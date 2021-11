De lagrimita: Kanye West le rinde tributo a Virgil Abloh con un cover de Adele

El domingo 28 de noviembre nos llegó una noticia que impactó al mundo de la música y la moda, Virgil Abloh, el creador de la marca de streetwear, Off-White y director creativo de Louis Vuitton, falleció a los 41 años. Por supuesto que su muerte sorprendió a todas las personas con las que trabajó y pasó tiempo a lo largo de su carrera, pues nadie sabía que estaba luchando contra el cáncer. Sin embargo, y como era de esperarse, Kanye West fue una de las personas más afectadas por su partida.

Como recordarán, Kanye y Virgil fueron amigos y colaboradores durante un buen rato. Ambos se conocieron cuando estuvieron en una pasantía para la firma de moda, Fendi, y a partir de ahí hicieron clicl. Abloh creó algunas de las portadas de discos más espectaculares del rapero, como My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Watch The Throne (que grabó con Jay-Z) y Yeezus. Pero el impacto del diseñador en la vida de Ye fue más allá, lo inspiró a reinventarse e intentar cosas nuevas.

Kanye West decidió rendirle tributo a Virgil Abloh con un cover de Adele

Resulta que el mismo día en que el mundo se enteró de la lamentable muerte de Virgil Abloh, el propio Kanye West decidió rendirle tributo de la única manera que sabe, con música. A través de un livestram en el sitio DONDA Live y acompañado de su coro, el famoso Sunday Service, Mr. West recordó a su compañero y colega con un emotivo cover de “Easy On Me”, una de las canciones que vienen en el nuevo disco de Adele, 30, y que sin duda los conmoverá hasta las lágrimas.

De acuerdo con NME, el coro interpretó una versión modificada de la letra original de la rola. Para que se den una idea, el tema de la cantante británica dice “Go easy on me, baby. I was still a child. Didn’t get the chance to feel the world around me”, pero Kanye y compañía cantaron algo más acorde para la ocasión: “Go easy on me, father. I am still your child. And I need the chance to feel your love around”. Y sí, estamos seguros que les pondrá la piel chinita cuando lo escuchen.

Por si esto no fuera suficiente, durante todo el livestream de Kanye West y el Sunday Service apareció la leyenda “En cariñosa memoria de Virgil Abloh, director creativo de DONDA”. Sin duda, la muerte del director artístico de Louis Vuitton y creador de Off-White impactó a las personas que tuvieron la oportunidad de pasar tiempo y trabajar con él. Pero ya estuvo bueno de hablar, a continuación les dejamos el emotivo tributo de Ye a quien fuera su colaborador y amigo con un cover de Adele: