Trump, antivacunas y Wakanda como modelo de gobierno: Kanye West va en serio por la presidencia de los Estados Unidos

A estas alturas del partido, uno ya no sabe si lo que dice Kanye West es cierto o solamente quiere dar de qué hablar para ser el centro de atención, con el todo es un misterio. Sin embargo, lo que Kanye sí se está tomando en serio es la carrera por la presidencia de los Estados Unidos, o al menos eso es lo que él menciona.

Como recordarán, el pasado 4 de julio y en pleno festejo de la Independencia del país vecino, el rapero de 43 años anunció en su cuenta de Twitter con bombo y platillo que este 2020 buscaría ocupar la Casa Blanca junto a su familia. Después de dar este notición, su esposa Kim Kardashian y hasta Elon Musk apoyaron que Yeezy se haya destapado para las próximas elecciones.

Esto no es nuevo, pues desde que Donald Trump llegó al poder hace tres años, Mr. West dijo que quería ser el siguiente presidente en 2026. Pero lo realmente sorprendente es que sea en serio que va con todo por el máximo puesto político en los Estados Unidos justo en este momento, cuando todo el mundo –quizá hasta él mismo– pensábamos que era una broma.

Mucho se ha dicho sobre su candidatura, pero hubo una que otra cosa que no nos quedaba claro, desde cuál sería su lema hasta los principales ejes por los que iría su campaña. En una reciente entrevista que Forbes le hizo a Kanye West, fue muy serio al decir que sí, busca la presidencia a como de lugar, hasta habló sobre Trump, Biden y las propuestas que tiene para mejor el país, pero vamos por partes.

¿Kanye ya colgó la gorra de ‘Make America Great Again’?

Uno de los puntos que se comentaron sobre la candidatura de Kanye West para la presidencia es si su relación con Donald Trump se vería afectada por esta decisión, pues durante la campaña del actual preciso de los Estados Unidos, lo apoyó y hasta lo vimos usando la gorra de ‘Make America Great Again’, el slogan que se hizo famoso Trump por todo el mundo.

Hablando sobre Trump, Yeezy dijo que ya no estaba de acuerdo con él, hablando específicamente de cómo ha llevado la situación del coronavirus en el país y hasta el día que apagó las luces de la Casa Blanca por las protestas en contra del racismo sistémico: “Me quito la gorra roja con esta entrevista. A mí me parece un gran lío. No me gusta que me enterara de que se escondió en el búnker”.

¿Y qué hay sobre Joe Biden?

Aunque Kanye West fue severo con el presidente Trump, lo peor de todo le tocó al candidato demócrata, Joe Biden. Cuando le preguntaron su opinión sobre otro de los contrincantes que busca ocupar la silla de la Casa Blanca, Ye dijo que el político de 77 años no era la persona ideal para hacerse cargo de esta misión porque no era especial.

“¿Joe Biden? Vamos hombre, por favor. ¿Sabes? Obama era especial. Trump es especial. Decimos que Kanye West es especial. América necesita gente especial que lo lidere. ¿Bill Clinton? Especial. Joe Biden no es especial”, dijo Kanye, demostrando que no está de acuerdo ni con Trump y mucho menos con Biden.

Aún no tiene una candidatura pero ya se quiere sentar en el Despacho Oval

A pesar de que dijo muy emocionado que buscaría la presidencia, surgió un debate sobre esto: Kanye West no ha presentado una candidatura formal ante la Comisión Federal de Elecciones. Sin embargo, el rapero ya tiene en mente quienes serán las personas que lo acompañaran en su campaña y hasta dice que cuenta con un partido político.

Aunque todavía tiene que presentar los papeles para presentarse formalmente a las elecciones, y ya ha incumplido los plazos para entrar en varias votaciones estatales, Kanye dijo que no está preocupado: “Estoy hablando con expertos, voy a hablar con Jared Kushner, la Casa Blanca, con Biden”, sosteniendo que debido a la crisis del coronavirus, deberían darle chance de entrar tarde a la carrera por la presidencia.

Una predicadora, Kim Kardashian y Elon Musk como sus principales aliados

Según el propio Yeezy, se presentará como candidato de un tercer partido que se llamará El Partido del Cumpleaños (sí, no es broma) porque según él “cuando ganamos, es el cumpleaños de todo el mundo”. También ha decidido que dentro de la fórmula con la que buscará la presidencia incluirá a Michelle Tidball.

Esta mujer es una predicadora de Wyoming que se describe a sí misma como una “entrenadora de vida bíblica”, y que una vez dijo en una de las teleconferencias bíblicas que da que no ve las noticias. No, pues así como, Kanye.

