Nessa Barrett: De TikTok a convertirse en la voz del pop rock de su generación

En el pasado, MySpace fue de las primeras plataformas digitales en las que artistas independientes lograron darse a conocer, un fenómeno que sorprendió a la industria musical. Sin embargo, en la actualidad tenemos un caso similar con TikTok, pues aunque no nos encante y mucho menos le entendamos a todo lo que pasa en esta app, está siendo importante para músicos y cantantes que de plano viven en el anonimato. Y eso justo pasó con Nessa Barrett, una joven talentosa que surgió de los videos cortos.

Con apenas 19 años, esta chica se convirtió en un caso digno de analizar y respetar, ¿por qué lo decimos? Bueno, pues porque pasó de subir clips de unos cuantos segundos en esta red social a compartir sus canciones y hasta pudo firmar con un sello discográfico importante. Por si esto fuera poco, bajita la mano comenzó a hacer ruido y ahora es una de las voces más importantes de su generación, hablando a su estilo sobre los problemas e inquietudes de las personas de su edad. Ahí les va su historia.

¿Quién es Nessa Barrett?

Janesa ‘Nessa’ Barrett nació el 6 de agosto de 2002 en Nueva Jersey, Estados Unidos, en medio de una familia con raíces puertorriqueñas. Es por eso que desde muy pequeña convivió con el inglés y español, y a pesar de que es ciudadana estadounidense, siempre se ha mostrado orgullosa por su origen latino. Pero dejando de lado ese aspecto –que más tarde será importante–, esta chica tuvo una vida sumamente normal, fue a la escuela como todos nosotros donde destacaba en la mayoría de sus clases.

Eso sí, a pesar de todo, demostró que tenía habilidades para las artes. Así fue cursando los distintos grados escolares hasta que todo cambió en 2019 cuando gracias al consejo de su hermana, Nessa abrió una cuenta de TikTok. En un inicio, comenzó a subir videos donde hacía parodias y se sumaba a las distintas tendencias y bailes que hay en esta red social. Sin embargo, se dio cuenta de que también era una gran plataforma para compartir una de sus más grandes pasiones: la música.

De TikTok a firmar con una disquera

Es por eso que Nessa Barrett decidió subir videos donde demostraba la grandiosa voz que tiene y todas sus habilidades a la hora de cantar. Además de esto y comenzar a ganar un montón de seguidores dentro de esta plataforma, bajita la mano y sin decir mucho al respecto, empezó a grabar lo que sería su sencillo debut. Finalmente para julio de 2020, lanzó su primer single llamado “Pain”, una espectacular balada al piano que a cualquiera le llega directo al corazón.

Luego de escuchar los clips en TikTok donde Nessa cantaba, Warner Records le ofreció un contrato para trabajar en música nueva. En aquel momento, Barrett comentó que con sus canciones quería mostrar un tipo de vibra oscura y punk rock con el estreno de su siguiente sencillo, “If U Love Me”. Poco a poco, esta chica se fue haciendo de una enorme base de fans –más allá de los que ya tenía en la red social de videos– que ahora la seguían por las rolas que compartía en plataformas digitales.

Presentando sencillos y preparando todo para su EP debut

Así, Nessa Barrett empezó a hacerse de un nombre dentro de la industria musical, gracias estas canciones y “Santa Baby”, la cual lanzó a finales de 2020. Sin embargo, para 2021 estrenó “La Di Die”, un sencillo que explora las caídas de la fama en donde trabajó con otra joven promesa del pop alternativo, Jxdn, y el cual contó con la producción del mismísimo Travis Barker. Pero la colaboración entre estos tres artistas no paró ahí, ya que se echaron la rola en los shows de Jimmy Kimmel y Ellen DeGeneres.

Para mediados de 2021, Nessa presentó “Counting Crimes”, una canción que, según ella, trata de “superar algo tóxico con una energía empoderadora. Aunque también habla de admitir que has cometido errores, pero que la otra persona lo ha hecho peor que tú y entender quién es realmente el malo de la situación”. Pero en esas fechas, Barrett confirmó que ese mismo año estrenaría su material discográfico de corta duración, y no solo eso pues también reveló que se llamaría Pretty Poison.

‘Pretty Poison’ y sus primeros conciertos

Después de mucha espera y tras varios sencillos que la rompieron bajita la mano en las listas de popularidad, Nessa Barrett estrenó su primer EP el 10 de septiembre de 2021. Se trata de un álbum que incluye siete canciones totalmente nuevas, y su lanzamiento coincidió con el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que según la artista, eligió esta fecha porque quería “demostrar que hay fe detrás de todo y que todo el mundo es capaz de ser feliz cuando le conviene”.

Por si esto no fuera suficiente, de todas las rolas que presentó en este material, la que sobresalió fue “I Hope Ur Miserable Until Ur Dead”. Para que se den una idea del impacto que tuvo este tema, gracias a él, Nessa consiguió entrar a la lista del Billboard Hot 100 de Estados Unidos y rápidamente se posicionó en los principales charts de popularidad. Luego del regreso de los festivales y la reapertura de los foros, Barrett pudo dar sus primeros conciertos por Estados Unidos, pues recordemos que su carrera arrancó en plena pandemia.

¿Qué hace tan especial a Nessa Barrett?

Para nadie es una sorpresa que en los últimos años, TikTok se ha posicionado como una de las redes sociales más importantes de todo el mundo, pero un fenómeno que sorprendió a la industria musical fue darse cuenta de que era una enorme plataforma para que artistas grandes llegaran a un público más joven, pero también es una gran herramienta para los músicos independientes que les permite que sus canciones suenen en todo el planeta. Y sin duda, el caso de Nessa Barrett es digno de analizar.

A diferencia de otras artistas que surgieron de la plataforma, como Foushée (ACÁ les contamos sobre esta talentosa cantante), Nessa comenzó subiendo videos como nosotros los simples mortales, sobre las tendencias y parodia. Sin embargo, con todos los seguidores que ya tenía notó que era un buen espacio para mostrar ese lado artístico que quizá, si no hubiera sido de esa manera y a través de esta enorme plataforma que hay en el internet de las cosas, probablemente nunca la hubieran escuchado.

Pero hablando de su proyecto, Nessa Barrett es una de las voces jóvenes en la actualidad que hablan tal cual de todo lo que están pasando [email protected] [email protected] de su edad. Desde amor, desamor y relaciones tóxicas hasta depresión y demás, son solo algunos de los temas que podemos escuchar en sus canciones, al estilo de Billie Eilish pero con un toque de rock alternativo. No nos queda la menor duda de que esta joven ha creado una gran conexión con su generación, pero eso no quita que nosotros los chavorruqueros no podamos disfrutar de su música para recordar la adolescencia.