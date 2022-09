Jxdn, la joven promesa del pop punk que descubrió Travis Barker

Seamos honestos, en la actualidad muchos recuerdan con un poco de vergüenza y nostalgia la época en que eran fans del pop punk. Lo decimos porque esos “chavos” que andaban de bermudas y en patineta ya se bajaron de esta para continuar con sus vidas. Sin embargo, hay muchos jóvenes que están tomando este sonido para llegarle a su generación de manera directa, como lo hace Jxdn.

Con tan solo 21 años, este chico tiene un futuro prometedor con una propuesta musical bastante interesante. No solo se convirtió en uno de los protegidos de Travis Barker, un peso pesado en la industria, también le ha entrado a otros proyectos junto a nombres grandes como Machine Gun Kelly y hasta Sydney Sweeney. Y si no lo conocen, no se preocupen, que acá se los presentaremos.

Travis Barker y Jxdn/Foto: Getty Images

¿Quién es Jxdn?

Jaden Hossler –como en realidad se llama Jxdn– nació el 8 de febrero de 2001 en Texas, Estados Unidos. Creció en una familia cristiana y creció escuchando rock de la vieja escuela y un poco de pop. A los 14 años se mudó a Tennessee y durante su último año de secundaria comenzó a actuar en varias obras de teatro. Sin embargo, su vida cambió en ese mismo periodo pues descubrió a artistas como Juicy WRLD y XXXTentacion, quienes con su música lo ayudaron a luchar contra su depresión.

A lo largo de estos años, Jaden ha hablado abiertamente sobre este tema e incluso declaró que intentó suicidarse dos veces durante el mismo año. Afortunadamente encontró su camino gracias a las canciones de estos raperos y partir de ese momento supo que quería hacer lo mismo. Pero eso sí, su carrera musical tardó en despegar porque antes de eso se hizo famoso en una aplicación bastante popular y que para muchos es muy importante en estos momentos.

Foto: Getty Images

En 2019, Jaden Hossler abrió su cuenta de TikTok y en cuestión de unos meses cuantos meses se ganó millones de seguidores en la app.​ Luego de consolidarse en la plataforma de videos, fue invitado a unirse a la agencia de talentos Talent X y Sway House, un colectivo de creadores de contenido y con ellos comenzó a planear lo que sería el inicio de su trayectoria dentro de la música.

Travis Barker y el inicio de su carrera musical

Un año más tarde y ya bajo el pseudónimo de Jxdn, lanzó su sencillo debut, “Comatose”. Esta rola logró llamar la atención de medios especializados, pero sobre todo llegó a los oídos de una persona muy pesada de la industria: ni más ni menos que Travis Barker. Así como lo leen, el baterista de Blink-182 escuchó la canción y no dudó en firmar a este joven para su sello discográfico DTA Records, convirtiéndose de manera oficial en el primer artista fichado por esta disquera.

Durante 2020, Jaden continuó estrenando temas interesantes como “Angels & Demons”, “So What” y “Pray”. Sin embargo no todo fue maravilloso para él, pues mientras mientras viajaba por carretera con un compañero, fue arrestado por cargos de posesión de drogas. A Hossler lo acusaron por llevar una sustancia controlada, pero lo liberaron bajo fianza.

En octubre de ese mismo año, Jxdn colaboró con el rapero Iann Dior en la canción “Tonight” y presentó “Better Off Dead”, rola que contó con la producción del propio Travis. Finalmente, Hossler reveló que su álbum debut se llamaría Tell Me About Tomorrow y lo lanzaría muy pronto. Finalmente el 2 de julio de 2021 vio la luz este disco, el cual incluyó 18 canciones donde expresa todos sus pensamientos y emociones.

Para promocionar su primer material discográfico, Jaden se embarcó en una gira por gran parte de Estados Unidos donde tuvo chance de mostrar su propuesta al público, ganándose bajita la mano varios fans. Por si esto no fuera suficiente, también se armó un cover rockero a “Drivers License” de Olivia Rodrigo, con el que logró que más gente conociera su música.

Colaborando con otros artistas y su debut como actor con Sydney Sweeney

Durante 2021, Jxdn continuó lanzando sencillos como “Think About Me” y trabajó con otros músicos. Junto a Nessa Barrett (POR ACÁ les contamos sobre ella y su propuesta) compuso dos canciones, “La Di Die” y “I’m Dead”, mientras que para el proyecto Audio Chateau participó con las canciones “This Ain’t a Scene” y “California”.

Pero eso no fue lo único que hizo durante ese año, ya que Jaden debutó como actor interpretando a Jock en Downfalls High, película musical dirigida por Machine Gun Kelly y en donde comparte créditos con figuras de la actualidad como Sydney Sweeney y el propio Travis Barker. Así que como verán, este chico no solo es talentoso para la música.

Sin duda, 2022 pinta para ser un gran año en la carrera de Jxdn. A inicios estrenó algunos sencillos con otras jóvenes promesas como Edd Ward, Jasiah y VaughBornFamous, pero también sacó rolas propias en el single 28 (Songs for Cooper), en donde incluyó los temas “Beautiful Boy” y “Even in the Dark”.

Por si esto no fuera suficiente, Jaden también se lanzó de gira. Esta vez no solo tocó en Estados Unidos, también dio sus primeros shows en Latinoamérica formando parte del lineup de Lollapalooza en Argentina, Chile y Brasil. Y lo mejor de todo es dentro de muy poco tendremos chance de verlo en México, pues tocará en nuestro país como parte del Corona Capital junto a My Chemical Romance, Arctic Monkeys, Paramore y más.

Cartel oficial del festival. Foto: Corona Capital

¿Qué es lo que hace especial a Jxdn?

En la actualidad, muchos artistas –sobre todo jóvenes– logran conectar con su generación, gracias a que hablan abiertamente y sin rodeos de los problemas que la mayoría enfrenta a esa edad. Sin embargo, la propuesta de Jxdn es aún más honesta que la de otros, pues no tiene miedo de mostrarse frágil o vulnerable a la hora de describir en sus canciones todo lo que ha vivido tan solo a sus 21 años.

Aunque eso sí, todo lo que Jaden expresa a través de su proyecto lo hace usando una arma sumamente potente e impactante: el pop punk. En sus letras podemos encontrar temas como amor, desamor, rebeldía, pero también sobre los problemas del alcohol, las drogas y la depresión, todo narrado con un lenguaje con el que cualquiera puede identificarse. Y sin duda, eso es lo que lo hace especial, pues así como otros artistas lo ayudaron a continuar con su vida, estamos seguros que quien esté pasando por una situación tan complicada como esa encontrará alivio en sus canciones.