Con nueva alineación: Kasabian regresa después de cuatro años con la rola “ALYGATYR”

No cabe duda de que el 2021 es el año de las sorpresas a nivel musical. Y no, no solo nos referimos al regreso de los conciertos y festivales en gran parte del mundo, lo decimos porque a lo largo de estos últimos meses tuvimos de vuelta a grandes bandas y artistas que extrañábamos y mucho. Sin embargo, ahora sí nos quedamos con el ojo cuadrado porque volvió una banda que recientemente dieron de qué hablar por un tema más allá de la música, así es, hablamos de Kasabian.

Como recordarán, a inicios de julio de 2020 nos enteramos que después de dos décadas de carrera con el grupo, Tom Meighan salía aparentemente por motivos personales. Días después nos enteramos de que la razón había sido una demanda en su contra por violencia doméstica de la cual poco a poco fue revelando detalles (ACÁ los pueden checar). Por supuesto que su partida nos dolió y mucho, pero la pregunta que todo el mundo se hacía era, ¿y ahora quién será el vocalista de la banda?

Kasabian abre una nueva etapa con la rola “ALYGATYR”

A pesar de que dejaron muy claro que continuarían sin Meighan, no teníamos idea quién sería la nueva voz de Kasabian. Sin embargo, la banda británica confirmó que sería el propio guitarrista y cofundador, Sergio Pizzorno quien tomaría las vocales en esta nueva etapa. De hecho, hace algunos días regresaron a los escenarios para dar unos cuantos shows en el Reino Unido, donde los fans y público en general tuvieron chance de checar cómo serán de ahora en adelante sus conciertos.

Pero ahora y tras cuatro años de ausencia, el grupo está de vuelta con música nueva y específicamente con la rola, “ALYGATYR“. Se trata de una canción que en la que podemos escuchar algunas guitarras frenéticas y distorsionadas que seguro capturarán la atención de sus fans en esta nueva era del grupo de Leicester.

Hasta el momento, Kasabian no ha confirmado si esta canción formará parte de su séptimo material discográfico; sin embargo, de cualquier manera, nos pone contentos saber que están de vuelta luego de un buen rato en silencio con rolas recién salidas del horno. Pero mientras esperamos a que suelten más información sobre sus planes a futuro, escuchen a continuación su nuevo sencillo, “ALYGATYR”: