Luto en la industria de la moda: Murió Virgil Abloh, diseñador de Louis Vuitton y Off-White

Una noticia que sin duda conmociona a todo el mundo de la moda. Virgil Abloh, conocido por fundar la marca Off-White y ser una de las principales mentes creativas detrás de Louis Vuitton, murió este 28 de noviembre.

Murió un grande de la industria de la moda

Tanto las mencionadas marcas como en su cuenta oficial de Instagram se confirmó la triste noticia. Virgil Abloh llevaba dos años luchando contra el cáncer, pero lamentablemente esa batalla terminó este domingo.

“Estamos devastados por anunciar el fallecimiento de nuestro amado Virgil Abloh, un padre, esposo, hijo, hermano y amigo intensamente devoto. Durante más de dos años, Virgil luchó valientemente contra una forma rara y agresiva de cáncer, el angiosarcoma cardíaco“, se lee en el post de IG donde se confirmó su fallecimiento.

El mensaje con el que despidieron al influyente director creativo indica que Virgil decidió enfrentar su lucha contra el cáncer de manera privada. Lo anterior desde que le fue diagnosticado en el 2019. “Se sometió a numerosos tratamientos desafiantes, y todo mientras dirigía varias instituciones importantes que abarcan la moda, el arte y la cultura”.

Louis Vuitton y el grupo francés LVMH también dedicaron mensajes para despedir al gran Virgil Abloh: “Todos estamos conmocionados tras esta terrible noticia. Virgil no solo fue un diseñador genio, un visionario, también fue un hombre con un alma hermosa y una gran sabiduría“, expresó Bernard Arnault, CEO del conglomerado multinacional.

El legado de Virgil Abloh

De acuerdo con una semblanza hecha por Vogue, Virgil Abloh nació en las afueras de Chicago y creció rodeado de la cultura urbana, skate y hip-hop. Estudió igeniería civil en la Universidad de Wisconsin. Pero fue cuando hacía una pasantía en la lujosa marca Fendi que conoció a Kanye West, su futuro socio.

Y sí, su relación con Kanye dejó ver que también tenía talento para la industria de la música. Fue director creativo de la agencia DONDA (del propio Kanye) y director artístico de Watch the Throne, álbum que West grabó junto a Jay-Z, y para que el que este diseñador creó una portada icónica.

Y es que no podemos dejar de mencionar que hablar de Virgil Abloh es hablar de uno de los diseñadores de portadas de discos más relevantes de la última década. De su creatividad surgieron algunas portadas como las de My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010), WZRD (2012), Yeezus (2013), Luv Is Rage 2 (2017), Spaceman (2018), Pray for Paris (2020) y Shoot for the Stars, Aim for the Moon (2020).

Pyrex Vision fue su primera marca, la cual lanzó en 2012. Un año después vio la luz Off-White, la cual describió entonces como “un proyecto artístico que se expresa a través de prendas. La ropa es sólo un medio para crear un nuevo lenguaje”.

Virgil Abloh fue director creativo de Louis Vuitton desde el 2018. “…fue impulsado por su dedicación a su oficio y a su misión de abrir puertas a otros y crear caminos para una mayor igualdad en el arte y el diseño. A menudo decía: ‘Todo lo que hago es para la versión de mí mismo de 17 años’, creyendo profundamente en el poder del arte para inspirar a las generaciones futuras”.