¿Cuándo sale? Esto es todo lo que sabemos sobre el nuevo disco de Kanye West

No cabe duda de que el 2021 estará marcado por todos los regresos, al menos en la industria musical. Muchos andamos [email protected] porque muy pronto volverán los conciertos festivales en México y gran parte del mundo; sin embargo, mientras eso sucede, hay bandas y artistas que continúan preparando proyectos casi de forma secreta y que pronto, nos presentarán música recién salida del horno. Y aunque no lo crean, ese es el caso de Kanye West.

Fue en 2019 cuando el rapero y empresario nos presentó su más reciente material discográfico, el controversial Jesus is King. Desde entonces, Kanye dio de qué hablar por cosas que para nada tienen qué ver con la música, como su controversial campaña por la presidencia de los Estados Unidos y el más reciente de todos: su divorcio de Kim Kardashian luego de siete años de matrimonio. Aunque estaban fuertes los rumores de que tenía listo un nuevo disco.

¿Kanye West volverá con un nuevo disco?

Hace unas semanas cacharon a Kanye West paseando por México (POR ACÁ les contamos todo el chisme), pero además de dejarnos con el ojo cuadrado porque se fue de vacaciones a Oaxaca con su familia, se supo que vino con todo y equipo de grabación. Sin embargo, y luego de este hecho, la idea del décimo álbum de Yeezy volvió a ser un tema importante dentro de la industria musical y todo por un evento bastante peculiar.

De acuerdo con distintos medios como Consequence of Sound, durante el pasado fin de semana se reportó que Kanye armó una fiesta de escucha en Las Vegas, donde tuvo a varios invitados especiales. En aquel momento se supo gracias algunas personas que estuvieron presentes que el rapero les había puesto supuestamente rolas de su nuevo disco. Por si esto no fuera suficiente, Tyler, the creator también compartió una foto con Mr. West en el estudio por esos días.

El anuncio que lo cambió todo

Por supuesto que para muchos esto no era prueba suficiente de que venga el siguiente material discográfico de Kanye West, pero las cosas tuvieron un enorme plot twist el pasado 20 de julio. Resulta que durante el sexto partido de las finales de la NBA, apareció un comercial de los audífonos Beats by Dre el cual tiene una canción recién salida del horno del rapero y que para muchos, fue una declaración de intenciones.

En dicho anuncio aparecer la velocista estadounidense Sha’Carri Richardson, que recientemente se hizo famosa tras ser expulsada de las competiciones olímpicas por dar positivo en el consumo de marihuana. Pero más allá de tener a esta atleta, lo que llamó la atención fue la rola que la acompañaba de fondo, pues era del propio Kanye y según la información que reveló la compañía, lleva por nombre “No Child Left Behind”.

Lo que se sabe hasta ahora de ‘DONDA’, el nuevo disco de Kanye West

Aunque la cosa no paró ahí, pues Beats by Dre aprovechó su comercial para revelar que el décimo álbum de Kanye West se llamará DONDA (un título que ya conocíamos desde hace un buen rato y que le rinde honor a la madre del también productor que falleció en 2007). Hasta el momento y gracias a los que estuvieron en la listening party sabemos que el disco contará con las colaboraciones de artistas como Lil Baby, Pusha T y Baby Keem.

Además y sobre el contenido musical y lírico de este material discográfico, se dice que se inclina más hacia el góspel que a la música cristiana como lo escuchamos en Jesus is King, pero sobre todo que Kanye volvió a decir groserías en sus rimas y que al parecer, armó letras sumamente agresivas. Por el momento, se dice que DONDA llegaría a plataformas digitales el próximo viernes 23 de julio pero conociendo a West, no podemos asegurar nada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ye (@kanyewest)

Por el momento esta es toda la información que hay sobre el nuevo álbum de estudio de Kanye West, porque ni siquiera ha mencionado el tracklist oficial o la portada del disco. Sin embargo, el creador de los Yeezys se está preparando para otro evento de escucha que está programado para el jueves 22 de julio en Atlanta, donde supuestamente pondrá DONDA completito y que los usuarios de Apple Music podrán seguir en vivo a través de la plataforma.