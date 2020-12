“Fui responsable de lo que pasó”: Tom Meighan habla sobre su salida de Kasabian y el futuro de la banda

Vaya que el año nos trajo un montón de sorpresas y cosas que no creíamos que veríamos. Esto aplica para todo, hasta en la música, pues más allá de los conciertos y festivales que se tuvieron que cancelar por la pandemia, tuvimos noticias que nos dejaron con la boca abierta, entre ellas por supuesto que tenemos la salida de Tom Meighan de Kasabian, algo que jamás vimos venir pero que pasó y gracias a un incidente lamentable.

Como recordarán, en julio de 2020 la banda de Leicester anunció que después de casi 23 años de carrera, su vocalista y frontman dejaba la banda por problemas personales. Más tarde nos enteramos que Meighan estaba por enfrentarse a un cargo de violencia doméstica por golpear a su novia, Vikki Ager, del cual se declaró culpable y que lo llevó a pagar una condena de 200 horas de trabajo no remunerado.

Aunque todo esto fue un problema enorme, la pareja arregló fuera de la corte todas las diferencias que tenían. Sin embargo, desde aquel incidente Tom Meighan desapareció de la vida pública hasta ahora, pues resulta que tanto él como Ager estuvieron en entrevista con el sitio CornwallLive, donde por fin habló de todo lo que sucedió ese día y calificó el momento como una “pelea única” y una “pelea de borrachos“.

“Bebimos demasiado. Me arrepiento de todo lo que pasó esa noche, lo que puedo recordar de ello. No lo apruebo, es horrible. Amo a mi pareja hasta las entrañas. Estaba en un punto de ebullición en mi vida, no sabía hacia dónde se dirigían las cosas. Me estaba ahogando con la bebida por mis problemas y las cosas que pasaban a mi alrededor. Tuvimos una pelea y me llevé la peor parte. Fui totalmente responsable de lo que pasó, pero nos amamos y lo estamos superando”, declaró Meighan sobre aquella noche.