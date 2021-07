Aunque no lo crean: Kanye West anduvo en México y casi nadie se enteró

En los últimos meses, Kanye West no la ha pasado nada bien. Primero, su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos si es que podemos llamarla así fue todo un caos, pues más allá de su situación de bipolaridad, dio unas cuantas declaraciones muy personales sobre su familia que lo pusieron en el ojo público. Pero lo peor de todo no fue que se cayeran sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca, no, lo más gacho fue lo que vino después.

Mientras él seguía al pendiente de sus negocios, encerrado en un rancho y con la mira puesta a las elecciones de 2024, Kim Kardashian estaba preparando todo para separarse de él, pues lo que reveló terminó de fracturar su relación. Luego de muchos rumores, a mediados de febrero de este año se confirmó que la socialité le había pedido formalmente el divorcio (ACÁ les contamos cómo estuvo la cosa), dándole carpetazo a una era para la farándula.

Aunque no lo crean… Kanye West estuvo en México

Sin embargo, parece que Kanye West está saliendo adelante de este duro golpe, pues desde hace algunas semanas lo han visto junto a una de sus exnovias, la modelo Irina Shayk. Pero más allá de eso, el rapero se dio hace unos días unas buenas vacaciones para olvidarse de todo, y en lugar de irse a cualquier otro destino del mundo, el creador de los Yeezys decidió viajar a México para pasar un buen rato con sus hijos… Sí, así como lo leen.

Resulta que el pasado 30 de junio, varios medios reportaron que el productor fue visto dando la vuelta por nuestro país, aunque casi nadie se enteró de esto. Gracias a las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, aparecieron varias imágenes del rapero junto a sus hijos, North, Saint, Chicago y Psalm, sentados como todo el mundo en la banda mientras esperaban sus maletas para volver a Los Ángeles.

Y a todo esto, ¿qué hacía el rapero acá?

De acuerdo con Daily Mail, Kanye West llegó a México el pasado 20 de junio junto a toda su familia y parte de su equipo cercano. Luego de pisar la Ciudad de México, se trasladó hasta la costa de Oaxaca donde pasó varias semanas con sus hijos, pero lo que llamó la atención es que además de llevar sus maletas y demás, el staff de Yeezus traía equipo de grabación como varios altavoces y cajas negras donde presuntamente guardaban micrófonos.

Hasta el momento de redactar esta nota no se ha confirmado qué fue lo que hizo, pero muchos mencionan que estuvo encerrado al sur de nuestro país grabando varias cosas. Hay quienes se atreven a decir que terminó su siguiente material discográfico, pues desde Jesus is King de 2019, no ha sacado un nuevo álbum; pero también están los que dicen que solamente lo llevó para entretenerse mientras estaba con sus chilpayates.