Dentro de esta misma entrevista, también confirmó que su esposa Kim Kardashian y el fundador de Space X, Elon Musk son sus consejeros, y si Kanye llega a ganar planea hacer a Musk jefe del programa espacial. Quizá esta es la única decisión no tan descabellada que ha tomado en los últimos días.

Kanye en contra de las vacunas y el coronavirus

Quizá esto fue lo que más llamó la atención de toda esta entrevista (sí, porque aún hay más) fue cuando le preguntaron sobre las políticas que tomaría si es que resulta ganador de la elección el próximo 3 de noviembre. Pero no se preocupen, que les contaremos paso a paso qué fue lo que dijo el rapero, porque no dejó ni un solo tema suelto.

Kanye está en contra de las vacunas y las cuestiona llamándolas “la marca de los mejores”: “Son tantos nuestros niños los que están siendo vacunados y paralizados... Así que cuando dicen que la forma en que vamos a arreglar el COVID es con una vacuna, soy extremadamente cauteloso”.

*En este punto se contradice un poco el rapero, pues de acuerdo con The Guardian, una de las empresas de Kanye West recibió millones de dólares en préstamos de un paquete federal de estímulo para el coronavirus, lo que plantea interrogantes sobre un posible conflicto de intereses por los vínculos de Yeezy con la administración Trump.

El aborto no será legal, anticapitalismo, Black Lives Matter y hasta la oración como formación en las escuelas

Es provida y cree que Planned Parenthood – la organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva en los Estados Unido y el mundo–, “ha sido colocado dentro de las ciudades por supremacistas blancos para hacer el trabajo del Diablo”.

– la organización sin fines de lucro que brinda atención de salud reproductiva en los Estados Unido y el mundo–, “ha sido colocado dentro de las ciudades por supremacistas blancos para hacer el trabajo del Diablo”. Quiere reinstaurar la oración en las escuelas (a pesar de que Estados Unidos es un estado laico).

(a pesar de que Estados Unidos es un estado laico). Es anti-capitalista ¿entonces los Yeezys los hacen artesanos y no se producen en masa?

Mr. West dice que quiere acabar con la brutalidad policial, pero también considera que “la policía también es gente”.

que “la policía también es gente”. Cree que el Mes de la Historia Negra (o sea todo octubre) es “una tortura pornográfica… cada año tienen que recordarnos el hecho de que no pudimos votar”.

Sus políticas de impuestos y política exterior, y la NBA

El señor West dice que no ha “investigado lo suficiente” sobre una política de impuestos , pero se comprometió a investigar al respecto con los más fuertes expertos que sirven a Dios y volverá con la mejor solución .

, pero . No tiene una agenda de política exterior todavía : “Estoy enfocado en proteger a América, primero, con nuestro gran ejército. Enfoquémonos primero en nosotros mismos”.

: “Estoy enfocado en proteger a América, primero, con nuestro gran ejército. Enfoquémonos primero en nosotros mismos”. Quiere llevar la NBA a nivel mundial: “La NBA se abrirá camino desde Nigeria hasta Nanchang y el mundo verá jugar a los mejores atletas. El mundo experimentará el cambio en su elemento“.

China, Wakanda como ejemplo en la Casa Blanca y químicos

Kanye ama a China y no los culpa por el coronavirus : “No es culpa de China esa enfermedad. No es culpa del pueblo chino. También son el pueblo de Dios”.

: “No es culpa de China esa enfermedad. No es culpa del pueblo chino. También son el pueblo de Dios”. El rapero dice que imagina un modelo de organización gubernamental de la Casa Blanca basado en Wakanda , el país de Black Panther: “Es la mejor explicación de cómo se sentirá nuestro grupo de trabajo en la Casa Blanca”.

, el país de Black Panther: “Es la mejor explicación de cómo se sentirá nuestro grupo de trabajo en la Casa Blanca”. Otra prioridad importante para Kanye es limpiar los químicos de la sociedad estadounidense: “En nuestro desodorante, en nuestra pasta de dientes, hay químicos que afectan nuestra capacidad de servir a Dios”.

Y su lema de campaña es…

Para cerrar la entrevista, le preguntaron a Kanye West cuál será el lema de su campaña, y él respondió: “Bueno, mi segundo álbum se llama ‘Late Registration’. Tengo un rap… La otra cosa es que mi campaña es ‘Kanye West, sí o sí’. Cuando sea presidente, también nos divertiremos un poco. Dejemos atrás toda la conversación sobre racismo, empoderaremos a toda la gente y le daremos un poco de todo al pueblo, ese es el plan”.