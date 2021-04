KALI: Indie pop y rock adolescente que te traerá recuerdos nostálgicos

En este mundo tan extraño que vivimos, la música siempre funciona como un escape de nuestra realidad. Sin embargo, en muchas ocasiones nos topamos con que lo que está sonando en todo el mundo no representa lo que estamos pasando en ese momento exacto de nuestras vidas, es ahí cuando sentimos la necesidad de escuchar canciones sinceras y honestas, y afortunadamente siempre hay artistas que están dispuestos a hacerlo, como Kali.

Esta chica de la que les hablaremos hoy, es sumamente especial. Desde niña demostró ser un prodigio de la música y a pesar de estar dentro de una banda que tenía un futuro prometedor, decidió dejarlos para iniciar su carrera como solista. Pero esto lejos de afectarle, le trajo grandes cosas, pues está a punto de estrenar su primer EP y sobre todo, se está ganando el reconocimiento de millones de personas de todo el mundo gracias a sus rolas.

¿Quién es Kali?

Kali Flanagan es una chica de tan solo 16 años originaria de Santa Monica, California en Estados Unidos. Así como suele suceder con otros jóvenes talentosos, creció escuchando la música que sus padres le ponían cuando era pequeña, entre esas influencias tempranas se encuentran bandas que marcaron a muchas personas alrededor del mundo, como The Beatles, los trabajos solistas de Paul McCartney y George Harrison, o Billie Holiday.

Desde sus primeros años supo que su camino era el de la música. Es por eso que a los cuatro años comenzó a tocar el piano y dos años más tarde aprendió los acordes y notas de la guitarra y el bajo eléctrico, así como un poco de batería; de hecho, sus primeras presentaciones las dio en la banda de su escuela tocando el contrabajo e interpretando música clásica y jazz, aunque después de eso, en sus ratos libres le entraba al rock en su casa.

Sus primeros trabajos musicales

Kali creció tocando en conciertos y covereando rolas de The Beatles, tomando clases particulares con profesores de música, participando en programas musicales extraescolares e incluso tomando clases magistrales de composición para alimentar su pasión por la música. Sin embargo, bajita la mano empezó a componer sus propias canciones en la intimidad de su cuarto, utilizando el GarageBand y las herramientas que tenía a la mano.

A pesar de que ya había escrito un par de rolas en solitario, en 2017 formó su primera banda, Big Wednesday. Los arreglos de indie-surf, sinceros y fáciles de entender que esta chica escribió para el grupo, atrajeron a multitudes adolescentes a locales importantes de Los Ángeles como The Smell y The Viper Room, donde dio sus primeras presentaciones oficiales. Sin embargo, aunque le estaba yendo muy bien con ellos, lo mejor para Kali era tomar el camino solista.

Tomando su propio camino

Es por eso que Kali continuó componiendo en su cuarto, que en sus propias palabras, la motivó la combinación de la escritura, la producción y la elaboración de canciones. Además de todo esto, menciona que le gustaba el aspecto de la actuación que va involucrado con la música, algo que por supuesto era muy complicado a la hora de formar una banda, pues no podía reflejar como ella quería este sentido artístico y teatral.

Durante todo este periodo de búsqueda musical, se inspiró en artistas como Mk.gee, Billy Lemos, Adrianne Lenker, Q, Dijon, Porches, Phoebe Bridgers, Ethan Gruska, Beach House, Pharrell, Matt Maltese, Mac DeMarco, The Strokes y Angel Olsen para crear sus canciones. Sin embargo, después de varios años puliendo su sonido y concepto, en 2020 por fin se animó a lanzar su primer sencillo oficial: “Back To The Start”.

Sus primeras rolas se están haciendo virales

Gracias a esta canción, Kali comenzó a ganarse cierta fama en redes sociales como Snapchat y TikTok. Pero esta chica no se detuvo a contemplar el éxito de ese sencillo, al contrario, continuó planeando el lanzamiento de más rolas para que así, el público pueda conocer completamente todo lo que quiere decir a través de la música. A inicios de este 2021 nos sorprendió con un tema llamado “Lucy”, que representa por completo su concepto.

Por si esto no fuera suficiente, siguió enamorándonos con su sonido con otra rola llamada “I Just Wanna”. Pero más allá de publicar sencillos como si no hubiera un mañana, Kali tiene un objetivo más importante, pues después de tantos años creando música por su propia cuenta, este año por fin verá la luz su primer EP, el cual constará de seis canciones y llevará por nombre CIRCLES, y podremos disfrutarlo el 7 de mayo.

¿Qué es lo que hace especial a Kali?

Desde hace un buen rato, tenemos varias chicas que hacen dream pop e indie rock espectacular. Entre ellas están las integrantes de Alvvays, Clairo y hasta Her’s, pero el caso de Kali es muy especial, porque a pesar de tener influencias de todas estas jóvenes tan talentosas, su sonido y concepto son aún más personales y conectan de manera casi inmediata con todos aquellos que la escuchan, y acá les contaremos por qué.

En una industrial musical a menudo lleno de instrumentos tocados por computadora y canciones sobreproducidas, ella representa un refrescante cambio de ritmo. Su sutil sentido de la instrumentación, que casi siempre incluye un piano eléctrico, unos shakers y una guitarra llena de reverb, le da a sus rolas un sonido completo sin que parezca recargado. Además, esta combinación te da una sensación y vibra sumamente positiva.

Pero quizá lo que más llama la atención de Kali son sus las letras y los temas que toca dentro de la música que compone. En sus rolas podemos encontrar la realidad más sombría de los altibajos de la vida de un adolescente, desde pasajes de felicidad y euforia, hasta momentos donde de plano parece que los problemas que tienes a esa edad se te vienen encima. Sin duda, esta chica no tiene miedo de expresar lo que siente y piensa en sus canciones.

Así que si ustedes son fanáticos de escuchar rolas personales llenas de buena vibra y que te transportan a lugares soñados, no pueden dejar pasar a Kali. Y estamos seguros que en un futuro no tan lejano, la veremos conquistando los festivales más importantes de todo el mundo –incluido México–, porque no dudamos que tiene todo para conquistar a millones de personas con su música.