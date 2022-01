Una más: ¿Qué pasa ahora con Kanye West y por qué PETA criticó al rapero?

Los últimos días han sido un ‘sube y baja’ de momentos tan importantes como polémicos para Kanye West. El pasado miércoles 12 de enero, el rapero fue confirmado como headliner del Coachella 2022… sin embargo, tan solo unas horas después, se daba a conocer que la policía de Los Ángeles lo investigaba por un delito menor de agresión (POR ACÁ el detalle completo). Ahora, PETA también lo tiene en la mira.

Esta reconocida organización animalista se lanzó contra el intérprete de “Runaway” debido a la polémica imagen de un mono con la que el ahora conocido Ye, está promocionando su más reciente sencillo junto a The Game. La asociación de las Personas por el Trato Ético de los Animales ya compartieron su postura.

La polémica imagen de Kanye West y The Game

Kanye West continúa lanzando música. Hace unos meses y en medio de diversas actuaciones polémicas, el rapero le mostró al mundo el disco Donda, que fue bien recibido por el público e incluso se encuentra nominado a Mejor Disco de Rap y Disco del Año en los próximos Grammy.

Pues bien, el también productor sigue dándole ‘vuelo a la hilacha’ con tracks nuevos y toda la cosa. El más reciente se llama “Eazy” y lo armó en colaboración con The Game… pero más allá de lo que respecta al lanzamiento musical, la polémica apareció debido a una peculiar imagen con la que ambos artistas promocionan el sencillo.

En sus cuentas de Instagram, ambos subieron una foto en la que aparece un mono desollado con fondo rojo. “My life was never eazy”, es la frase que acompaña la publicación de cada rapero como referencia a la rola que sacaron. Cabe destacar que en el caso del post de The Game, la imagen sí fue catalogada como ‘contenido gráfico o violento’ mientras que en el caso de Kanye, según parece, no es así. POR ACÁ pueden ver la imagen, pero pedimos discreción ya que es bastante fuerte y gráfica. Desde luego, este ‘arte’ promocional no paso desapercibido para diversas instancias, incluida PETA.

PETA se pronuncia contra West y The Game

Si uno va a ver la publicación de Kanye West con la imagen del mono, se encontrará con un montón de comentarios diversos que van desde elogios hasta críticas, como era de esperarse. Sin embargo, el pronunciamiento más sonado ha sido el de la ya mencionada PETA. A través de un comunicado emitido en Billboard, Ingrid Newkirk, presidenta de la organización animalista, habló sobre la fotografía y lo que podría representar sobre el abuso animal:

“La imagen es un recordatorio de que PETA ha encontrado a veces cabezas, a veces manos, a veces todo el cuerpo, en los mercados de carne de todo el mundo y deja en claro que cuando se quita el pelaje, no se puede olvidar que hay una persona detrás de eso. Y que hablamos de compañeros primates que no nos pertenecen para abusar con ningún propósito, ni en laboratorios, zoológicos de carretera, cines o mercados de carne”.

Por el momento, ni Kanye ni The Game han respondido a la postura emitida por la asociación y en lo que respecta a las imágenes, continúan en redes sociales. Veremos si hay respuesta o si los raperos pasan de largo la postura de Newkirk y compañía.