Lo decimos porque el mismo medio reporta que la cruz también se puede ver en algunos productos oficiales de Justin Bieber. Es por eso que los abogados de Justice advirtieron que en caso de que continue utilizando el logo iniciarán “acciones legales inmediatas por daños y perjuicios que incluyen, pero no se limitan a, una reparación punitiva e injusta”. Así que como verán, el grupo se está tomando muy en serio toda esta situación.

Para terminar, los representantes de Justice señalaron que en mayo de 2020, algunas personas del management de Justin Bieber se pusieron en contacto con ellos preguntando por el nombre de la persona que había diseñado el crucifijo, pero después de eso se terminó la comunicación. Por su parte, el equipo de la estrella pop ha argumentado que la portada de su nuevo disco no infringe ni copia al de Gaspard Augé y Xavier de Rosnay.