Agárrense: Kanye West anuncia la fecha de lanzamiento de la segunda parte de ‘DONDA’

El 2022 lo estamos arrancando con grandes noticias y proyectos dentro de la industria musical. De entrada ya sabíamos que se estrenarán un montón de discos que morimos por escuchar, aunque también hay otros artistas que tenemos muy claro que andaban en el estudio trabajando en nuevas rolas. Sin embargo, para ser honestos, veíamos un tanto lejana la posibilidad de que Kanye West estuviera cocinando un nuevo álbum.

Como recordarán, después de un montón de expectativa, varios retrasos y tres listening parties que dejaron a muchos con el ojo cuadrado, el rapero lanzó su décimo material discográfico, DONDA. Este disco –como casi todo lo que hace Kanye– causó controversia, con comentarios mixtos por parte de la crítica, pero a pesar de que Yeezy anda enfocado en muchos otros proyectos, parece que no dejó de lado la música.

Kanye West anuncia el lanzamiento de la secuela de ‘DONDA’

Desde hace ya unas cuantas semanas, distintos medios informaron que Kanye West estaba trabajando en su siguiente álbum de estudio. En particular, todos coincidieron que se trata de la segunda parte de DONDA. Al principio –y porque ya no podemos confiar en él–, pensamos que nomás era un rumor y que en los siguientes días este tema quedaría en el olvido. Pero contra todo pronóstico, la idea de un nuevo disco no era chisme.

Resulta que este 27 de enero y para sorpresa de todos, Kanye tomó su cuenta de Instagram para dar una noticia importante. El rapero confirmó que en efecto, muy pronto escucharemos la secuela de este material discográfico tan personal. Y no solo eso, ya que Mr. West también reveló que este álbum contará con la producción de uno de los nombres más importantes en el hip hop contemporáneo, ni más ni menos que el mismísimo Future.

Y agárrense porque por último pero no menos importante, Kanye West mencionó que podremos escuchar la segunda parte de DONDA el próximo 22 de febrero. Por supuesto que este anuncio dejó a la industria musical con la boca abierta, pero también un tanto escépticos porque con Yeezy ya no sabemos qué esperar. Pero mientras aguantamos a que confirme más información al respecto, escuchen a continuación “Eazy”, la más reciente rola que armó con The Game: